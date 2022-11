Sachin, Chiyaneh Star alors que Patna Pirates bat Haryana Steelers

Sachin et Mohammadreza Shadloui Chiyaneh ont joué pour Patna Pirates lundi alors qu’ils remportaient une grande victoire 41-32 contre Haryana Steelers lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Shivchhatrapati Sports Complex lundi.

Alors que le raider des Pirates en forme, Sachin, a obtenu 13 points, le défenseur iranien Chiyaneh a obtenu 6 points en aidant son équipe à remporter la victoire, malgré une solide performance de Manjeet, qui a obtenu 10 points pour les Steelers.

Sachin a commencé le match, gagnant un point de raid pour Patna Pirates. Mais Manjeet a égalisé d’emblée avec un point de bonus dès son premier raid. Quelques minutes plus tard, Mohit a taclé Sachin pour le coincer et donner l’avantage aux Haryana Steelers. Mais les tables se sont inversées lorsque Sunil a vaincu Meetu avec un tacle féroce et que Pirates a fait un retour pour prendre une longueur d’avance.

Meetu a commencé la résurgence d’Haryana alors qu’il marquait un point lors d’un raid do-or-die. Quelques minutes plus tard, Mohammad Mahalli a attrapé Sachin et Monu Hooda a attrapé Anuj Kumar avec une forte prise arrière alors que les Steelers égalisaient le score.

Mais Sachin a remporté un Super Raid pour redonner l’avantage aux Pirates et ils sont allés à la mi-temps avec une avance de 15-10.

La seconde mi-temps a commencé avec Patna Pirates infligeant un All-Out aux Haryana Steelers alors qu’ils étendaient leur avance à 19-12, mettant la pression sur l’opposition.

Neeraj Kumar a gagné des points de tacle consécutifs, tandis que Sachin a continué à gagner des points de raid pour son équipe alors que Pirates prenait le contrôle total de la procédure. Avec sept minutes, Patna a infligé le deuxième All-Out à l’opposition pour prolonger son avance de 15 points.

Mais Haryana Steelers a montré qu’ils ne tomberaient pas sans se battre alors que Vinay a remporté un énorme Super Raid à trois points pour commencer un retour. Quelques minutes plus tard, Manjeet a remporté un Super Raid de deux points alors que les Steelers ont infligé leur propre All Out pour réduire l’écart à six points.

Sachin a repris le contrôle de son équipe, remportant lui-même un Super Raid à trois points. Sur le coup du temps plein, Patna a infligé un autre All-Out en remportant le match 41-32.

