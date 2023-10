Des piles de caisses de soda arborant des logos familiers sont soigneusement assemblées et empilées pour créer d’immenses mosaïques d’icônes de bandes dessinées populaires à l’intérieur d’une épicerie de Kelowna, en Colombie-Britannique.

Les représentations plus grandes que nature de Batman et du Joker exposées au Save-On-Foods d’Orchard Plaza ont acquis une reconnaissance nationale et suscité d’énormes réactions sur les réseaux sociaux.

Eric Falkenberg, l’homme derrière les sculptures de boîtes à soda, a récemment remporté deux prix pour ses imposants portraits lors de l’exposition et de la conférence Grocery Innovations Canada qui se sont tenues cette semaine à Toronto.

Les prix Master Merchandiser honorent et reconnaissent le meilleur marchandisage de l’industrie de l’épicerie.

Falkenberg construit des boîtes-sculptures primées depuis 2016. Il a remporté huit prix Master Merchandiser, qui récompensent les meilleurs présentoirs de marchandisage dans les épiceries du Canada. (Zameer Karim/CBC)

Falkenberg, qui travaille comme directeur adjoint des opérations chez Save-On-Foods, compte désormais huit de ces récompenses à son actif.

“C’est formidable de gagner ces compétitions, elles sont très amusantes et laissent beaucoup de place à la créativité”, a-t-il déclaré.

Falkenberg construit des sculptures de boîtes à soda depuis plus de six ans. Ses mosaïques 3D complexes incluent des représentations colorées du Père Noël et du Grinch, ainsi qu’un Ogopogo géant.

Ses dernières expositions d’Halloween, les portraits massifs de Batman et du Joker, ont nécessité environ 3 000 boîtes et sont désormais devenues virales.

Le gérant d’une épicerie de Colombie-Britannique réalise des présentoirs époustouflants de boîtes de soda Vidéo en vedetteL’exposition d’une boîte à soda d’Eric Falkenberg représentant Batman est devenue virale, avec plus de 1,9 million de vues sur TikTok. Le directeur adjoint des opérations chez Save on Foods à Kelowna, au centre commercial Orchard Plaza de Colombie-Britannique, crée des présentoirs plus grands que nature depuis six ans, remportant des éloges pour son marchandisage.

Falkenberg a déclaré qu’une vidéo de ses sculptures partagée par une station de radio locale avait désormais plus de 1,9 million de vues sur TikTok.

“Je pense que je vais aussi créer une chaîne TikTok. Je n’ai jamais eu de compte auparavant.”

La passion de Falkenberg pour la création d’impressionnantes sculptures temporaires a commencé il y a six ans lorsqu’il a participé à un concours.

“Coke avait annoncé un concours à 1 000 $ et j’y ai participé et j’ai gagné”, a-t-il déclaré.

Il a conçu un ours polaire tenant un Coca-Cola pour le concours et est depuis devenu accro à l’engin.

« Je suis allé à l’université en génie civil », a-t-il déclaré – une formation universitaire appropriée qui se prête bien à son métier.

Falkenberg a déclaré que certaines de ses structures nécessitent des cadres en bois et en acier pour supporter les écrans géants et beaucoup de planification. L’une de ses œuvres les plus ambitieuses était un camion de transport commercial pleine grandeur. Réalisé avec 5 000 boîtes de Coca-Cola, le projet a pris plus d’un mois à Falkenberg.

Ce portrait du Joker est composé de boîtes de Coca-Cola et de Canada Dry et est actuellement exposé au Save-On-Foods de l’Orchard Plaza de Kelowna. (Karen Suchar)

“Beaucoup de gens pensent que j’utilise l’infographie pour concevoir, mais ce n’est qu’un stylo et du papier”, a-t-il déclaré.

Il commence généralement par faire des échantillons sur un morceau de papier puis demande à de grandes marques de soda d’envoyer les cartons.

Les boîtes sont livrées vides et plates, donc on passe beaucoup de temps à les plier pour leur donner forme.

Falkenberg a déclaré qu’il recevait également beaucoup d’aide de la part de ses collègues de Save-On.

Le projet le plus ambitieux de Falkenberg jusqu’à présent est le camion de transport commercial pleine grandeur qu’il a créé en 2019 à partir de 5 000 boîtes de Coca-Cola. (Soumis par Eric Falkenberg)

Steve Cartwright, qui travaille à la sécurité du magasin, a déclaré que de nombreux employés aiment participer à l’action.

“[Falkenberg] “Il passe des semaines à les construire chez lui, puis nous allons tous les récupérer et les apporter ici”, a-t-il déclaré. “Il nous faut environ trois à quatre heures pour les installer dans le magasin.”

Falkenberg prévoit déjà « quelque chose de grand » pour une exposition de Noël, qui, promet-il, sera un régal pour les yeux.