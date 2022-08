Sachin Tendulkar marquera le semi-marathon de Mumbai dimanche

La légende des frappeurs Sachin Tendulkar marquera le départ du semi-marathon de Mumbai dimanche qui reviendra après une pause induite par le COVID et verra la participation de plus de 13 500 coureurs de tous horizons.

Les coureurs s’affronteront dans trois catégories différentes avec plus de 4 000 participants prévus pour le défi 21 km, et 7 000 et 2 500 respectivement dans les épreuves chronométrées 10 km et 5 km.

“La course à pied, en tant que forme d’exercice, présente de nombreux avantages, tant pour votre forme physique que mentale”, a déclaré Tendulkar, qui félicitera également les gagnants du semi-marathon et de la course chronométrée de 10 km, dans un communiqué.

“Depuis le début de la pandémie, l’accent mis sur la forme physique s’est multiplié et les gens ont réalisé l’importance d’un mode de vie actif et sain.”

Le semi-marathon débutera et se terminera aux Jio Gardens, BKC, et comprendra deux boucles de 10 km chacune à travers les routes intérieures du complexe. Le semi-marathon (21km) débutera à 5h15, le 10km à 6h20 et le 5km à 8h00.

La participation de diverses équipes corporatives ajoutera un avantage concurrentiel et de l’excitation à l’événement, qui en est maintenant à sa cinquième édition. L’événement verra également la participation de plus de 2 000 coureurs de la marine indienne.

Le participant masculin le plus âgé du semi-marathon aura 82 ans, tandis que son homologue féminin aura 72 ans. Les plus jeunes coureurs sur la grille seront une fille de 7 ans et un garçon de 8 ans, qui participeront tous les deux au défi 5K.

