Sack Wrestling Body Chief, dites les athlètes sur #MeToo. Attendez, dit le ministre

Le ministre des Sports de l’Union, Anurag Thakur, a assuré jeudi aux lutteurs qui protestaient que des mesures sévères seraient prises si un entraîneur ou un officiel de la Fédération indienne de lutte (WFI) était reconnu coupable. Thakur a rencontré les lutteurs, dont Babita Phogat, Sakchi malik, Bajrang Punia, entre autres, après leur deuxième journée de protestation au Jantar Mantar suite à des allégations d’inconduite sexuelle de la part de la Wrestling Federation of India entraînée et de son président Brij Bhushan Sharan Singh.

Lors de la rencontre, qui a commencé vers 22 heures jeudi soir, les lutteurs protestataires ont exigé la démission de Brij Bhushan et la dissolution de la WFI. Cependant, Thakur leur a dit d’attendre une réponse officielle de la WFI que le ministère des Sports avait demandée mercredi. Cependant, les lutteurs ne sont pas prêts à se contenter de rien de moins que la démission du président de la WFI.

Le centre, dans un communiqué mercredi, avait précisé que si la WFI ne répond pas dans les trois prochains jours, le ministère des sports « procédera à l’engagement d’une action contre la fédération au regard des dispositions du Code national de développement du sport, 2011.”

Plus tôt, Vinesh Phogat, la première lutteuse indienne à remporter l’or aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques, a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune “réponse satisfaisante” du gouvernement.

“Malheureusement, nous n’avons pas obtenu de réponse satisfaisante.” “Hier, nous avons eu 1-2 victimes parmi nous mais maintenant nous avons 5-6 lutteurs, qui ont été harcelés (sexuellement). Nous ne pouvons pas les nommer maintenant, après tout, ce sont les filles et les sœurs de quelqu’un. Mais si nous sommes forcés divulguer leur identité, ce sera une journée noire”, a déclaré Vinesh, double médaillé aux Championnats du monde.

“Il ne s’agit pas seulement de sa démission (Brij Bhushan). Nous l’enverrons en prison. Nous ne voulions pas emprunter la voie légale, car nous avions espéré une résolution, mais si une solution appropriée n’est pas fournie, nous déposerons des FIR contre le Président. Nous sommes médaillés des championnats du monde et olympiques, ne nous soupçonnez pas, nous disons la vérité, croyez-nous.”

Vinesh Phogat avait précédemment allégué que les entraîneurs favoris de la Wrestling Federation of India (WFI) se comportaient mal avec les lutteuses et les harcelaient. Elle a également accusé le chef de la WFI, Brij Bhushan Sharan Singh, d’avoir exploité sexuellement des femmes athlètes et de l’avoir qualifiée de “khota sikka” après sa défaite aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Singh a nié les allégations.

Réunion de l’exécutif WFI

En outre, une réunion du comité exécutif et de l’assemblée générale annuelle (AGA) de la WFI devrait se tenir le 22 janvier à Ayodhya, Uttar Pradesh et son chef Singh y participera. La lutteuse olympienne Bajrang Punia a déclaré: “Cinq à six lutteuses sont ici avec nous qui ont fait face à ces atrocités et nous avons des preuves pour le prouver.”

Plus tôt, certains des meilleurs lutteurs se sont rendus au bureau du ministère des Sports de l’Union à Shashtri Bhawan pour une réunion avec des responsables du ministère. Cependant, ils sont restés insatisfaits.

Le lutteur médaillé de bronze olympique Sakshi Malik a déclaré: “Le gouvernement n’a promis aucune action, ils ont seulement donné des assurances et nous ne sommes pas satisfaits de la réponse, nous demandons au Premier ministre d’assurer la justice.”

L’ancien lutteur et leader du Haryana BJP, Babita Phogat, s’est rendu jeudi sur le site de la manifestation pour rencontrer les lutteurs en tant que médiateur du gouvernement et a assuré aux grapplers que leurs demandes seraient satisfaites. “Je leur ai assuré que le gouvernement était avec eux. J’essaierai de résoudre leurs problèmes aujourd’hui”, a déclaré Babita.

“Babita Phogat est venue du côté du gouvernement pour la médiation. Nous allons lui parler et ensuite donner plus de détails”, a déclaré le lutteur Bajrang Punia.

