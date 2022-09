Sackett c.EPA , l’affaire de la Cour suprême visant la Clean Water Act

Pendant des décennies, la Cour suprême a eu du mal à définir un terme clé au cœur de la Clean Water Act, la législation historique de 1972 qui constitue l’épine dorsale des efforts américains pour « restaurer et maintenir l’intégrité chimique, physique et biologique des eaux de la Nation ». ”

C’est une question certes difficile, qui est désormais entre les mains de la Cour suprême la plus conservatrice depuis les années 1930. Et la supermajorité nommée par les républicains de la Cour semble sur le point de porter un coup sévère à la loi sur l’eau potable, dans une affaire qui pourrait nuire considérablement aux efforts américains pour prévenir les inondations et garantir que tout le monde dans le pays ait accès à de l’eau potable.

La Clean Water Act interdit le « rejet de polluants » dans les « eaux navigables ». Mais il définit également le terme “eaux navigables” de manière vague et contre-intuitive, pour inclure toutes les “eaux des États-Unis, y compris les mers territoriales”. Dans Rapanos c.États-Unis (2006), la dernière tentative de la Cour suprême pour définir l’expression clé « les eaux des États-Unis », les juges ont divisé trois voies, aucune approche n’ayant obtenu l’approbation de la majorité de la Cour.

À présent, Sackett contre EPA apporte cette question à une Cour qui s’est radicalement déplacée vers la droite après que l’ancien président Donald Trump a occupé un tiers de ses sièges. Bien que le différend spécifique en Sacket semble mineur – il s’agit d’un couple qui veut remplir des zones humides sur leur terrain résidentiel près d’un lac de l’Idaho – l’affaire donne toujours à la Cour suprême tout ce dont elle a besoin pour paralyser une grande partie de la législation anti-pollution historique.

Même dans le meilleur des cas pour les écologistes, la nouvelle majorité de la Cour adoptera probablement la lecture étroite de la loi sur l’assainissement de l’eau proposée par feu le juge Antonin Scalia dans son Rapanos opinion. Cette approche, selon un mémoire d’amicus déposé par des associations professionnelles représentant les régulateurs et les gestionnaires de l’eau, “exclurait également 51% (sinon plus) des zones humides de la nation” des protections de la loi, et pourrait potentiellement exclure un pourcentage encore plus élevé de la nation. ruisseaux.

Pendant ce temps, les plaignants dans Sacketse sentant sans doute enhardis par la récente hostilité de la Cour suprême à l’égard de la réglementation environnementale, ont proposé une lecture de la Clean Water Act plus restrictive que toutes les approches proposées par n’importe quel juge en Rapanos. Selon leur mémoire, les «eaux des États-Unis» sont «limitées aux eaux navigables traditionnelles et aux eaux navigables intra-étatiques qui relient d’autres modes de transport pour former des canaux de commerce interétatiques».

Si cette approche prévaut, un grand nombre de cours d’eau, de fossés de drainage et d’autres petits affluents qui peuvent se déverser dans de grands plans d’eau – mais qui ne sont pas eux-mêmes assez grands pour être navigués par des navires et d’autres embarcations – pourraient brusquement perdre les protections de la Clean Water Act. .

Les enjeux dans Sacket sont élevés parce que les voies navigables américaines sont tellement interconnectées. Les terres humides, même les terres humides qui ne bordent pas directement les rivières ou les lacs, agissent comme des systèmes de filtration qui ralentissent l’infiltration des polluants dans les principaux cours d’eau. Et ils agissent également comme des éponges qui aident à contrôler les inondations. Les petits cours d’eau, le drainage artificiel et d’autres voies navigables étroites se déversent généralement dans d’autres plans d’eau. Ainsi, si les zones humides, les cours d’eau et autres ne sont pas protégés de la pollution, cette pollution empoisonnera inévitablement les principaux cours d’eau.

Mais les écologistes ont peu de raisons d’être optimistes quant à l’avenir de la Clean Water Act après l’interprétation de la loi par cette Cour suprême.

Les trois approches décrites dans Rapanosbrièvement expliqué

Il était une fois, Sacket aurait été un cas assez facile. Lorsque les lois fédérales sont ambiguës, la décision de la Cour suprême dans Chevron c. Conseil de défense des ressources naturelles (1984) ordonne généralement aux tribunaux de s’en remettre à l’interprétation de cette loi par un organisme fédéral expert. Et l’administration Biden finalise actuellement une interprétation de l’expression «eaux des États-Unis» qui fusionne à la fois la définition étroite de Scalia et une définition plus large offerte par le juge Anthony Kennedy dans Rapanos.

En effet, dans une opinion rejointe par la minorité libérale de la Cour en 2006, le juge John Paul Stevens a fait valoir que la Cour devrait largement laisser la question de savoir quelles eaux sont qualifiées d’« eaux des États-Unis » aux agences exécutives. La décision de l’exécutif selon laquelle certaines zones humides sont soumises à la réglementation de la Clean Water Act, a écrit Stevens dans son Rapanos dissidence, “est un exemple par excellence de l’interprétation raisonnable par l’exécutif d’une disposition législative” qui a droit à la déférence en vertu de Chevron.

Mais l’approche déférente de Stevens n’a reçu que quatre voix. Quatre autres juges, dont trois membres de l’actuelle majorité républicaine de la Cour, se sont joints à l’avis de Scalia appelant à des limites beaucoup plus strictes à la Clean Water Act.

“L’expression” les eaux des États-Unis “, a affirmé Scalia, ne comprend que” des plans d’eau relativement permanents, permanents ou à écoulement continu “. Sa définition n’inclut pas “les canaux par lesquels l’eau coule de manière intermittente ou éphémère, ou les canaux qui assurent périodiquement le drainage des précipitations”.

Scalia a ajouté que les zones humides ne sont soumises à la loi que si elles ont une “connexion de surface continue” avec une “étendue d’eau relativement permanente” qui rend “difficile de déterminer où se termine ‘l’eau’ et où commence la ‘zone humide'”.

Comme mentionné ci-dessus, un mémoire d’amicus déposé par des experts en régulation et gestion de l’eau soutient que la définition de Scalia “exclurait 51% (sinon plus) des zones humides de la nation”. Cela exclurait également de nombreuses zones humides (et potentiellement de nombreux cours d’eau et autres plans d’eau) pour des raisons totalement arbitraires. Parce que le test de Scalia nécessite une connexion “de surface”, par exemple, une zone humide qui se connecte à une grande rivière via un canal souterrain serait au-delà de l’interdiction de pollution de la loi – même si les polluants peuvent traverser un cours d’eau souterrain aussi sûrement qu’ils peuvent couler par un canal de surface.

En tout état de cause, l’approche de Scalia n’a pas emporté Rapanos. Le seul juge restant, Kennedy, a trouvé un terrain d’entente entre Scalia et Stevens qui appelait à moins de déférence envers les agences fédérales que Stevens ne préconisait, mais qui lisait également la Clean Water Act plus largement que Scalia.

Selon la définition de Kennedy, les zones humides (et, très probablement, les voies navigables étroites) sont soumises à la loi fédérale si elles «affectent de manière significative l’intégrité chimique, physique et biologique d’autres eaux couvertes plus facilement comprises comme« navigables ».» Ainsi, la règle de Kennedy examine les systèmes d’eau du pays dans leur ensemble et interdirait la pollution qui a un impact significatif sur d’importantes masses d’eau – même si cette pollution est déversée dans une zone humide qui peut être à une certaine distance d’une rivière ou d’un lac majeur.

Pourquoi les zones humides sont-elles si importantes ?

La Sacket concerne principalement les zones humides. En 2004, les plaignants Chantell et Michael Sackett ont acheté ce qu’une cour d’appel fédérale a décrit comme un “terrain résidentiel détrempé” près de Priest Lake dans l’Idaho. Les Sackett ont passé les 14 dernières années en litige pour savoir s’ils pouvaient remplir les terres humides de ce lot avec du sable et du gravier.

(L’une des raisons pour lesquelles cette affaire dure depuis si longtemps est qu’il a déjà fallu un voyage jusqu’à la Cour suprême, en 2012, pour déterminer si les Sacketts ont intenté leur action en justice prématurément. Une Cour unanime a déterminé qu’ils ne l’avaient pas fait.)

Il est raisonnable de se demander pourquoi le gouvernement se bat si fort pour empêcher les Sackett de déverser du sable et du gravier – par opposition à, disons, des toxines – sur leurs terres. La réponse est que même les charges naturelles comme le sable peuvent détruire une zone humide, et le gouvernement soutient que les zones humides jouent un rôle essentiel dans le maintien d’un système national d’approvisionnement en eau sain.

Comme l’explique le gouvernement dans son mémoire, les zones humides « assurent le contrôle des inondations et piègent et filtrent les sédiments et autres polluants qui seraient autrement transportés dans les eaux en aval ». De même, le mémoire des gestionnaires de l’eau explique que les zones humides sont particulièrement importantes car elles sont “plus efficaces pour éliminer les polluants que les autres eaux grâce au rythme lent, parfois peu fréquent, auquel l’eau les traverse”.

Bien que l’entretien des zones humides crée des coûts – il suffit de demander aux Sackett, qui n’ont pas pu développer leurs terres pendant des années – les gestionnaires de l’eau soutiennent que la préservation des zones humides, des sources et d’autres structures qui filtrent efficacement l’approvisionnement en eau “est moins coûteuse et plus efficace pour prévenir une perte de qualité de l’eau que de traiter l’eau contaminée plus tard.

Dans le cas probable où la Cour adopterait la règle proposée par Scalia dans Rapanos, qui pourrait placer la plupart des zones humides du pays au-delà des garanties anti-pollution de la Clean Water Act. Et le Sacket les plaignants demandent à la Cour d’aller beaucoup plus loin que Scalia ne l’aurait fait, en limitant les protections de la loi aux eaux « navigables ». (Les demandeurs admettent que « les zones humides non navigables inséparablement liées à ces eaux » devraient également être protégées.)

Il y a quelques raisons de douter que la Cour adoptera cette approche maximaliste. Entre autres choses, aucun des juges de Rapanosy compris les trois juges actuels qui ont rejoint l’opinion de Scalia, ont adopté une position aussi extrême en 2006. Et le gouvernement note dans son mémoire que les plaignants avaient précédemment déclaré à la Cour suprême qu’ils “ne contestaient pas” la mesure dans laquelle la Clean Water Act réglemente les affluents des eaux navigables traditionnelles. » Ainsi, la Cour peut être réticente à récompenser ces demandeurs pour avoir tenté d’élargir la portée de l’affaire à mi-parcours de l’examen de la Cour suprême.

Même si la Cour n’accepte pas la proposition la plus large des plaignants, les enjeux dans cette affaire restent cependant assez élevés. La règle de Scalia modifierait fondamentalement le régime américain de l’eau propre, supprimant potentiellement la majorité des zones humides des protections de la Clean Water Act. Et il le ferait sur la base de distinctions arbitraires telles que si les zones humides alimentent de plus grandes masses d’eau via une “connexion de surface continue” ou quelque chose de plus transitoire ou souterrain.

Et, sans protection pour ces zones humides, le système d’eau américain pourrait perdre une grande partie de sa capacité à filtrer les polluants de notre eau potable.