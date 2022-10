Sachin propulse les pirates de Patna à une grande victoire contre les géants du Gujarat

Patna Pirates a réalisé une performance clinique pour vaincre les Gujarat Giants 34-28 lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Balewadi ici lundi. Sachin est devenu le meilleur joueur de l’équipe de Patna avec 13 points dans le match.

Sachin a récolté quelques points de raid alors que les Pirates de Patna ont pris les devants à 4-2 à la 6e minute. Rohit Gulia a également rejoint la fête et a aidé les Pirates à réduire les Géants à trois joueurs sur le tapis. Peu de temps après, l’équipe de Patna a infligé un ALL OUT pour prendre une avance massive à 10-5 à la 10e minute.

Cependant, quelques instants plus tard, Parteek Dhaiya a réussi un SUPER RAID et a gardé les Giants dans le match. Mais, Rohit a continué à ramasser des points de raid alors que les Pirates atteignaient un bastion du match à 15-9.

Par la suite, Sachin a effectué un raid multipoint à la 16e minute pour aider Patna à creuser son avance. Les Pirates ont continué à faire rage et ont infligé un autre ALL OUT juste avant la mi-temps pour mener à 21-13.

Gulia a continué à montrer sa forme optimale en seconde période alors que l’équipe de Patna a dominé le match à 23-15. L’unité de défense des pirates dirigée par le capitaine Neeraj Kumar a soutenu ses pillards et a aidé son équipe à continuer d’avancer. Rakesh du Gujarat a réussi quelques raids brillants, mais il n’a pas pu aider son équipe à rattraper Patna.

Les Giants ont réduit les Pirates à trois membres sur le tapis à la 38e minute, mais Sachin a réalisé un magnifique raid pour aider son équipe à rester en tête. L’équipe de Patna a fait preuve de prudence à la dernière minute et a finalement remporté une victoire complète.

