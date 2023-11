Sachets de fruits, règles et remède maison : La semaine en Bien+Être

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Nettoyez votre maison et faites de l’exercice. Voici comment. Qu’est-il arrivé à votre nourriture avant de l’acheter ? Pendant des décennies, les directives alimentaires du gouvernement fédéral ont exhorté aux gens de manger beaucoup d’aliments riches en vitamines, minéraux, fibres et protéines – tout en nous avertissant d’éviter les aliments riches en sodium, en sucre et en graisses saturées, écrit notre chroniqueur Eating Lab, Anahad O’Connor.

Mais aujourd’hui, les experts scientifiques qui façonnent notre façon de manger pourraient commencer à mettre en garde les consommateurs contre une consommation excessive d’aliments ultra-transformés.

Pour la première fois, les lignes directrices Le comité examine les données scientifiques sur l’obésité et les aliments ultra-transformés – des produits fabriqués industriellement qui présentent des combinaisons inhabituelles de saveurs, d’additifs et d’ingrédients, dont beaucoup ne se trouvent pas dans la nature. Ceux-ci incluent des éléments tels que des nuggets de poulet, des céréales sucrées pour le petit-déjeuner, des macaronis au fromage en boîte, des dîners surgelés, des chips et de la restauration rapide.

Les conclusions du comité pourraient conduire à un changement radical dans la façon dont les Américains perçoivent la nutrition, les obligeant à penser au-delà des nutriments de base contenus dans un aliment et à réfléchir plutôt à la manière dont leur nourriture est préparée et à ce qui lui arrive avant qu’elle n’arrive à leur table.

Les experts en nutrition affirment que la mise en avant des aliments ultra-transformés dans les prochaines directives pourrait avoir un effet significatif sur le régime alimentaire du pays, depuis ce que nous mangeons à la maison jusqu’à la nourriture servie aux enfants dans le cadre des programmes alimentaires nationaux. Ces dernières années, des dizaines d’études ont montré que les personnes qui consomment beaucoup d’aliments ultra-transformés présentent des taux plus élevés de prise de poids, d’obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et d’autres maladies chroniques.

Pour en savoir plus, lisez le rapport complet d’Anahad.

Un remède maison pour soulager vos symptômes de covid

Les gargarismes et les rinçages nasaux à l’eau salée sont un remède maison populaire. Mais est-ce que ça marche ?

De nouvelles recherches montrent que le gargarisme à l’eau salée, qui a fait ses preuves, peut atténuer les symptômes du covid-19 et empêcher les gens d’aller à l’hôpital. Bien que certaines petites études antérieures aient montré des résultats similaires, la recherche présente un certain nombre de limites.

Les experts conviennent que se gargariser ne remplace pas l’écoute de votre médecin, la vaccination et l’utilisation de médicaments tels que Paxlovid une fois le diagnostic posé. Mais voici quelques bases pour se gargariser et se rincer le nez si vous avez un virus respiratoire de l’auteur de l’étude, Jimmy Espinoza, professeur d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à l’Université du Texas à la McGovern Medical School de Houston.

Faites d’abord bouillir l’eau. Vous pouvez acheter des solutions salines stériles, mais si vous utilisez de l’eau chez vous, faites-la bouillir et laissez-la refroidir jusqu’à ce qu’elle soit chaude. Il est important de faire bouillir l’eau d’abord « parce que les voies nasales sont sujettes à l’infection » par les contaminants qui peuvent se trouver dans l’eau, a déclaré Espinoza.

Ajoutez du sel. Ajoutez environ une troisième cuillère à café d’eau salée à huit onces d’eau tiède.

Alternez les gargarismes avec le rinçage nasal. Séparez l’eau en deux lots afin d’en avoir un pour le gargarisme et un pour le rinçage nasal. Gargarisez-vous pendant une minute avec l’un, puis passez l’autre par le nez à l’aide d’un pot neti. Alternez jusqu’à ce que vous ayez terminé.

Rinçage nasal sans pot neti. Si vous n’avez pas de pot neti, vous pouvez mettre un peu d’eau dans vos mains propres, fermer une narine avec votre doigt et verser l’eau dans l’autre, puis changer.

Les femmes ont plus de règles que les générations précédentes

Question : À quelle fréquence dois-je avoir mes règles ? J’ai entendu dire que c’était tous les 28 jours, mais mon cycle est parfois plus ou moins long. Comment savoir si mes règles sont « normales » ?

UN: Ce que signifie qu’une période soit « normale » varie tellement qu’il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes restent incertaines, écrit notre chroniqueuse Ask a Doctor, Trisha S. Pasricha, médecin au Massachusetts General Hospital et instructrice en médecine à la Harvard Medical School. . Elle dit que dans l’ensemble, les femmes d’aujourd’hui ont plus de règles que les générations précédentes.

Pour en savoir plus, lisez la chronique de Trisha. Utilisez notre Formulaire Demander à un médecin pour soumettre une question, et nous y répondrons peut-être dans une prochaine chronique.

Voici quelques éléments qui nous ont apporté de la joie cette semaine.

