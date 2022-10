S’adapter à mon diagnostic de rhumatisme psoriasique

Par Dwayne McClellan, raconté à Kara Mayer Robinson J’ai 56 ans et j’habite à Baltimore, MD. L’année dernière, j’ai découvert que j’avais du rhumatisme psoriasique (PSA). J’étais ingénieur en systèmes logiciels, mais je ne travaille plus à cause de mon handicap. Mon parcours a commencé en 2014, lorsque j’ai reçu un diagnostic d’arthrose et de polyarthrite rhumatoïde. Au fur et à mesure que mon état empirait, j’ai également développé une PsA.

Obtenir le diagnostic J’ai reçu un diagnostic de PsA en 2020. J’avais commencé à me plaindre à mon rhumatologue de douleurs à la jambe. L’un des symptômes de l’AP est que vous commencez à avoir des douleurs dans vos principales articulations, comme les épaules, les coudes, les genoux et les chevilles. J’ai commencé à avoir des douleurs à la hanche dans la jambe droite, ce qui est un signe d’arthrite psoriasique. Ma rhumatologue est revenue et a revérifié mon sang pour s’assurer qu’elle n’avait rien oublié. C’est alors qu’elle a remarqué d’autres signes et m’a dit que j’avais la PsA. Quand je l’ai appris, j’ai été découragé. Ma première pensée a été : « Oh super, non seulement mon arthrite ne s’améliore pas, mais elle s’aggrave. J’avais déjà du mal à me déplacer. J’utilise parfois un fauteuil motorisé, et le pire scénario pour moi était de me retrouver dans ce fauteuil en permanence.

Mes nouveaux défis Cela a été un ajustement. L’un des plus grands défis est ma perte d’indépendance. Au lieu de conduire, je m’assieds sur le siège du passager. Ma femme doit s’occuper des tâches ménagères. Je ne peux pas tondre la pelouse. Je ne peux pas sortir les poubelles. Les matins sont particulièrement difficiles, avant que je ne prenne mes médicaments. Mais ma détermination me fait sortir du lit. Je me rappelle que je me suis levé tous les jours et que je peux le refaire. Et j’ai un objectif. J’essaie de préparer le petit-déjeuner pour ma femme et moi-même tous les matins. C’est un petit objectif, mais ça me fait sortir du lit.