Sadie Robertson célèbre sa première douche de bébé et dit qu’elle est « si heureuse »

Sadie Robertson est sur le nuage neuf après avoir célébré sa douche de bébé avec ses proches ce week-end.

Le jeune de 23 ans Dynastie de canard Une alun s’est rendue sur Instagram le samedi 20 février pour partager un carrousel de photos de l’événement célébrant sa fille bientôt arrivée. Sadie, qui a montré sa bosse de bébé grandissante sur les photos, a annoncé le 4 octobre qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Christian Huff.

« La première douche de bébé était la PLUS DOUCE », a écrit la future maman dans son nouveau message. « Merci pour nos doux amis qui nous ont jeté la douche et continuent de nous doucher et maintenant elle avec tant d’amour et de gentillesse. Heureusement que notre fille grandira avec des gens comme vous tous! si heureux rn. »

Christian, que l’on pouvait voir sur la série de photos de Sadie, a également publié son propre carrousel de photos, dont plusieurs câlins du couple. «J’adore ma femme et j’aime célébrer notre petite fille», écrit-il. « merci beaucoup à nos amis d’avoir organisé la meilleure douche pour nous! »