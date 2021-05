Sacs Oppo Reno6 Z 5G Certification NBTC

Oppo devrait présenter la série Reno6 demain en Chine, y compris les Reno6, Reno6 Pro et Reno6 Pro +. Il pourrait également y avoir un Reno6 Z 5G (CPH2237), qui a récemment été certifié par le SIRIM de Malaisie et qui a maintenant obtenu la certification par le NBTC de Thaïlande.

La liste sur le site Web de l’autorité de certification thaïlandaise n’inclut aucune spécification du Reno6 Z 5G, mais comme son prédécesseur (Reno5 Z) était un F19 Pro + 5G renommé avec une charge plus lente et une puce NFC à bord, le Reno6 Z 5G pourrait également être basé sur un smartphone Oppo existant. Nous le découvrirons lors de l’événement de demain si Oppo dévoile le Reno6 Z 5G aux côtés des modèles vanille, Pro et Pro +.

La source (en thaï)