Sachin Joshi remporte une affaire de fraude en or contre le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, se dit « heureux que le karma l’ait rattrapé »

Le mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a fait la une des journaux ces derniers jours, mais pas pour les bonnes raisons. Raj a été arrêté lundi soir pour création et vente de contenu pornographique via ses applications. Depuis que l’affaire a été signalée, plusieurs personnes, dont Poonam Pandey, se sont prononcées contre lui. Aujourd’hui, le mari et acteur de l’acteur Urvashi Sharma, Sachin Joshi, a remporté une bataille juridique contre l’ancienne société de Raj et Shilpa, Satyug Gold.

En janvier de cette année, Sachin avait déposé une plainte contre « Satyug Gold » pour prétendue représentation frauduleuse et non-réception d’or après six ans de paiement. Le tribunal a maintenant ordonné à Satyug Gold de lui remettre l’or de Joshi et de lui verser également une somme de 3 000 000 roupies à titre de frais de procédure judiciaire.

Selon les rapports des médias, Sachin aurait déclaré : « Ma bataille juridique était simplement une représentation de nombreux investisseurs de Satyug Gold qui ont investi dans le programme de l’or à un taux réduit, pour ne jamais recevoir l’or. »

Il a ajouté: «On m’a demandé de payer Rs 25 lakh pour collecter Rs 18.57.870 d’or après six ans de mon argent durement gagné couché avec une entreprise. Imaginez l’état de l’homme ordinaire qui a dû investir en croyant une célébrité qui a soutenu une entreprise en tant que président !

Sachin a en outre expliqué: «Beaucoup de bousculades nous sont arrivées, où nous devions payer 25 lakh pour un achat d’or de 18,57,870 lakh. L’affaire a tourné lorsqu’on leur a demandé de remettre l’or et ils ont fini par l’acheter à Anmol Jewelers et y attacher la facture. Ce qui par défaut signifie qu’il n’était pas question de frais de stockage car il n’y avait pas d’or avec Kundra et Satyug Gold en premier lieu. Et, ces prétendues « allégations fausses et sans fondement » de notre part se sont réalisées. Chez Satyug Gold, ils étaient tellement occupés à exécuter les commandes de chaque client qu’ils ont oublié la mienne.

Sachin a également déclaré que maintenant qu’il a obtenu son or et son amende, il est heureux que le karma ait rattrapé Raj Kundra.

« Nous avons eu notre 1 kg d’or et 3 lakh d’amende qu’ils ont dû nous payer pour nous avoir fait passer par ce processus juridique où ils étaient en faute depuis le tout début et oui à propos de l’affaire des chèques sans provision, nous gagnerons cela aussi car cela a été arrêté et n’a pas rebondi car nous n’avons vu aucune transparence dans leurs relations.Je suis heureux que le karma ait finalement rattrapé Kundra », a-t-il conclu.

Fait intéressant, un jour après l’arrestation de Kundra, Urvashi Sharma a partagé une publication énigmatique sur son histoire Instagram avec la légende : « Karma ne manque jamais votre adresse ».

S’exprimant à ce sujet, Shilpa avait déclaré dans une interview précédente : « Brisant son silence à ce sujet, Shilpa avait déclaré : « Toutes ces allégations faites par Sachin Joshi sont complètement fausses et sans fondement. Chez Satyug Gold, les commandes de chaque client ont été exécutées à temps. Nous avons même déposé 1 kg d’or pour lequel Sachiin Joshi n’a pas encore payé les frais de surestaries légalement applicables. Peu de gens le savent, nous avons également une affaire de chèques sans provision devant les tribunaux contre ce défaillant en série. Si nous ne voulions pas lui donner l’or, nous ne le ferions pas déposer au tribunal. Le tribunal a maintenant nommé un arbitre où nous avons présenté les charges qui sont dues et clairement mentionnées sur la facture et le site Web. La vérité sortira très bientôt. »

Raj Kundra a été placé en détention judiciaire jusqu’au 23 juillet.