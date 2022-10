Sacramento Kings : point de vue des fans sur les principaux points de discussion | Nouvelles de la NBA

Le passionné des Kings, Jack Harrington, évalue la saison 2021-22 pour l’équipe, puis jette un œil sur la campagne 2022-23 pour Sacramento.

D’où vient mon amour pour la NBA et les Kings…

J’ai toujours été un fan des Kings à cause de ma famille qui vit à Sacramento, ils envoyaient de la marchandise pendant que je grandissais. Casquettes, maillots, T-shirts des soirées de fans à l’ancienne Arco Arena. J’avais une assez bonne collection de marchandises avant même de vraiment regarder un seul match.

Je soutiens généralement les Kings simplement en restant éveillé jusqu’aux petites heures du matin en regardant des matchs et en tweetant depuis mes deux comptes. @SacKingsUK et @JTH__.

Mon joueur préféré

Image:

Le gardien des Sacramento Kings De’Aaron Fox en action contre les Denver Nuggets en mars





La liste actuelle est remplie de plusieurs jeunes joueurs. De’Aaron Fox est mon joueur préféré. J’adore regarder sa vitesse explosive menant à des jeux en surbrillance, puis sa capacité à mettre en place ses coéquipiers lorsque la défense s’effondre en m’inquiétant de la capacité de De’Aaron à marquer à l’intérieur si facilement, cela aide quand vous êtes sans doute le meneur le plus rapide de la ligue aujourd’hui et peu de défenseurs peuvent réagir assez rapidement pour se placer devant vous.

Des questions doivent encore être posées si De’Aaron a ce qu’il faut pour ramener cette équipe dans les Playoffs de la NBA, mettant fin à la sécheresse de 16 ans en séries éliminatoires. De multiples performances ternes en défense et l’absence de tir à 3 points, 29,7% l’an dernier sur trois, ce qui le classait 119e sur 123 joueurs de la NBA qui ont enregistré au moins quatre tentatives au-delà de l’arc a soulevé des questions. L’ajout sur Damontas Sabonis s’est déjà avéré bénéfique pour le jeu des Kings et Fox. Il était sur un poste de déchirure l’échange Sabonis-Haliburton, il a débloqué une version de Fox que j’espère voir beaucoup plus de la saison prochaine et celle que la ligue devrait garder à l’œil.

Note de la saison dernière : C-

Image:

Les Kings de Sacramento ont ajouté le grand homme talentueux Domantas Sabonis dans un échange à succès la saison dernière





La saison dernière a été une autre année remplie de déception, de frustration et s’est terminée avec un peu d’espoir alors que les Kings ont raté les séries éliminatoires pour la 15e saison consécutive – un cycle que de nombreux fans des Kings connaissent bien trop. Il n’a fallu que 17 matchs aux Kings pour décider de renvoyer Luke Walton et d’embaucher Alvin Gentry comme entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison. Le licenciement de Walton allait toujours se produire à un moment donné, je souhaitais seulement que cela soit fait pendant l’intersaison car il était clair qu’il était hors de sa profondeur.

La date limite des échanges est arrivée et les Kings espéraient toujours faire le play-in, mais semblaient également envisager de faire tapis pour les séries éliminatoires la saison prochaine. Ils étaient impliqués dans quelques transactions et étaient mentionnés dans toutes les rumeurs commerciales à l’époque.

Échange à succès pour Sabonis Les rois ont reçu : Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday, choix de 2e tour 2027

Pour les fans et les médias de la NBA, cela a conduit à plus de questions que de réponses sur la direction des Kings, mais pour moi, c’était une indication claire de deux choses. Ils ont prouvé que Fox est leur gars à l’avenir et cherchent à l’entourer de talent pour faire les séries éliminatoires (ce qu’ils n’ont pas réussi à faire correctement à l’époque de DeMarcus Cousins). C’était aussi un clin d’œil à faire tapis pour les séries éliminatoires de la saison 2023 même s’ils n’ont pas renoncé à faire le play-in vers la fin de la saison. Il était clair qu’ils avaient besoin d’un miracle pour entrer, mais les Kings n’ont jamais été du genre à abandonner et à chercher un choix de repêchage plus élevé.

Évaluer l’intersaison et le repêchage de la NBA pour le rois

Image:

Les Sacramento Kings ont nommé l’entraîneur adjoint des Golden State Warriors Mike Brown comme nouvel entraîneur-chef





Cette intersaison était extrêmement importante pour cette équipe, il y avait beaucoup à faire. A commencer par la recherche d’un nouvel entraîneur-chef. Kings a nommé l’entraîneur adjoint des Golden State Warriors, Mike Brown, comme l’homme pour le travail à Sacramento. Ne vous méprenez pas, j’aime beaucoup la location, mais y avait-il de plus grands noms et des candidats plus expérimentés ? Oui. Cependant, vous devez vous rappeler que les grands noms ont tendance à éviter un travail comme celui-ci et pour une bonne raison. La réputation des Kings ne s’est pas trop bien faite au cours de la dernière décennie en ce qui concerne le personnel d’entraîneurs.

Une fois que Mike Brown a fini de gagner une autre bague avec les Warriors, il est arrivé à Sacramento et a commencé à travailler avec le GM Monte McNair. La première affaire en cours était la loterie du repêchage de la NBA. Les Kings devaient être le choix n ° 8, mais les balles sont tombées dans le bon sens pour nous et cela nous a fait passer au n ° 4.

Image:

Keegan Murray des Sacramento Kings dribble le ballon contre les Lakers de Los Angeles lors de la California Classic au Chase Center en juillet





Malgré tous les rapports de l’équipe échangeant ce choix ou reculant, les Kings sont restés sur place et ont pris l’attaquant de 6 pieds 8 pouces de l’Iowa Keegan Murray. Depuis qu’il a vu ce gamin jouer et remporter le titre de MVP de la Summer League (avec une moyenne de 23,3 points, 7,3 rebonds, 2 passes décisives et 1,3 interceptions par match – tirant 50% au total et 40% sur trois), il ne fait aucun doute que c’était une bonne décision pour l’équipe de prendre un joueur qui est prêt à contribuer immédiatement. Classe A.

Keon Ellis a signé un accord à double sens en tant que recrue non repêchée et je pense que c’était une excellente décision de la part de l’équipe. Keon était connu comme un dormeur 3 et D entrant dans le repêchage de cette année qui, lors de sa dernière saison collégiale, a remporté la sélection entièrement défensive de la SEC. Il a récolté en moyenne 12,1 points, 6,1 rebonds, 1,9 interceptions et 1,8 passes décisives, tout en tirant à 43,9% sur le terrain et à 36,6% sur trois. Il a une vraie chance de gagner un contrat NBA complet à l’avenir avec les Kings et je suis heureux de voir son développement avec les Sacramento Kings et Stockton Kings.

Les Kings ont continué à faire des gestes intelligents pendant l’agence libre, récupérant Malik Monk pour un contrat de 19 millions de dollars sur deux ans. Monk retrouve son coéquipier universitaire De’Aaron Fox et aidera certainement à espacer le flux avec son tir à 3 points.

Image:

Le tireur talentueux Kevin Huerter a rejoint les Sacramento Kings après un échange avec les Atlanta Hawks





Les Kings ont alors décidé de renforcer leur équipe mais via un échange au lieu d’une agence libre. Ils ont reçu Kevin Huerter d’Atlanta dans un échange qui correspondait au thème de l’intersaison. Obtenez des joueurs capables de tirer au-delà de l’arc. C’était un échange impressionnant pour un front office qui avait désespérément besoin de bonnes décisions pour commencer à payer le plus tôt possible. Classe A.

Dans l’ensemble, ce fut vraiment une intersaison solide pour les Kings, une qui, je l’espère, les amènera au niveau supérieur et nous fera au moins entrer dans les éliminatoires. Lorsque vous regardez la comparaison de la qualité de l’équipe maintenant avec le début de la saison dernière, il y a certainement une amélioration et une tentation pour nous, les fans des Kings, d’être optimistes quant à la saison à venir, que cela s’avère être le piège habituel que nous verrons.

Les objectifs des Kings pour la saison prochaine

La saison prochaine, c’est les séries éliminatoires ou le buste pour cette équipe – rien de moins devrait être considéré comme un échec et les problèmes futurs que cela pourrait causer. Par exemple, le départ de Sabonis à la fin de son contrat parce qu’il voulait jouer au basketball gagnant ne fera que remettre en question les gens sur le fait que le commerce a renvoyé Haliburton pour lui.

Je pense que l’équipe va dans la bonne direction et le play-in est définitivement un objectif plus réaliste cette saison que la dernière. Les performances de De’Aaron Fox, Damontas Sabonis et le joueur de deuxième année Davion Mitchell seront essentielles pour que l’équipe atteigne son objectif cette saison, avec Richaun Holmes sur le banc dans l’espoir de retrouver sa forme après une campagne décevante sur le terrain. la saison dernière.

Pourquoi les gens devraient-ils regarder les Kings ?

En fin de compte, les fans des Sacramento Kings méritent tellement le basket-ball des séries éliminatoires (la franchise a été impliquée pour la dernière fois dans les séries éliminatoires en 2006, de loin la plus longue attente de la NBA). J’ai hâte que cela se produise et, quand cela arrivera, Golden 1 Center aura la meilleure ambiance de toutes les séries éliminatoires. Lorsque cela se produit, les fans de la ligue doivent absolument se connecter et regarder!