L’humanité devrait sacrifier la «liberté personnelle» comme de nombreuses nations l’ont fait lors de la pandémie de Covid-19 pour lutter avec succès contre le changement climatique, a déclaré un député allemand, ajoutant qu’il n’y aura «jamais» de vaccin contre le CO2.

L’Allemagne avait à peine commencé sa campagne de vaccination contre le coronavirus qu’un député social-démocrate, Karl Lauterbach, a averti que ses compatriotes devaient se préparer à un autre défi: le réchauffement climatique.

«Nous avons besoin de mesures pour faire face au changement climatique qui sont similaires aux restrictions à la liberté personnelle [imposed] pour lutter contre la pandémie, » le professeur d’économie de la santé et d’épidémiologie à l’Université de Cologne a écrit dans un article invité pour le journal Die Welt. Il a ajouté qu’il espérait que les questions de changement climatique joueraient «Un rôle dominant» lors de la prochaine campagne électorale avant le scrutin fédéral prévu en septembre 2021.

Le politicien a dit qu’il « A eu une impression » que l’Allemagne, l’Europe et en particulier les États-Unis «N’aurait pas été en mesure de vaincre la pandémie de Covid sans le développement d’un vaccin.»Tous ces pays sont encore assez loin d’avoir vaincu le virus, car leurs campagnes de vaccination ne font que commencer, et le nombre de nouvelles infections dans ces pays reste relativement élevé. Mais il semblait beaucoup plus préoccupé par le fait «Il n’y aura jamais de vaccin contre le CO2.»

Lauterbach a admis qu’il était plutôt sceptique quant à savoir si son avenir de rêve, dans lequel l’humanité vaincrait le changement climatique par le sacrifice des libertés, serait jamais réalisé. «Mon expérience de la lutte contre la pandémie de coronavirus m’a malheureusement rendu extrêmement pessimiste quant à savoir si nous serons en mesure d’arrêter avec succès le changement climatique à temps», il admit.

Selon le député, le problème réside dans le fait que les Allemands ont « Sous-estimé » pandémie et continuer de le faire. Maintenant, alors que la campagne de vaccination démarre, certains pourraient être trop tentés de se débarrasser des chaînes d’un autre verrouillage bien avant que le moment soit venu d’assouplir les restrictions, a-t-il averti.

Il est « nécessaire » pour que le verrouillage reste en place jusqu’à ce que le nombre de nouveaux cas diminue « Bien en dessous de 50 pour 100 000 habitants en une semaine », a déclaré l’épidémiologiste, appelant ses concitoyens à «Ayez de la discipline, de l’altruisme et… de la patience pour y parvenir.»

Cependant, de nombreux Allemands semblent peu susceptibles d’être d’accord avec de tels conseils. La nation a assisté à plusieurs reprises à des manifestations massives contre les restrictions aux coronavirus. La décision du gouvernement de réintroduire un verrouillage partiel début novembre a déclenché une nouvelle vague de manifestations, dont certaines sont devenues violentes. Certains de ceux qui s’opposaient au verrouillage sont allés jusqu’à se comparer à la résistance anti-nazie, provoquant une réprimande sévère de la part du ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas.

Le fait que les fêtes de Noël en Allemagne aient été limitées aux membres de la famille proche n’aurait guère contribué à égayer l’humeur du pays. L’interdiction de boire de l’alcool en public et d’acheter des feux d’artifice pour le réveillon du Nouvel An est probablement aussi une mauvaise nouvelle.

Le pays a lancé sa campagne de vaccination samedi – un jour avant la campagne de vaccination conjointe de l’UE. S’assurer que la population allemande est immunisée contre le virus prendra probablement encore du temps, puisque chaque pays européen n’a jusqu’à présent reçu qu’environ 10 000 doses. D’autres devraient être livrés en janvier.

