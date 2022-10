Sacheen Littlefeather, qui a refusé l’Oscar de Marlon Brando, décède à 75 ans – National

Sacheen Littlefeather, l’acteur et activiste qui a refusé l’Oscar de Marlon Brando en 1973 pour Le parrain en son nom dans une protestation indélébile contre la représentation hollywoodienne des Amérindiens, est décédé. Elle avait 75 ans.

La nièce de Littlefeather, Calina Lawrence, a confirmé qu’elle était décédée paisiblement dimanche, entourée de ses proches dans sa maison du comté de Marin, en Californie. La cause était le cancer du sein, a déclaré la famille.

L’apparition de Littlefeather aux Oscars de 1973 deviendrait l’une des cérémonies de remise des prix moments les plus célèbres. Vêtue d’une robe en peau de daim et de mocassins, Littlefeather est montée sur scène lorsque le présentateur Roger Moore a lu le nom de Brando en tant que gagnant du meilleur acteur.

S’adressant au public, Littlefeather a cité les stéréotypes amérindiens dans les films et la manifestation d’une semaine à Wounded Knee dans le Dakota du Sud comme raison de l’absence de Brando. Elle a dit que Brando avait écrit “un très long discours” mais qu’elle était limitée par le temps à de brèves remarques. Le producteur Howard Koch aurait averti Littlefeather, alors âgée de 26 ans, qu’il la ferait arrêter si elle parlait plus d’une minute.

“Je supplie pour le moment de ne pas m’immiscer dans cette soirée et que nous le ferons à l’avenir, nos cœurs et nos compréhensions se rencontreront avec amour et générosité”, a déclaré Littlefeather, devenant la première femme amérindienne à apparaître sur scène aux Oscars. .

Bien que brève, directe et courtoise, l’apparence de Littlefeather était litigieux, recevant un mélange d’applaudissements et de huées du public. Dans les années qui ont suivi, Littlefeather a enduré un mépris et des abus considérables pour son discours, a-t-elle déclaré.

“J’ai parlé avec mon cœur”, a-t-elle déclaré à l’Associated Press quelques jours après les Oscars. “Ces mots étaient écrit dans le sang, peut-être mon propre sang. Je me sentais à peu près comme le Christ portant le poids de la croix sur ses épaules.

Ce n’est que récemment que l’Académie des arts et des sciences du cinéma a officiellement abordé le traitement que Littlefeather a reçu après son apparition. En août, l’académie du film a présenté ses excuses à Littlefeather. Il y a deux semaines, il a organisé une soirée de “conversation, guérison et célébration” en son honneur.

“Les abus que vous avez subis à cause de cette déclaration étaient injustifiés et injustifiés”, a écrit le président de l’académie, David Rubin, dans une lettre à Littlefeather. « Le fardeau émotionnel que vous avez vécu et le coût de votre propre carrière dans notre industrie sont irréparables. Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu. Pour cela, nous vous présentons à la fois nos plus sincères excuses et notre sincère admiration.

Littlefeather a répondu dans un communiqué : « Nous, les Indiens, sommes des gens très patients – cela ne fait que 50 ans !

DOSSIER – L’activiste et actrice Sacheen Littlefeather participe à une table ronde sur l’émission spéciale “Reel Injun” de PBS lors de la tournée de presse estivale de la PBS Television Critics Association à Beverly Hills, en Californie, le jeudi 5 août 2010. Sacheen Littlefeather, le natif L’activiste américaine qui a refusé l’Oscar de Marlon Brando en 1973 pour “Le Parrain” en son nom dans une protestation indélébile contre la façon dont les Amérindiens avaient été représentés à l’écran, est décédée le dimanche 2 octobre 2022 à son domicile du comté de Marin, en Californie. avait 75 ans.

“Nous devons garder notre sens de l’humour à ce sujet à tout moment”, a-t-elle ajouté. “C’est notre méthode de survie.”

Littlefeather est née Marie Cruz le 14 novembre 1946 à Salinas, en Californie. Son père était issu des tribus White Mountain Apache et Yaqui et sa mère était blanche. Tous deux étaient selliers. Ils se sont séparés quand Littlefeather avait quatre ans, après quoi elle a été élevée en grande partie par ses grands-parents. Elle a pris le nom de Sacheen Littlefeather après le lycée. Sacheen, dit-elle, était ainsi que son père l’avait appelée ; le nom de famille vient d’une plume qu’elle portait souvent dans ses cheveux.

















L’entrée de Littlefeather dans le théâtre correspondait à son activisme. Elle a fait partie de l’occupation amérindienne de l’île d’Alcatraz en 1969, a-t-elle dit, et a commencé à jouer avec l’American Conservatory Theatre de San Francisco au début des années 70.

Littlefeather a rencontré Brando par l’intermédiaire de son voisin, Parrain réalisateur Francis Ford Coppola. Elle connaissait Brando depuis environ un an avant qu’il ne l’appelle la veille de la cérémonie de 1973, l’invite chez lui et lui demande de venir à sa place.

Sacheen Littlefeather sur scène à l’AMPAS présente une soirée avec Sacheen Littlefeather à l’Academy Museum of Motion Pictures le 17 septembre 2022 à Los Angeles, Californie.

Les discours politiques aux Oscars étaient alors encore rares, et certains présents ont vu la brève allocution comme une rupture de décorum – et qui a soulevé un sujet que tout le monde n’était pas impatient d’examiner.

“Je ne sais pas si je dois présenter ce prix au nom de tous les cow-boys tournés dans tous les westerns de John Ford au fil des ans”, a déclaré Clint Eastwood plus tard dans la soirée, tout en remettant le prix du meilleur film. Présentant la meilleure actrice, la présentatrice Raquel Welch a craqué: “J’espère qu’ils n’ont pas de cause.”

“Je suis allé là-bas en pensant que je pouvais faire une différence”, a déclaré Littlefeather au magazine People en 1990. “J’étais très naïf. J’ai parlé aux gens de l’oppression. Ils ont dit : ‘Tu gâches notre soirée.’ »