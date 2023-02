Sachin Tendulkar, Shikhar Dhawan et d’autres célébrités célèbrent la course inaugurale

Le joueur de cricket vétéran Sachin Tendulkar, des personnalités du cinéma telles que Nagarjuna, Ram Charan, l’acteur malayalam Dulquer Salmaan et l’actrice Shruti Haasan figuraient parmi plusieurs passionnés de sport automobile, en plus des ministres de l’Union Anurag Thakur et Kishan Reddy, qui ont assisté samedi à l’E-Prix d’Hyderabad.

Nagarjuna s’est dit très heureux que l’événement se soit produit à Hyderabad et a décrit les véhicules électriques comme l’avenir des transports.

L’actrice Shruti Haasan a déclaré: «C’est incroyable. La durabilité est l’avenir. Je suis vraiment ravi d’être ici pour soutenir l’e-prix et regarder et profiter comme tout le monde ».

Dulquer Salmaan a déclaré qu’il adorait le circuit urbain et qu’il était ravi de regarder l’événement.

Les autres invités spéciaux comprenaient les joueurs de cricket Shikhar Dhawan, Yuzvendra Chahal, l’acteur Naga Chaitanya, le producteur de films Allu Aravind, le ministre de l’Andhra Pradesh G Amarnath, le député TDP Rammohan Naidu étaient parmi ceux qui ont été témoins de la course.

Kishan Reddy a déclaré que de tels événements aidaient à promouvoir le tourisme et les investissements dans le pays.

Le ministre de l’industrie et des technologies de l’information de Telangana, KT Rama Rao, a déclaré que c’était une question de fierté qu’Hyderabad accueille cet événement prestigieux dans le monde entier.

Le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, a tweeté «Vous venez de nous donner un slogan brillant pour le #Battista Sachine. Une voiture qui « défie le temps et vous transporte dans le futur ! » Waouh ! Cela en fait un Master Blaster sur roues. Et quel plaisir de vous avoir avec nous aujourd’hui.”

Mahindra a également enregistré un autre message sur la plate-forme de médias sociaux qui disait: «Eh bien, à part la course, un véritable bonus au #HyderabadEPrix recevait des leçons de @AlwaysRamCharan sur les étapes de base #NaatuNaatu. Merci et bonne chance aux Oscars, mon ami ! Dans un autre tweet, il a déclaré “Et même si @MahindraRacing n’a pas pris le départ que nous voulions, je suis reconnaissant du soutien des spectateurs au #HyderabadEPrix”.

Le chevronné Jean Eric Vergne de DS Penske a remporté un E-Prix d’Hyderabad plein d’action, marquant le retour réussi d’un événement de sport automobile de haut niveau en Inde.

Les fans se sont déplacés en grand nombre. Un groupe de spectateurs, venus de Bengaluru, s’est dit excité et a ajouté que c’était évidemment amusant et qu’ils avaient apprécié l’événement sportif.

La piste de 2,83 km a été aménagée au cœur de la ville autour du lac Hussain Sagar.

