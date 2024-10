Sacramento Metro Fire « au pied du mur » demande une caution de 415 millions de dollars pour remplacer les camions et les installations vieillissants

La caserne 41 de Metro Fire, à North Highlands, occupe une place particulière pour les hommes et les femmes qui ont franchi ses portes. Pour beaucoup, c’était leur premier arrêt dans les services d’incendie, le terrain d’essai qui les préparait à la vie de pompier.

Mais de plus en plus, le bâtiment des années 1950 sur Thomas Drive, à Elkhorn Boulevard, est devenu un symbole du vieillissement de l’inventaire du district de pompiers. Des gares aux locomotives en passant par l’équipement, les responsables des pompiers de Metro affirment que son âge apparaît précisément au moment où les coûts et les exigences de l’agence sont plus élevés que jamais.

Le district métropolitain des pompiers de Sacramento tire la sonnette d’alarme. Metro Fire demande aux électeurs d’approuver le 5 novembre une caution qui, selon elle, est nécessaire pour fournir aux pompiers de nouveaux moteurs et équipements, tout en rénovant les gares vieilles de plusieurs décennies et en en construisant de nouvelles dans les quartiers qui en ont le plus besoin.

« Nous avons des stations qui ont entre 40 et 50 ans. Certains ont 80 ans. Ils ne sont pas conçus pour les services d’incendie modernes », a déclaré Parker Wilbourn, chef de bataillon et porte-parole du district métropolitain des pompiers de Sacramento.

L’appel a un coût : 415 millions de dollars sur 35 ans – la caution expire en 2061 – mais les responsables de Metro Fire et les partisans de la caution affirment que la mesure O du comté de Sacramento est la meilleure chance à ce jour de remplacer ce qu’ils considèrent comme un équipement obsolète et détérioré.

Le chef du bataillon des pompiers métropolitains de Sacramento, Parker Wilbourn, porte-parole du district, explique les défis auxquels les pompiers sont confrontés avec des équipements plus anciens et des installations obsolètes à la station 41 dans les North Highlands au début du mois. La mesure O du comté de Sacramento émettrait des obligations pour de nouveaux équipements et installations.

« Nous sommes confrontés à une augmentation (des appels) d’environ 40 % au cours des 10 dernières années. Nous faisons beaucoup plus avec moins », a déclaré Wilbourn. « Nous faisons ce que nous pouvons, mais avec l’augmentation de la population, nous devons disposer de l’infrastructure nécessaire pour soutenir cela. Nous ne sommes pas en mesure de le faire sans (fonds).

La mesure O coûterait 19 dollars par tranche de 100 000 dollars de valeur imposable, soit environ 78 dollars par an, pour le contribuable foncier type, affirment les responsables de Metro Fire. Aucun argent ne sert à payer les salaires ou à faire face aux obligations en matière de retraite.

La Sacramento Taxpayers Association est généralement sceptique quant aux mesures de cautionnement, mais est neutre sur la mesure O. Dans un communiqué, les défenseurs des contribuables locaux ont qualifié les coûts auxquels Metro Fire est confronté de « substantiels », affirmant que les responsables du district d’incendie étaient « disposés » à répondre à ses préoccupations concernant le mesure de vote.

«Sac Tax a vérifié qu’aucun des fonds destinés à cette mesure obligataire ne sera utilisé pour les salaires ou les obligations de retraite. Sac Tax a également examiné les coûts des nouvelles installations et équipements qui sont importants », indique le communiqué. «Sac Tax pense que Metro Fire s’est montré disposé à fournir des réponses aux questions posées par Sac Tax lors de notre argumentation électorale. La position de Sac Tax sur la mesure O est neutre.

Le Sacramento Metropolitan Fire District est l’une des plus grandes agences d’incendie de Californie. Ses 41 stations desservent plus de 720 000 personnes sur 359 miles carrés du comté non constitué en société de Sacramento, les villes de Citrus Heights et Rancho Cordova ainsi qu’une partie du comté de Placer.

Les équipes du métro ont répondu à quelque 110 000 appels de service l’année dernière, soit une augmentation de 40 % des urgences incendie et de 30 % des urgences médicales par rapport à il y a 10 ans, selon les responsables. Environ 5 000 d’entre eux sont venus de la seule station 41 de North Highlands.

Selon les responsables, la demande accrue a poussé l’une des plus grandes agences d’incendie de l’État dans ses retranchements.

« Notre demande a mis à rude épreuve nos revenus », a déclaré Wilbourn. « Ce que nous recevons, cet argent ne suit pas l’inflation.

Les exemples sont faciles à citer, a déclaré Wilbourn.

Metro Fire a acheté 20 moteurs en 2011. Plus d’une décennie plus tard, nombre d’entre eux ont atteint 200 000 milles ou plus. Les pompiers affirment que près de trois installations sur quatre atteindront la fin de leur durée de vie dans les trois à cinq prochaines années, mais que le coût de leur remplacement continue d’augmenter.

Le coût typique d’un camion de pompiers en 2019 était d’environ 750 000 $, a déclaré Wilbourn. Le même moteur cinq ans plus tard coûte entre 1,2 et 1,5 million de dollars pièce. La taille des moteurs et des appareils actuels, plus gros et plus avancés technologiquement, constitue également un problème.

« La quantité de technologie et la taille des moteurs ont radicalement changé. Le défi est de trouver des appareils adaptés à ces baies plus petites », a-t-il déclaré.

Les rayures peintes sur le sol en ciment du compartiment moteur de la Station 41 ressemblent à la boîte du frappeur d’un terrain de baseball. À une autre époque, les moteurs pouvaient s’insérer dans les espaces rayés.

Mais Station 41 a 70 ans. Les équipes installent des plates-formes modernes comme le moteur 41 dans des baies conçues pour les moteurs construits dans les années 1950. Wilbourn s’est serré sur le côté pour marcher entre la queue du camion de pompiers et le mur de la gare pour faire une démonstration. Le moteur bloque partiellement la porte du compartiment moteur vers l’intérieur de la station.

La manifestation est devenue une métaphore.

« Nous sommes littéralement au pied du mur », a-t-il déclaré.

Parker Wilbourn, chef du bataillon des pompiers métropolitains de Sacramento, porte-parole du district, démontre l’espace exigu entre une porte et un camion de pompiers à la station 41, construite dans les années 1950, dans les North Highlands au début du mois.

Wilbourn a déclaré qu’il ne s’agissait pas seulement de la préparation aux incendies pour les casernes plus anciennes comme la 41. Il s’agissait également de moderniser les lieux de travail avec des toilettes et des locaux supplémentaires pour mieux accueillir le nombre de femmes dans les services d’incendie. Câblage moderne pour assurer la sécurité à la caserne des pompiers.

«C’est un lieu de travail. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous devons en faire un lieu de travail sûr. Nous avons vraiment atteint un point de rupture.

Le budget de fonctionnement de 304 millions de dollars de Metro Fire pour 2024-2025 met en lumière les défis à venir.

Les responsables de l’agence affirment que Metro Fire a besoin de 41,5 millions de dollars supplémentaires par an pour financer ses besoins en capitaux pour les 10 prochaines années et tenir compte de l’inflation.

Les dépenses du district devaient dépasser 381 millions de dollars ; mais ils absorbent près de 330 millions de dollars – un écart de 50 millions de dollars – avec des dépenses qui continuent de grimper sur plusieurs années. C’est sans compter une longue liste de projets d’investissement planifiés totalisant près de 202 millions de dollars et un arriéré de maintenance différée de plus de 80 millions de dollars.

La liste des projets comprend la construction de nouvelles casernes de pompiers à North Highlands, Rancho Cordova et Vineyard et l’agrandissement ou le déplacement de casernes vieillissantes à North Highlands, Rancho Cordova, Mather, Citrus Heights, Florin et Carmichael.

« Le district est suffisamment financé pour les niveaux de dépenses actuels, mais n’a pas les ressources financières nécessaires pour faire face aux responsabilités à long terme et aux priorités en capital », ont déclaré les responsables de Metro Fire dans le document budgétaire présenté aux dirigeants du comté de Sacramento.

« Nous sommes 41 stations. Nous sommes un élément majeur du système d’urgence global du comté de Sacramento. C’est ce que la communauté a assimilé à nous », a déclaré Wilbourn. «C’est le service que nous fournissons. Nous sommes de bons partenaires dans la région.