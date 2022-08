Sadhguru a un message pour les personnes désespérées d’un style de vie de luxe

“Si vous vous méprenez sur votre style de vie pour la vie, vous souffrirez toujours parce que quelqu’un d’autre aura peut-être toujours un meilleur style de vie que vous, ou un style de vie plus exubérant ou extravagant, et vous penserez toujours que vous êtes moins qu’eux. Donc la vie est importante, le mode de vie n’a pas d’importance”, a déclaré le mystique à Dan Murphy de CNBC.

La philosophie du bonheur et du contentement de Sadhguru le protège également contre l’échec, a-t-il déclaré à CNBC.

“Je n’ai jamais eu d’échec dans ma vie. Parce que je ne souffre de rien. Certaines choses que nous faisons bien, d’autres que nous ne faisons pas bien, mais je suis le même en moi-même”, a-t-il déclaré.

“Je suis un peu heureux tout le temps donc je vais bien.”

“Comment je suis, en moi-même, est déterminé par moi, pas par ce que je fais, pas même le résultat de ce que je fais”, a déclaré Sadhguru.

Des millions de personnes suivent les enseignements de Sadhguru

L’homme de 64 ans, également connu sous le nom de Jagadish “Jaggi” Vasudev, a commencé à enseigner le yoga en Inde il y a 40 ans et a depuis accumulé des millions d’adeptes à travers le monde.

Ils se tournent vers lui pour obtenir des conseils sur la spiritualité, la méditation et le soi-disant “domaine du mysticisme”. Ce concept est lié à l’ancienne idée yogique du “troisième œil” qui représente une perception et une conscience accrues au-delà de ce qui est physiquement visible et un état de conscience accrue.

Ses fans incluent des célébrités comme l’acteur Will Smith, qui révélé qu’il a suivi le gourou pendant des années à la suite de son livre d’auto-assistance à succès “Inner Engineering: A Yogi’s Guide to Joy” et de la star du football Tom Brady, dont podcast une fois présenté Sadhguru. Tous les deux Forgeron et brady ont également figuré sur les réseaux sociaux de Sadhguru et ont approuvé son travail, y compris son livres.

Sadhguru dit que ses enseignements et ses philosophies sont uniquement basés sur lui-même et sur sa compréhension de son “morceau de vie”, mais ses disciples pensent souvent qu’il en parle. Il croit que c’est parce que tout le monde est construit de la même manière.

“Heureusement, chaque morceau de vie, et l’univers entier d’une certaine manière, est le même design de réplique. Seules la complexité et la sophistication se multiplient, mais essentiellement c’est le même design.”

En 1992, Sadhguru a fondé la Fondation Isha qui gère et soutient des initiatives et des centres de bien-être spirituel, physique et mental et environnementaux dans le monde entier. Il n’a aucune affiliation religieuse, en partie parce que le gourou associe la religion à la recherche de sens.

“Rien n’a de sens”

Mais selon sa philosophie, “il n’y a aucun sens à quoi que ce soit dans l’univers”. Ceux qui cherchent un sens ne font pas l’expérience de la vie, croit-il.

“Si vous faites l’expérience de la vie pour ce qu’elle est, dans un moment de joie, dans un moment d’amour, dans un moment d’expériences extatiques, vous ne cherchez pas de sens. N’est-ce pas seulement lorsque vous êtes déprimé que vous cherchez des sens , quand vous êtes malheureux, vous cherchez des significations”, a déclaré Sadhguru à CNBC.

“Donc, je ne cherche jamais de sens parce que je suis tout le temps heureux”, a-t-il ajouté, en faisant le lien avec son approche de la vie.