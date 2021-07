Sacs à brunch Prix Pomfret à Pontefract | Nouvelles de course

Le brunch s’est terminé en beauté pour remporter les grands honneurs du festival d’été Sky Bet Go-Racing-In-Yorkshire Pomfret Stakes à Pontefract.

Un peloton de six coureurs est allé poster pour le long métrage Listed dans le West Yorkshire, avec Regal Reality de Sir Michael Stoute – pas bien battu alors qu’il était troisième derrière la superstar jument Enable dans le Coral-Eclipse il y a deux ans – le favori à prix égal pour tirer le meilleur parti d’une baisse de classe.

Le brunch formé par Michael Dods était le suivant dans le pari à 7-4, après avoir occupé la deuxième place du Lincoln plus tôt dans la campagne et terminé septième lors de sa dernière apparition à la Hunt Cup à Royal Ascot.

Avec les deux premiers du marché retenus pour les courses tardives, le leader Azano avait encore quelques longueurs en main pour contourner le virage à domicile avant d’être fortement défié par son coéquipier Rhoscolyn.

Juste au moment où il semblait que David O’Meara pourrait faire un doublé, William Buick – dont le triplé à Ascot samedi, notamment en remportant le King George sur Adayar – a évoqué un hochet tardif de Brunch et il était une bonne valeur pour la marge gagnante de trois quarts de longueur.

Regal Reality a brièvement menacé aux côtés de Brunch, mais ses efforts ont échoué et il a passé le poteau en quatrième position.

Dods a déclaré à propos du vainqueur: « Il n’a pas eu de chance cette saison. Il a terminé deuxième dans la Lincoln, deuxième à York, puis il a été boxé à Royal Ascot dans la Hunt Cup, sinon il aurait peut-être terminé deuxième ou troisième.

« Il est venu ici aujourd’hui et pour être juste envers Pontefract, ils ont fait un travail formidable avec le sol. C’est un terrain d’été rapide, mais c’est sûr et il s’est laissé tomber dessus.

« Il a eu une conduite formidable de William Buick et nous ne pourrions être plus ravis pour les propriétaires et tout le monde dans la cour. »

Le brunch pourrait être mis en place pour une autre étape en classe lors de son prochain départ, avec les enjeux souverains du groupe trois à Salisbury le 12 août considérés comme une cible appropriée.

« Il est possible que nous l’envoyions à Salisbury. Nous avons de toute façon tracé cette course », a ajouté Dods.

« C’est un cheval formidable qui fait de gros efforts. C’est super de gagner une course de Listed avec lui et je pense qu’il est tout à fait capable de continuer et de gagner à nouveau. »