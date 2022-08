Sacheen Littlefeather obtient des excuses pour abus après les Oscars de 1973

Près de 50 ans après que Sacheen Littlefeather se soit présentée sur la scène des Oscars au nom de Marlon Brando pour parler de la représentation des peuples autochtones dans les films hollywoodiens, l’Académie des arts et des sciences du cinéma lui a présenté ses excuses pour les abus qu’elle a subis.

L’Academy Museum of Motion Pictures a annoncé lundi qu’il accueillerait Littlefeather, aujourd’hui âgé de 75 ans, pour une soirée de “conversation, guérison et célébration” le 17 septembre.

Lorsque Brando a remporté le prix du meilleur acteur pour Le parrain, Littlefeather, vêtue d’une robe en peau de daim et de mocassins, est montée sur scène, devenant la première femme autochtone à le faire aux Oscars. Dans un discours de 60 secondes, elle a expliqué que Brando ne pouvait pas accepter le prix en raison “du traitement des Indiens d’Amérique aujourd’hui par l’industrie cinématographique”.

Victime de discrimination, d’agression

Certains dans le public l’ont huée. John Wayne, qui était dans les coulisses à l’époque, aurait été furieux. Les Oscars de 1973 ont eu lieu pendant les deux mois d’occupation de Wounded Knee par l’American Indian Movement dans le Dakota du Sud. Dans les années qui ont suivi, Littlefeather a déclaré avoir été moquée, discriminée et personnellement attaquée pour sa brève apparition aux Oscars.

En faisant l’annonce, le Academy Museum a partagé une lettre envoyée 18 juin à Littlefeather de David Rubin, alors président de l’académie, sur le moment emblématique des Oscars. Rubin a qualifié le discours de Littlefeather de “déclaration puissante qui continue de nous rappeler la nécessité du respect et l’importance de la dignité humaine”.

“Les abus que vous avez subis à cause de cette déclaration étaient injustifiés et injustifiés”, a écrit Rubin. “Le fardeau émotionnel que vous avez vécu et le coût de votre propre carrière dans notre industrie sont irréparables. Pendant trop longtemps, le courage dont vous avez fait preuve n’a pas été reconnu. Pour cela, nous vous présentons à la fois nos plus sincères excuses et notre sincère admiration.”

Sacheen Littlefeather participe à une table ronde à Beverly Hills, en Californie, sur cette photo d’août 2010. (Chris Pizello/Associated Press)

Littlefeather, dans un communiqué, a déclaré qu’il était “profondément encourageant de voir à quel point tout a changé depuis que je n’ai pas accepté l’Oscar il y a 50 ans”.

“En ce qui concerne les excuses de l’Académie, nous, les Indiens, sommes des gens très patients – cela ne fait que 50 ans!” dit Petite Plume. “Nous devons garder notre sens de l’humour à ce sujet à tout moment. C’est notre méthode de survie.”

Lors de l’événement de l’Academy Museum à Los Angeles, Littlefeather participera à une conversation avec le producteur Bird Runningwater, coprésident de l’Indigenous Alliance de l’académie.

Dans un podcast plus tôt cette année avec Jacqueline Stewart, spécialiste du cinéma et directrice de l’Academy Museum, Littlefeather a réfléchi à ce qui l’a poussée à s’exprimer en 1973.

“J’ai senti qu’il devrait y avoir des Autochtones, des Noirs, des Asiatiques, des Chicanos – je pensais qu’il devrait y avoir une inclusion de tout le monde”, a déclaré Littlefeather. “Un arc-en-ciel de personnes qui devraient être impliquées dans la création de leur propre image.”