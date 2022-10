Sachin joue dans l’impressionnante victoire des Patna Pirates sur UP Yoddhas

Patna Pirates a remporté sa deuxième victoire dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, ici après avoir battu UP Yoddhas 34-29 lors du dernier match de la soirée de vendredi.

Les deux équipes se sont disputées au coude à coude dès le départ. Les Pirates ont lancé l’action en récoltant les premiers points du match. Ce match-up a été dessiné pour être un test de la défense des Pirates contre le duo de raids des Yoddhas de Pardeep Narwal et Surender Gill.

Et à leur crédit, les défenseurs des Pirates ont gardé le duo silencieux tout au long de la première mi-temps, leur permettant à peine d’influer sur l’attaque. Sur presque toutes les mesures, les deux équipes étaient à égalité et à l’entame de la pause, les Pirates menaient par seulement deux points à 13-11.

Après une première période assez tiède, le match a pris vie quatre minutes après le début de la seconde mi-temps, lorsque le raider des Pirates Sachin a effectué des raids consécutifs réussis pour mettre les Yoddhas au bord d’un all-out.

Le tacle brillant de Mohammadreza Shadloui Chiyaneh sur Gill leur a donné une chance facile d’en obtenir un. Ils ont obtenu le premier All Out du match pour étendre leur avance à 19-11.

Ce revers a donné vie aux Yoddhas et en particulier à Narwal. En quelques minutes, le vétéran du PKL avait exécuté l’un des raids de la saison jusqu’à présent, son Super Raid rattrapant cinq joueurs Pirates – Manish, Rohit Gulia, Chiyaneh, Sunil et Sachin pour les réduire à un seul joueur sur le tapis. Bientôt, les Yoddhas ont eu leur propre All Out et ont pris les devants à 23-21.

Les Pirates se sont ralliés à ce revers choquant pour reprendre le contrôle du jeu et ont coincé les Yoddhas et se sont préparés pour un autre combat total. Juste au bord du gouffre, un Super Tackle de Rohit Tomar sur Sachin a attiré l’attention de l’équipe et mis en place deux dernières minutes nerveuses.

Avec à peine 20 secondes restantes, lors de l’avant-dernier raid de la nuit, lors d’un raid Do Oo Die, avec tout à perdre, Sachin a réussi un Super Raid et effectué un deuxième All Out sur les Yoddhas, pour donner à son équipe un dur- remporté la victoire.

