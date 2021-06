Sachin Tendulkar détestait affronter le bowling de Hansie Cronje

La légende du cricket Sachin Tendulkar a affronté de nombreux quilleurs au cours de sa carrière, cependant, il détestait affronter un seul d’entre eux. Au cours de sa carrière internationale de 24 ans, le maître blaster détestait affronter Hansie Cronje, le sertisseur du bras droit d’Afrique du Sud décédé dans un accident d’avion ce jour-là en 2002.

Tendulkar avait affronté de nombreux quilleurs légendaires, dont Wasim Akram, Waqar Younis, Shoaib Akhtar et Glenn Mcgrath, entre autres. Cependant, Tendulkar a admis il y a quelques années qu’il était le plus redouté par Cronje, le « plus dur de tous ».

Lors d’un sommet en 2016, Tendulkar a déclaré que les livraisons entrantes de Cronje étaient assez gênantes pour les batteurs. L’ancien skipper sud-africain avait licencié Tendulkar trois fois en 32 ODI et cinq fois en 11 Tests. Même dans sa petite carrière, le grand rythme moyen avec son bowling a trompé même les meilleurs batteurs de sa génération.

La carrière de Cronje a été détruite après que son nom soit apparu dans un scandale de matchs truqués il y a 21 ans. Il avait également avoué avoir donné des informations aux bookmakers et être impliqué dans le trucage du match. Il avait avoué avoir truqué des matchs devant la Commission du roi, ce qui a conduit à son interdiction à vie du cricket. Deux ans plus tard, il mourut mystérieusement dans un accident d’avion à l’âge de 32 ans. Aujourd’hui, c’est le 19e anniversaire de la mort de Cronje.

Après que son image ait été entachée par le scandale des matchs truqués, il a voulu tenter sa chance dans les affaires. Il a obtenu une maîtrise en leadership d’entreprise et s’apprêtait à entamer sa deuxième manche lorsqu’il est décédé en 2002.

Cronje a joué 68 tests et 188 ODI pour l’Afrique du Sud. Il a été capitaine de l’Afrique du Sud dans 53 matchs de test et son équipe a réussi à gagner 27 matchs. Il n’avait que 24 ans lorsqu’il a mené son équipe contre l’Australie. Sous le capitanat de Cronje, l’équipe sud-africaine a repris sa forme dans le cricket international en 1991.

