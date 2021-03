Mahashivaratri est important en raison des immenses avantages spirituels qu’il offre en raison des positions planétaires naturelles. Sadhguru dit que les positions planétaires pendant la nuit de Mahashivratri sont telles qu’il y a une montée naturelle d’énergie dans le système humain. Ainsi, rester éveillé, conscient et garder la colonne vertébrale droite tout au long de la nuit est extrêmement bénéfique pour son bien-être physique et spirituel. Le festival Isha Mahashivratri a offert aux participants une occasion unique de puiser dans les forces de la nature et de l’utiliser comme un outil de bien-être et de croissance spirituelle.

