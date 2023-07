Sachin Tendulkar et Pullela Gopichand donneront le coup d’envoi du semi-marathon d’Hyderabad

La légende du cricket Sachin Tendulkar et la grande joueuse de badminton Pullela Gopichand marqueront le départ du semi-marathon Ageas Federal Life Insurance Hyderabad 2023 le 5 novembre.

Le semi-marathon d’Hyderabad, organisé par NEB Sports, se déroulera dans trois catégories différentes – 21,1 km (semi-marathon), 10 km et 5 km.

Outre le semi-marathon, Hyderabad devrait également accueillir les prestigieux championnats du monde de 50 km de l’UAI (Association internationale des ultrarunners) le 5 novembre 2023, qui se dérouleront pour la première fois dans le pays.

Les Championnats du monde 50 km de l’AIU 2023, qui sont affiliés à l’Association internationale des coureurs d’ultra (IAU) et à la Fédération indienne d’athlétisme (AFI), accueilleront des participants de plusieurs pays, dont les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, le Chinese Taipei, New Zélande, Australie, Grande-Bretagne et Inde.

Ce n’est que la première fois que l’Inde accueillera un championnat du monde d’Ultra Running. Il aura également des entrées de catégorie ouvertes de World Master Athletics, permettant aux coureurs individuels de participer.

« C’est un moment historique pour l’Inde, et nous espérons créer plus d’enthousiasme autour du sport difficile mais gratifiant de l’ultra running. Les Championnats du monde 50 km IAU 2023 verront la participation des meilleurs coureurs d’ultra du monde entier et nous pouvons nous attendre à une compétition difficile.

« Cela offrira également une excellente plate-forme aux Indiens pour rivaliser avec les coureurs internationaux à domicile », a déclaré la présidente de l’AFI, Adille Sumariwalla.

Nagaraj Adiga, directeur de course et représentant de l’IAU pour l’Asie et l’Océanie, a déclaré : « C’est une fierté et un plaisir pour NEB Sports d’accueillir les 3èmes championnats de l’IAU en Inde. Nous sommes convaincus que la communauté dynamique d’Hyderabad soutiendra et fera de cet événement un événement mémorable pour tous les participants. »

Le président de l’AIU, Nadeem Khan, est enthousiasmé par le premier événement de ce type en Inde.

«Après avoir accueilli avec succès le championnat Asie-Océanie 100 km de l’IAU à Bangalore en juillet, nous sommes extrêmement fiers d’organiser les tout premiers championnats du monde Ultra en Inde.

« Nous voyons un nombre croissant de coureurs adopter ce sport et à travers cet événement prestigieux, nous espérons élever encore le sport de l’ultra-running dans le pays », a-t-il déclaré.

