Sacred Heart Griffin marque 35 points sans réponse et devance Rochester en demi-finale de classe 4A – Shaw Local

SPRINGFIELD – C’était le match que l’entraîneur vétéran Ken Leonard ne voulait pas jouer.

Et même après que lui et son équipe Sacred Heart Griffin aient remporté une victoire 56-42 vendredi sur Rochester, entraîné par son fils Derek, lors de la demi-finale de classe 4A, il était toujours plutôt réservé dans ses sentiments à propos de la victoire.

Ken Leonard prend sa retraite à la fin de la saison, et même s’il voulait vraiment clore sa carrière légendaire avec un titre d’État, il n’aimait pas avoir à se frayer un chemin pour le faire en battant l’équipe de son fils en cours de route.

“C’est génial, mais c’est horrible parce que c’est mon fils là-bas”, a déclaré Ken Leonard. “Ils nous ont tapé dans la bouche tôt, mais nos enfants n’ont jamais arrêté. Nous nous sommes juste accrochés. Le prochain match sera mon dernier match et j’ai pensé pendant une grande partie de ce match que mon dernier match pourrait être ce soir. Mais ces enfants ne laisseraient pas cela se produire.

Sacred Heart Griffin (13-0) jouera désormais dans le match de championnat d’État de classe 4A du week-end prochain à 19 h vendredi à l’Université de l’Illinois. Les Cyclones affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale de samedi entre Wheaton St. Francis et Providence Catholic.

Rochester termine sa saison avec un dossier de 11-2, ses deux défaites sont venues à Sacred Heart Griffin.

Les Rockets ont réalisé une performance dominante en première mi-temps. Après avoir marché sur le terrain lors de la possession inaugurale du match pour un touché, un échappé sur le coup d’envoi qui a suivi par Sacred Heart a marqué une autre possession de Rochester, qui s’est transformée en un autre score et une surprenante avance de 14-0.

Les Rockets, généralement favorables aux passes, ont couru le ballon 17 fois de suite avant de lancer le ballon de football et il avait Sacred Heart Griffin sur ses talons. Rochester a marqué un troisième touché avant la fin du premier quart-temps.

Il semblait que Rochester était sur le point de transformer le match en un emballement lorsque Keeton Reiss s’est frayé un chemin pour un score permettant aux Rockets de mener 28-0, mais les Cyclones commenceraient à s’éloigner.

Richard Jackson a marqué sur un touché de 1 mètre et les Cyclones ont immédiatement récupéré le ballon avec un coup de pied en jeu réussi. Quelques jeux plus tard, Bill Sanders a marqué sur une course de 4 verges pour réduire soudainement le déficit à 28-14.

Ensuite, Rochester a sorti un autre lapin de son chapeau pour reprendre l’élan, en utilisant une double passe de Reiss à Parker Gillespie, qui a ensuite planté un lancer sur le terrain à Jack Swaney pour un score de 81 verges.

Cela a rétabli l’avance de Rochester à 35-14 et les Rockets semblaient prêts à porter cela dans les vestiaires, mais Ty Lott a lancé une fléchette à KeShon Singleton avec 20 secondes à jouer au deuxième quart, ce qui a de nouveau permis aux Cyclones de rester à distance de frappe.

Mais lorsque Rochester a intercepté Lott lors de la possession d’ouverture du troisième quart et a effectué une marche de six minutes sur le terrain qui s’est terminée par un touché de 1 mètre pour Reiss, il a de nouveau semblé que les Rockets étaient sur le point de sceller le résultat, prenant une avance de 42-21.

Sacred Heart Griffin a obtenu une course de 5 verges de Jackson quelques minutes plus tard pour clôturer à 42-28, mais a quand même commencé le quatrième quart avec deux scores et sans le football.

Mais Madixx Morris a décroché une passe de Reiss pour étouffer un autre entraînement prometteur de Rochester, puis Morris s’est accroché à une passe de touché de 37 verges de Lott quelques secondes plus tard.

Lors de l’entraînement qui a suivi, Rochester a échappé le ballon et Sacred Heart Griffin a immédiatement lancé l’attaque en égalant le score avec une passe de touché de 27 verges de Lott à Jake Hamilton.

Sacred Heart a ensuite rapidement forcé un botté de dégagement de Rochester, puis s’est retrouvé dans une situation de quatrième essai et il semblait que Jackson ne serait peut-être pas en mesure d’atteindre le marqueur pour maintenir le lecteur en vie, mais il y est non seulement arrivé, mais il a giclé libre de tout le monde et a couru pour un touché de 45 verges.

Rochester a ensuite retourné le ballon lors des essais avec les Cyclones encaissés sur le terrain court et a terminé la série de 35 points consécutifs avec une course de touché de 9 verges qui a scellé la place des Cyclones dans le match de championnat d’État.

“Athlétiquement, ils étaient juste meilleurs que nous”, a déclaré Derek Leonard. “Ce fut l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites, car au fond de moi, c’est mon père et je l’aime, et je veux qu’il soit le meilleur. Et malheureusement, cela a dû se faire au détriment de mon équipe. Je me fais tirer dans les deux sens, mais il le mérite.