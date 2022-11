Sachin Tendulkar a vécu une «expérience incroyable» en pêchant à Goa et nous sommes jaloux

Sachin Tendulkar partage fréquemment des publications sur les réseaux sociaux offrant à ses fans un aperçu de sa vie quotidienne. Poursuivant la tradition, le légendaire joueur de cricket a récemment partagé une vidéo de sa “matinée intéressante” sur une plage de Goa. Le clip, publié sur Instagram, montre Tendulkar en interaction avec des pêcheurs locaux. Sachin, qui portait un t-shirt et un short, a décrit son voyage de pêche comme “incroyable” dans la vidéo. Il peut converser avec des pêcheurs locaux et voir comment ils pêchent au filet en utilisant l’outil de pêche traditionnel connu sous le nom de “rampon”.

La vidéo commence par un homme démontrant un filet de pêche traditionnel logé à l’intérieur d’un bateau et explique comment il est utilisé pour la pêche. Selon l’homme, ils perpétuent la pratique de la pêche traditionnelle et souhaitent que la prochaine génération suive leurs traces. Tendulkar est d’accord, déclarant que «la tradition doit continuer» et soulignant que lorsque les visiteurs de Goa considèrent simplement les fruits de mer, ils n’apprécient jamais la quantité de travail nécessaire pour se les procurer.

La vidéo montre également les pêcheurs en train de faire tous les préparatifs nécessaires avant de mettre le bateau à l’eau. Le clip révèle la technique utilisée par le pêcheur pour sortir le bateau de l’eau à l’aide d’une corde attachée à sa taille.

Tendulkar est rejoint par son fils, Arjun à la plage. Plus tard, le légendaire joueur de cricket se rend au restaurant de l’homme pour essayer le déjeuner de Goa où il est vu en train de déguster différentes variétés de poissons avec Arjun.

“Une matinée intéressante avec des pêcheurs à Goa !” le cricket a écrit dans la légende.

Le message a été inondé de commentaires des fans de Tendulkar. “Cet homme est tellement terre à terre. A un sourire amical et grand sur son visage, aise thodi God Of Cricket kaha jata hai Sachin Sir ko », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté:« Ce restaurant sera bientôt inondé de personnes, vous ne lui avez pas fait de bien. Amuse-toi bien. Le clip a totalisé près de 3 millions de vues à ce jour.

