Sacheen Littlefeather recevra des excuses lors d’un événement de l’Académie 49 ans après la manifestation des Oscars de Marlon Brando

Sacheen Littlefeather, l’activiste amérindien qui a enduré des décennies de harcèlement après avoir refusé le prix du meilleur acteur de Marlon Brando lors de la cérémonie des Oscars de 1973, recevra des excuses officielles de l’Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS) lors d’un événement samedi.

Il y a près de 50 ans, Littlefeather était sur scène après que Brando ait été récompensé pour sa performance dans Le parrain. S’exprimant en son nom, elle a refusé la statuette et a plutôt prononcé un discours de 60 secondes pour sensibiliser aux problèmes des Amérindiens.

“Les abus que vous avez subis à cause de cette déclaration étaient injustifiés et injustifiés”, a écrit le président de l’AMPAS, David Rubin, à Littlefeather en juin. Les excuses seront lues en entier lors de la diffusion en directqui a commencé à 20 h HE.

L’événement comprendra également des discours et des performances d’artistes autochtones et une conversation entre Littlefeather et Bird Runningwater, le coprésident de l’Alliance autochtone de l’Académie, selon le site Web de l’Académie.

Littlefeather n’avait que 26 ans lorsque Brando, son ami et favori du prix de cette année-là pour sa performance en tant que chef de la mafia Vito Corleone, lui a demandé d’assister à la cérémonie en son nom et de refuser le prix.

Lorsque Brando a remporté le prix ce soir-là, Littlefeather est monté sur scène et a prononcé un discours d’une minute, attirant l’attention sur le traitement des Amérindiens à Hollywood et dans l’industrie cinématographique.

Brando “ne peut malheureusement pas accepter ce prix très généreux et les raisons en sont le traitement des Indiens d’Amérique aujourd’hui par l’industrie cinématographique”, a-t-elle déclaré.

REGARDER | Sacheen Littlefeather refuse l’Oscar de Marlon Brando :

Elle a également fait référence à l’occupation de Wounded Knee en 1973 dans le Dakota du Sud, où une confrontation entre des militants Lakota et des agents fédéraux américains est devenue un moment charnière dans la lutte pour les droits des Amérindiens.

Vêtue d’une robe en peau de daim et de mocassins, Littlefeather s’est adressée à un public divisé, dont la moitié a applaudi et l’autre moitié qui s’est moquée pendant qu’elle parlait. Elle a dit plus tard qu’elle était la cible de harcèlement raciste dans les coulisses, avec des gens lui faisant des cris de guerre stéréotypés, et que l’acteur John Wayne a essayé de se précipiter sur elle pendant qu’elle parlait sur scène.

Littlefeather, une actrice à l’époque, a déclaré qu’elle avait été mise sur liste noire par Hollywood et harcelée pendant de nombreuses années après le discours.