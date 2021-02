Sachez pourquoi vous ne devriez jamais dormir avec les cheveux mouillés

Beaucoup d’entre nous, en raison de notre horaire chargé, ont parfois tendance à éviter l’agitation de se laver les cheveux le jour et à choisir de le faire la nuit.

Cependant, se laver les cheveux et s’écraser dans le lit sans les faire sécher provoque d’immenses problèmes pour vos cheveux.

Tant que vous faites sécher vos cheveux, pas de scrupules. Mais le laisser mouillé et s’endormir est un non-non absolu.

Voici les effets secondaires du sommeil avec les cheveux mouillés:

1. Casse des cheveux: nos follicules pileux sont les plus faibles lorsqu’ils sont mouillés. Pendant que vous dormez avec les cheveux mouillés, les huiles naturelles et l’eau sont absorbées dans l’oreiller et laissent vos cheveux déshydratés, ternes et moins hydratés. Cette combinaison rend vos cheveux cassants et vous pouvez ressentir une chute des cheveux et une texture sèche et crépue.

2. Infections fongiques: les chances de développer une croissance bactérienne fongique sont élevées si vous dormez avec les cheveux mouillés. La chaleur de votre corps et l’humidité de votre cuir chevelu combinées deviennent le terreau idéal pour une telle croissance.

3. Pellicules: Dormir avec les cheveux mouillés les rend secs au fil du temps, provoquant l’arrêt de la capacité de production d’huile naturelle des cheveux. Et en raison de la texture humide, la croissance bactérienne ajoute à vos malheurs. Votre cuir chevelu devient squameux et rempli de pellicules.

4. Acné: Une fois que vous commencez à avoir des pellicules, il est naturel d’avoir des poussées d’acné. Lorsque vous dormez avec les cheveux mouillés sur l’oreiller, votre visage touche également l’oreiller. Donc, les pellicules, les bactéries se répandent sur votre visage et affectent à son tour son bien-être. La teigne du cuir chevelu est également très contagieuse.

5. Vous rend sujette à attraper froid: L’eau dans les cheveux s’infiltre dans votre corps quand elle est laissée mouillée pendant une longue période de temps. En conséquence, l’humidité abaisse la température de votre corps et vous rend susceptible d’attraper le rhume, la grippe, le virus. Votre système immunitaire est compromis.

Cependant, il y a des choses que vous pouvez faire pour protéger les cheveux mouillés contre les dommages:

1. Appliquez un revitalisant pour verrouiller les cuticules des cheveux. Cela empêchera vos cheveux de s’emmêler, diminuera la friction et préviendra les dommages.

2. Essayez d’opter pour une taie d’oreiller en soie pour la même raison mentionnée ci-dessus. La texture en soie réduit les frottements et convient aux cheveux.

3. L’huile de coco empêche les cheveux mouillés d’être cassants. L’huile réduit l’absorption d’eau, les cheveux mouillés seront donc moins sujets aux dommages. Massez bien l’huile avant de vous coucher. Un petit mot d’avertissement – ne suivez pas ceci si vous souffrez d’eczéma séborrhéique.