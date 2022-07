Sacré Mackinaw ! L’annonceur de Son of Leafs, Joe Bowen, commence sa carrière en radiodiffusion à Sudbury

En septembre, la voix incomparable d’un autre Bowen résonnera sur les ondes ontariennes.

David Bowen, fils du légendaire annonceur des Maple Leafs de Toronto, Joe Bowen, sera aux commandes depuis le kiosque du diffuseur lorsque les Wolves de Sudbury de la Ligue de hockey de l’Ontario entreront sur la glace pour leur 50e saison.

Bowen, 22 ans, devrait fournir le jeu par jeu pour plus de 30 matchs dans le calendrier de 68 matchs des Wolves sur la station de radio communautaire CKLU-FM.

C’est un chemin similaire à celui de son père. Joe Bowen a perfectionné ses compétences en appelant les matchs des Wolves dans les années 1970 sur CKSO, une station de radio communautaire aujourd’hui disparue basée à Sudbury, avant de décrocher un rôle avec les Leafs.

L’aîné Bowen, qui est né et a grandi à Sudbury, a appelé les matchs des Leafs depuis 1982, ce qui lui a valu le surnom de « la voix des Maple Leafs ».

“Le moi de 12 ans ne croirait pas que je poursuis la même carrière que mon père, mais je profite de chaque minute jusqu’à présent”, a déclaré Bowen.

Après un passage comme gardien de but avec les Wolves de Sudbury de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) – Bowen a enregistré sept matchs avec les Wolves entre 2017 et 2021 – et une opportunité avec les Voyageurs de l’Université Laurentienne qui ne s’est jamais concrétisée.

Le jeune Bowen a déclaré qu’il était prêt à apporter sa propre perspective au jeu.

« Mon point de vue sur ce qui se passe sur la glace est un peu différent de celui de quiconque n’a pas été dans ma position », a déclaré Bowen. “Donc je pense que cela me donne un peu d’avance.”

“L’autre chose est que moi et mon père sommes des gardiens de but, et pour une raison quelconque, les gardiens de but ont tendance à être les meilleurs diffuseurs”, a-t-il déclaré. “Tout ce que j’ai fait toute ma vie, c’est juste regarder le match se dérouler devant moi et je pourrais vous dire ce qui va se passer ensuite, à chaque fois.”

David Bowen est le fils du légendaire annonceur des Maple Leafs de Toronto, Joe Bowen. (Soumis par SWSE)

Bien qu’il n’ait pas l’intention d’imiter le style de son père, il se tourne toujours vers l’aîné Bowen pour diffuser des conseils.

“Si vous écoutez mon père à la radio, vous savez où est la rondelle”, a-t-il déclaré. “Vous savez quelle équipe a la rondelle, vous savez quel est le score, vous savez si une équipe est en avantage numérique.”

“Vous pouvez presque visualiser le jeu quand mon père l’appelle à la radio”, a-t-il déclaré. “Et c’est le but pour moi, parce que si vous écoutez la radio, vous voulez savoir qui l’a et quand quelqu’un va marquer.”

“Vous devez créer l’excitation jusqu’à ce point.”

Mais ne vous attendez pas à entendre David utiliser le slogan bien connu de son père – “Holy Mackinaw” – pour ponctuer une pièce éblouissante.

« ‘Holy Mackinaw’ sera réservé à deux choses pour moi : premièrement, si les Wolves peuvent un jour gagner la Coupe Memorial, alors peut-être que j’en laisserai un aller là-bas », a déclaré Bowen.

“Et si jamais j’obtiens le travail de mon père, alors si jamais les Leafs en gagnent un, alors j’en laisserai un aller là-bas. Mais je n’utilise pas ce mot à d’autres moments que ces deux-là.”

Rob Straughan, directeur général de CKLU, a déclaré que la boucle était bouclée lorsque les dirigeants de la station ont envisagé pour la première fois d’intégrer Bowen dans l’équipe de diffusion.

“Faire venir le fils de l’un des grands anciens de l’histoire des Wolves dans la diffusion pour le 50e anniversaire est définitivement un moment de boucle”, a déclaré Straughan. “Ramener un Bowen dans le bâtiment semblait si bien. Et nous sommes simplement heureux qu’il ait voulu le faire.”

Straughan, qui a déclaré qu’il avait toujours des émissions de Wolves de l’époque où l’aîné Bowen diffusait, a déclaré qu’il avait hâte d’entendre une perspective unique sur l’action au niveau de la glace.

“[David] a toujours une bonne relation avec beaucoup de joueurs de l’OHL et avec les Wolves, a déclaré Straughan. Il est proche de leur âge et il prendra les autobus avec eux pour se rendre à ces matchs.

“Il a donc une perspective différente, puisqu’il vient de jouer dans la ligue et qu’il est ami avec certains de ces gars. Cela apporte juste un angle différent que beaucoup d’annonceurs n’ont probablement pas dans cette ligue.”

Il a également accès à un bon professeur.

“Tu ne pourrais pas demander un meilleur mentor, un entraîneur, parce qu’il vit avec le gars, tu sais?” dit Straughan. “Son père est l’appelant play-by-play radio le plus légendaire de ce pays.”

Quant à savoir si le fils continuera ou non sur la même voie que son père et finira par organiser des matchs pour les Leafs, Bowen a déclaré que cela ne ferait pas de mal à l’organisation de lui donner une chance, un jour.

« Évidemment, tout le monde sait que mon vieil homme appelle les matchs depuis environ un demi-siècle maintenant et que les Leafs n’ont rien gagné », a déclaré Bowen.

“Alors j’ai pensé que je pourrais aussi bien me lancer dans l’entreprise et j’espère que quand il aura fini, je porterai peut-être un peu de chance à l’équipe.”