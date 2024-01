Sachin Pilot à Idea Exchange : « Il est difficile de collecter des fonds pour quiconque, sauf pour le parti au pouvoir… le gouvernement sait exactement qui obtient quoi » | Nouvelles de l’Inde

Manoj CG : Le BJP a posé un défi politique en ouvrant le Ram Mandir. Comment le Congrès va-t-il contrer cela ?

Si le BJP au cours des 10 dernières années avait montré des performances extraordinaires en termes de gouvernance ou de développement, et que le bilan était excellent, et que vous pesiez la performance du gouvernement UPA au cours des 10 dernières années, et que vous disiez ensuite que nous avons été confronté à un défi politique, je le relèverai. Mais en utilisant une occasion religieuse, et que vous disiez que c’est un défi politique, je ne suis pas d’accord. Deuxièmement, tout le monde est obsédé par la manière dont cela deviendra politique, alors que cela ne devrait pas l’être. La construction et l’inauguration du temple se font selon une procédure judiciaire régulière. Les plus hautes juridictions du pays ont donné leur avis qui est désormais respecté par tous, tout le monde a salué la décision ainsi que la construction du temple de Ram. Il y aura peut-être des tentatives pour essayer de politiser cela, mais je pense que nous devons être très clairs sur le fait que la politique est une question de gouvernance, de prestation et de performance, et que la religion est une question de foyer et de cœur. Il ne faut pas chercher à mélanger les deux.

Manoj CG : Trois des principaux dirigeants du Congrès – le président du parti Mallikarjun Kharge, Sonia Gandhi et Adhir Ranjan Chowdhury – ont décidé de rester à l’écart de la cérémonie de consécration, l’argument étant qu’il s’agit d’un événement politique, un événement de Narendra Modi. S’il n’y avait pas eu, selon vos termes, un événement politique, si M. Modi n’avait pas été là, si le sarsanghchalak du RSS n’avait pas été là, le Congrès serait-il parti ?

C’est une question spéculative car ce n’est pas comme ça que ça s’est passé. C’était une occasion religieuse, mais oui, il y a eu une tentative de faire tout cela juste avant les élections. Et pourquoi quelqu’un devrait-il établir des critères pour déterminer qui peut être invité et qui ne peut pas le faire ? Environ 5 000 personnes étaient invitées. Comment sélectionnez-vous si l’on peut ou non être invité ? Les dirigeants de l’opposition ont eu différentes raisons d’y aller ou de ne pas y aller, mais d’après ce que j’ai vu, même le président du BJP n’était pas là. Ainsi, le fait qu’un président du parti X n’était pas là n’a aucune importance. Vous partez quand vous voulez, lorsque vous entendez un appel.

Manoj CG : Nous avons vu Shashi Tharoor tweeter une photo de Ram Lalla, avec la légende « Siyavar Ramchandra ki Jai ». Le ministre en chef de l’Himachal Pradesh a fait éclairer son bungalow officiel. Êtes-vous, en tant que croyant, heureux qu’un temple soit construit ?

Oui, en tant que croyant, on devrait être heureux. Mais Ram ne se limite pas à un seul temple, ni à un seul endroit. Le bélier est partout. Le bélier est omniprésent. Essayer de le limiter à un endroit particulier ou à un jour particulier est confinant, et vous ne pouvez pas laisser quelqu’un s’approprier quelqu’un d’aussi universel que Ram.

Cela (Une nation, une élection) semble peu pratique. Nous avons tellement d’élections à plusieurs niveaux et les organiser est probablement une tentative de centraliser le système électoral. Ce n’est peut-être pas pratique pour un pays aussi grand que le nôtre

Liz Mathew : C’est un fait que la politique dans ce pays a changé et que la frontière entre la religion et l’État n’existe plus aujourd’hui. Comment le Congrès peut-il contrer cela ?

C’est une erreur de supposer qu’il n’y a pas de limite. Dans n’importe quel État-nation, lorsque les frontières deviennent floues, ce n’est pas une heureuse occasion. Les institutions et les gouvernements du pays doivent être au-dessus des considérations religieuses.

Vandita Mishra : Le Congrès estime-t-il que ce qui s’est passé le 22 janvier, la cérémonie de consécration menée par le Premier ministre, avec lui comme principal responsable des rituels et l’État montant tout le spectacle, dissout la frontière entre la religion et l’État ?

Je ne suis pas ici pour porter un jugement sur cet événement particulier. Tout ce concept d’invitations sélectives, puis de réduction de l’événement à certaines personnes seulement, n’est pas approprié. Vous avez des convictions personnelles, des sentiments religieux, qui sont très importants. L’Inde est un pays plein de foi. Vous pouvez pratiquer et suivre n’importe quelle religion, et pourtant l’État reste au-dessus de tout cela.

Liz Mathew : Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre nouveau rôle au Congrès ? Avez-vous une idée claire de votre avenir au Congrès ?

En politique, on ne sait pas très clairement qui se battra aux élections ou qui gagnera. Mais je suis très satisfait des quelque 23 dernières années que j’ai passées dans la vie publique. Maintenant, je suis nommé secrétaire général du parti. C’est un poste important pour remplir votre rôle et le Chhattisgarh est un État important pour nous. Je crois qu’aucun travail acharné n’est gaspillé et que la constitution de l’alliance INDE est une évolution positive.

Manoj CG : Pendant l’UPA, vous et certains de vos amis – Jyotiraditya Scindia, Milind Deora – avez toujours été considérés comme faisant partie de l’équipe Rahul, qui avait un grand accès à lui. Aujourd’hui, ils ont quitté le parti. Pourquoi de tels dirigeants quittent-ils le parti ?

Vous devriez leur poser cette question. Je ne pense pas que l’accessibilité soit un problème, mais chacun est libre de choisir l’idéologie avec laquelle il est à l’aise et la manière dont il souhaite poursuivre sa carrière politique. Le temps nous dira si leurs décisions étaient bonnes ou mauvaises.

Ritika Chopra : Qu’est-ce qui s’est opposé au Congrès du Rajasthan ? Pensez-vous que la position que vous avez prise contre le gouvernement a fini par nuire aux perspectives du parti ?

J’ai pris publiquement position sur ce que je pensais être important pour la population et pour le parti au pouvoir. Si j’avais l’impression que les jeunes n’avaient pas le sentiment d’obtenir justice, qu’ils étaient déçus du système, j’ai soulevé ces points pour que nous puissions rectifier le tir au bon moment. N’oubliez pas qu’au Rajasthan, tous les cinq ans, il y a un changement de gouvernement. Rien qu’en termes de nombre, nous avons obtenu cette fois près de 70 sièges. J’ai pris position. Était-ce bon ou mauvais ? Je vais laisser les données parler d’elles-mêmes. Lors des élections précédentes, il y avait 21 sièges. Je ne prenais aucune position à ce moment-là. Et puis, avant cela, nous avions 50 à 52 sièges. Cette fois-ci, nous espérions donc briser cette tendance : le BJP pendant trois décennies, puis le Congrès pendant la même durée. Nous avons travaillé dur et je suis triste de ne pas avoir pu répéter notre exploit.

Nous avons perdu le Madhya Pradesh et le Chhattisgarh. Ce dernier, en particulier, a été un peu choquant. Mais la part des voix de notre parti au Rajasthan et au Chhattisgarh est inchangée. Ce n’est donc pas que nous avons perdu le soutien de la population. En regardant en arrière, parmi les ministres du Rajasthan, trois ne se sont pas présentés aux élections, 25 l’ont fait et 18 d’entre eux ont perdu. À mon avis, étant donné que le taux de réussite des titulaires est toujours faible, si nous avions changé certains des législateurs en exercice, nous aurions peut-être pu faire beaucoup mieux.

Rahul Sabharwal : Quel est le bilan de la perte du Chhattisgarh ?

Nous avions une très bonne majorité dans le Chhattisgarh et nos politiques ont été plutôt bien accueillies, mais nous avons perdu. Nous n’avons pas bien réussi dans les zones tribales et urbaines. Pour Lok Sabha, nous avons déjà formé des comités, nous recevons des retours du terrain, au niveau des blocs/districts. Nous sommes donc bien préparés et les cadres sont enthousiastes.

Ritika Chopra : Le BJP a augmenté sa part des voix et semble gruger la part des voix des autres. Qu’est-ce que le BJP fait de bien ?

Mon analyse est que les nouveaux électeurs, certains des autres « votes » que le BJP a pu obtenir, ne nous sont pas parvenus tellement. La différence de part des voix entre le BJP et le Congrès au Rajasthan est d’environ 1,5 pour cent, ce n’est donc pas beaucoup. Je pense qu’à Lok Sabha, nous pouvons lancer un formidable défi dans tous ces États du nord de l’Inde.

Hamza Khan : Pourquoi le Congrès est-il réticent à s’associer à des partis plus petits ? Au Lok Sabha, comptez-vous vous associer à eux ?

C’est très facile de dire cela avec le recul. Les petits partis ont-ils uniquement grugé les votes du Congrès ou ont-ils également porté préjudice au BJP ? C’est difficile à dire dans un concours triangulaire. Vous pouvez faire des calculs, mais ce ne sont pas des mathématiques, c’est de la chimie. À Lok Sabha, nous avons déjà l’alliance INDIA. Et là où il y a une politique bipolaire, Congrès contre BJP lors des élections à Lok Sabha, la décision finale sera prise par l’alliance INDE.

Ritu Sarin : Certains de vos collègues ont rejoint le parti au pouvoir. Avez-vous été contacté par des agents du parti au pouvoir ? Deuxièmement, craignez-vous qu’avant les élections, d’autres dirigeants du Congrès ou des indécis se joignent à eux ?

Je ne peux pas le dire car il y a beaucoup de pressions dans la politique actuelle. Pour répondre à votre première question, non. Je suppose qu’ils savent à qui s’adresser ou non… l’engagement envers l’idéologie est important.

Maintenant, laissez les agences vous poursuivre… 95 pour cent de tous les avis, perquisitions et actions de la direction de l’application de la loi sont adressés aux dirigeants de l’opposition. C’est ouvert maintenant, ce qui se passe. Par exemple, en Assam, le ministre en chef se montre ouvertement menaçant. Qui est le CM pour dire de lancer un FIR (contre Rahul Gandhi) ? Il dit que je t’arrêterai dans trois mois. Lorsque vous menacez ouvertement un haut dirigeant du parti, ils disent essentiellement aux plus petits partis de suivre la ligne. Il y a des campagnes de peur, des pressions, un usage abusif des agences et toutes sortes de tactiques adoptées pour coincer les dirigeants de l’opposition.

Mohammad Qasim : Le BJP a envoyé certains de ses députés du Lok Sabha au Rajasthan pour les élections législatives de l’année dernière. Allez-vous combattre aux élections de Lok Sabha ?

Ils ont jeté les députés à terre, ils ont donné des coups de pied et ils ont crié. Personne n’y est allé parce qu’il le voulait. Au BJP, ils dirigent. Dans notre parti, nous discutons, débattons et décidons. On m’a demandé de combattre à Vidhan Sabha, je l’ai fait. On m’a confié le Chhattisgarh, j’y travaille… Les nouvelles personnes doivent avoir une opportunité….