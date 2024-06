Sacs à chaussures : l’essentiel de l’emballage que peu de gens utilisent dans leur valise

Cubes de compression. Kits Dopp. Sacs à vêtements. Il existe de nombreux produits formidables sur le marché pour vous aider à organiser votre valise lorsque vous voyagez.

Mais un type d’article crucial facilite l’organisation et peut-être plus important encore, l’hygiène. Nous parlons de sacs à chaussures.

Alors que certaines personnes se sentent à l’aise en jetant simplement leurs chaussures avec leurs vêtements et autres bagages, les plus soucieux des germes d’entre nous pourraient y réfléchir à deux fois. Après tout, voulez-vous vraiment que le bas sale de vos baskets ou de vos chaussures de travail entre en contact avec vos vêtements propres ?

Pourquoi les sacs à chaussures sont-ils importants ?

« Je pense que c’est une bonne idée de mettre vos chaussures dans quelque chose comme un sac en plastique acheté à l’épicerie ou dans l’un de ces sacs réutilisables à fermeture éclair que vous pouvez acheter avant de les mettre dans votre valise », a déclaré Philippe M. Tiernoprofesseur de microbiologie et de pathologie à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York.

Il a noté que le niveau de « germination » d’une paire de chaussures dépend de plusieurs facteurs, comme la conception des chaussures, l’endroit où vous marchez avec elles et la fréquence à laquelle elles sont lavées.

« Si le bas de la chaussure présente des crêtes ou des nervures sur le côté ou dans d’autres zones susceptibles de collecter des matériaux, pensez à ce qu’ils ramassent », a expliqué Tierno. « Selon la ville où vous vivez, vous marchez probablement sur des trottoirs et des rues où les gens toussent, crachent et vomissent. Il y a de l’urine, des excréments humains et animaux et toute une série d’autres choses qui sont relativement germées.

Des études ont montré qu’une seule paire de chaussures peut contenir des millions d’organismes bactériens, y compris E. coli et d’autres types pathogènes. Et en plus des semelles de vos chaussures, la zone intérieure peut également contenir des germes.

« Certains transpirent plus que d’autres et sont porteurs de staphylocoques dorés, qui peuvent se propager depuis l’intérieur de la chaussure, en plus de tout ce que vous pourriez trouver sur le dessous », a noté Tierno. « La sueur dégage également des odeurs qui peuvent se propager dans la valise. »

Quel est le niveau de risque lié au fait de ne pas mettre ses chaussures dans un sac ?

« Les gens font les choses les plus étranges en public, et en marchant dans la rue, on peut ramasser toutes sortes de choses qui peuvent être contaminées. Mais le risque de provoquer une infection reste relativement faible », a déclaré Tierno.

Il a souligné que pour la plupart des gens, nos réponses immunitaires et nos barrières comme la peau ont tendance à nous protéger des infections, même lorsque nous sommes exposés aux germes propagés par nos chaussures.

« Il faudrait que le virus traverse la peau pour qu’il y ait une intrusion de nombreux germes », a ajouté Tierno. « Et même si vous êtes infecté par des micro-organismes, vous devrez collecter un grand nombre de cellules en nombre suffisant pour provoquer une infection. Vous pourriez marcher sur des organismes dangereux, mais en général, je le qualifie de faible risque.

Même si votre risque de tomber malade est faible, vous n’aimez probablement pas l’idée de mélanger vos vêtements avec vos chaussures germées dans toute leur splendeur microscopique de crachats, d’urine, de vomissements et de matières fécales. Parfois, les membres de la famille emballent les mêmes valises lorsqu’ils voyagent ensemble ou partagent les mêmes bagages qu’ils utiliseront alternativement pour des voyages séparés.

Et même si votre valise peut avoir un compartiment extérieur séparé dans lequel vous pouvez mettre des chaussures, il y a de fortes chances que vous deviez également utiliser l’intérieur du sac. C’est là que les sacs à chaussures entrent en jeu. Des cubes d’emballage lavables aux sacs à cordon colorés, les options ne manquent pas pour contenir vos chaussures.