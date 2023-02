Sachin Tendulkar loue les talents de batteuse de la fille dans une vidéo virale

Ce n’est pas tous les jours que vous voyez un joueur de cricket qui fait tomber la balle du sol à chaque coup. Le 14 février était un de ces jours, cependant. La batteuse légendaire Sachin a publié la vidéo d’une merveilleuse batteuse juste un jour après la vente aux enchères de la Women’s Premier League (WPL). Ce n’est pas un génie du cricket établi, mais une jeune fille qui joue pieds nus avec d’autres enfants sur un terrain sablonneux. Les utilisateurs des médias sociaux sont stupéfaits par son talent, la comparant à Suryakumar Yadav.

Dans la vidéo, on voit la fille frapper proprement la balle. On peut également la surprendre à danser sur la piste pour frapper plusieurs fois par-dessus la tête du quilleur. D’un entraînement droit en loft à un tir tiré, sa gamme de tir diversifiée est vraiment impressionnante à voir. De plus, elle fait tout cela en se tenant pieds nus sous le soleil brûlant.

Dans le tweet, Sachin a fait l’éloge de la fille, disant qu’il aimait vraiment son bâton. “Kal salut toh enchères hua.. aur aaj match bhi shuru ? Kya baat hai. (La vente aux enchères s’est terminée hier et le match a commencé) J’ai vraiment apprécié votre frappe”, a écrit Sachin dans la légende avant d’ajouter qu’il avait reçu la vidéo sur WhatsApp.

Regardez la vidéo ici.

Le tweet est devenu viral, avec plus de 1,5 million de vues. La jeune fille a depuis été identifiée comme étant Mumal Meher du district de Barmer au Rajasthan. Cette adolescente n’est pas seulement une batteuse compétente, mais aussi une formidable quilleur. Incapable de se payer un entraînement de cricket, Mumal apprend actuellement les nuances du jeu auprès de son professeur d’école. Elle a également joué au niveau du district.

Mumal dit qu’elle regarde le bâton de Suryakumar Yadav et qu’elle s’est efforcée de tirer comme il le fait.

Cela n’est pas passé inaperçu. De nombreux utilisateurs de Twitter ont commenté le tweet de Sachin, soulignant les similitudes entre son style et le frappeur numéro 1 mondial T20I.

“Elle ressemble à la version féminine de SKY”, a écrit l’un d’eux. Un autre a commenté, “SKY serait fier !!”

Elle ressemble à la version féminine de SKY 🔥👏🏻— Nagaraju (@NagarajuNLV) 14 février 2023

Plusieurs personnes dans les réponses ont exprimé l’espoir que la jeune fille obtiendrait un soutien pour exploiter son talent et pouvoir bientôt jouer dans la WPL et pour Team India.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici