New Delhi : La jeune et belle Sadia Khateeb a épaté le public avec sa première performance dans ‘Shikara’, réalisé par Vidhu Vinod Chopra. Son flux sur les réseaux sociaux regorge de belles photos, notamment en blanc et en pastel.

Jetons un coup d’œil à ces 6 tenues blanches de Sadia Khateeb qui nous ont donné de sérieuses déclarations de mode.

Un t-shirt uni entièrement blanc et un pantalon pêche rendent Sadia Khateeb tout simplement magnifique et c’est la tenue la plus chic. Certes, le blanc est une couleur qui la complimente parfaitement.

Vêtue de blanc de la tête aux pieds, l’actrice a enfilé un haut à col roulé à manches longues et un pantalon assorti à son haut blanc.

Sadia Khateeb vole les cœurs dans cet Anarkali blanc magnifiquement brodé avec du travail d’argent sur ses manches. L’un de ses meilleurs accessoires est son sourire, qui est le complément parfait à n’importe quelle tenue qu’elle porte.

Cette photo ensoleillée de l’actrice est aussi fraîche qu’une marguerite, elle est vêtue avec désinvolture de manches bouffantes blanches tout en profitant des chauds rayons du soleil.

Sadia Khateeb n’est pas seulement adorable, mais elle peut aussi avoir un look glam, quand il s’agit de blanc, elle a facilement réussi ce look glam à manches cape et les lèvres rouges audacieuses avec son beau sourire indéniable sont un plus.

La combinaison d’une chemise blanche et d’un denim bleu ne peut être détestée par personne, et Sadia Khateeb semble également aimer ce look.

Côté travail, Sadia Khateeb sera vue dans « Raksha Bandhan » aux côtés d’Akshay Kumar jouer le rôle de sa sœur. Il y a de nombreux projets à venir que l’actrice annoncera bientôt.