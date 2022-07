Sacramento Republic FC contre Sporting Kansas City – Rapport de match de football – 27 juillet 2022

La République de Sacramento a atteint la finale de l’US Open Cup pour la première fois. Kelley L Cox – USA TODAY Sports

Les gardiens de but Danny Vitiello et Rodrigo Lopez ont été les héros de la République de Sacramento alors qu’ils battaient le Sporting Kansas City aux tirs au but pour réserver leur place en finale de l’US Open Cup.

Vitiello a sauvé un penalty du vétéran américain Graham Zusi lors de la fusillade après que le match se soit terminé sans but après prolongation, avant que Lopez n’intervienne pour marquer le coup de pied décisif pour son équipe.

C’est la première fois que l’équipe du championnat USL, Sacramento, atteint la finale du tournoi à élimination directe, et la première fois qu’une équipe de division inférieure jouera dans la pièce maîtresse de l’US Open Cup depuis Charleston Battery en 2008.

Sacramento affrontera une autre équipe de la Major League Soccer à Orlando City lors de la finale au stade Exploria le 7 septembre pour un tir à l’argenterie et une place dans la Ligue des champions de la CONCACAF 2023.

Mais leur victoire de conte de fées a été une déception pour le Sporting KC car ils n’ont pas réussi à imposer leurs références en MLS.

Sacramento a maintenant éliminé trois équipes de la MLS lors de sa course en coupe, après avoir déjà battu LA Galaxy et San Jose Earthquakes pour atteindre les demi-finales.

Rodrigo Lopez a marqué le penalty décisif pour Sacramento Republic. Kelley L Cox – USA TODAY Sports

“Ce fut un match décevant ce soir et je pense que nous avons fait plus qu’assez pour obtenir le résultat dont nous avions besoin, mais c’est parfois le jeu”, a déclaré Peter Vermes, l’entraîneur du Sporting KC. “Nous avons bien joué. [I’m] fiers de nos gars.

“Cela se produit dans le monde entier. C’est pourquoi cette coupe est une si grande compétition. J’ai adoré y jouer en tant que joueur et j’ai adoré l’entraîner.”

Le Sporting KC a produit 31 tirs en 120 minutes de football, mais c’est la République de Sacramento qui a failli prendre les devants à la 62e minute lorsque l’ailier Keko a forcé le gardien John Pulskamp à effectuer un bel arrêt.

Mais le Sporting KC a mis la pression alors que le match se prolongeait en prolongation, l’attaquant Daniel Salloi secouant la barre transversale à bout portant à la 98e minute.

Il n’y avait rien pour séparer les côtés, cependant, et aucune des équipes n’a cligné des yeux dans la fusillade jusqu’à ce que Vitiello plonge à sa gauche pour empêcher l’effort de Zusi, Lopez envoyant les vairons à travers.