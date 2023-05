Sacrifice et honneur confirmés lors des célébrations du Sauk Valley Memorial Day – Shaw Local

La tradition a dominé les célébrations du Memorial Day lundi dans la vallée de Sauk.

Des anciens combattants, des membres de leur famille et des civils patriotes ont pris part à des cérémonies le long de la rivière Rock et dans des cimetières pour honorer les militaires décédés.

D’autres se sont réunis dans les salles de la Légion américaine et des anciens combattants des guerres étrangères pour partager des histoires et se soutenir mutuellement.

À Lower Dam Park à Rock Falls, une garde d’honneur composée de Rock Falls Legion Post 902, Rock Falls Falls VFW 5418 et Sterling Legion Post 296 a fourni une salve de 21 coups tandis que la famille et les amis se penchaient sur la balustrade en fer et jetaient des fleurs dans le fast -rivière qui coule.

Peggy Buser, accompagnée de Christina Young, lance une fleur dans la Rock River à la mémoire de Marvin Tubbs de l’US Army pendant. une cérémonie du Memorial Day, le lundi 29 mai 2023. (Troy Taylor)

Les soldats citoyens étaient au centre des préoccupations du Grandon Civic Center à Sterling, où plus de 120 personnes se sont rassemblées à l’ombre des arbres et dans les gradins ensoleillés pour une cérémonie organisée par Legion Post 296. Plusieurs membres du conseil de Sterling et la maire Diana Merdian étaient présents.

Michelle Henderson, une junior de la Sterling High School, a lu les ordres généraux de John A. Logan, désormais reconnu pour avoir établi le Decoration Day – le prédécesseur du Memorial Day – après la guerre civile. Logan a servi à la fois dans le First Illinois Volunteer Infantry et dans le 31st Illinois.

Ensuite, le spécialiste de la Garde nationale de l’Illinois James Hartwig de DeKalb, qui sert comme éclaireur de cavalerie avec l’unité de cavalerie B-Troop 2/106 à Dixon, a partagé des histoires de bravoure et de sacrifice par les membres de la Garde nationale de l’Illinois au fil des ans comme un « rappel vivant de la prix payé pour notre liberté.

Sterling American Legion Post 296 Commandant Susan Foss place le drapeau des États-Unis dans son stand lors d’une célébration du Memorial Day le lundi 29 mai 2023 au Grandon Civic Center à Sterling. (Troy Taylor)

Karen Cowley, de l’auxiliaire de la Légion, a déposé une couronne commémorative et Annette Hackbarth a fait jouer des claquettes.

À Dixon, Dixon VFW Post 450 et American Legion Post 12 ont pris part à une cérémonie de dépôt de gerbes le long de la rive de Rock River, le détachement de la Dixon Area 76 Marine Corps League offrant un salut de 21 coups de canon. Un défilé qui comprenait la bande municipale de Dixon s’est rendu au cimetière d’Oakwood pour une cérémonie. Charlie Thomas Sr. a fourni les remarques.

Il y a également eu une célébration au Chapel Hill Memorial Gardens and Cemetery à Dixon et des journées portes ouvertes au siège de la VFW et de la Légion de la ville.