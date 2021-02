Sacrifice afro-américain dans les champs de la mort de France

SÉCHAULT, France – Le modeste monument de granit à l’entrée de Séchault, un village de l’est de la France, commémore le sacrifice du 369e Régiment d’infanterie des États-Unis, des Afro-Américains venus de Harlem pour combattre dans les derniers mois de la Première Guerre mondiale. Un seul mot entre parenthèses, «Coloré», fait allusion au nom officiel de l’unité de la Garde nationale de New York dont les soldats ont été tirés.

C’étaient les guerriers noirs des forces armées américaines séparées. Refusant une parade d’envoi à New York avant l’expédition en 1917, affectés à l’armée française parce que leurs propres compatriotes ont refusé de se battre à leurs côtés, ils ont donné leur vie en si grand nombre pendant 191 jours de combat continu qu’ils ont gagné pour leur bravoure le surnommé «Harlem Hellfighters».

Il semble que ce surnom ait été donné à l’unité par leur ennemi allemand, qui les a appelés «Höllenkämpfer». Mais il a fallu plus d’un siècle à l’armée américaine pour l’adopter comme désignation spéciale officielle du 369th Infantry Regiment, une distinction approuvée par l’armée en septembre dernier et annoncée cette année par la Garde nationale de New York à la veille du Mois de l’histoire des Noirs. .