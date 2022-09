Sacheen Collecutt – Kelowna Capital Nouvelles

UN:

Je pense que nous devons nous concentrer sur les coûts-avantages de l’analyse en tenant compte de la communauté dans son ensemble. La plupart des décisions prises par le passé ont créé de nouveaux problèmes d’infrastructure qu’il faut maintenant régler. Le conseil doit non seulement tenir compte des avantages et des inconvénients du développement et de la croissance, mais aussi avoir la capacité d’évaluer les conséquences potentielles qui peuvent survenir à la suite de tout nouveau projet. (c’est-à-dire la congestion de la circulation à laquelle nous sommes confrontés maintenant, à cause des décisions des années passées) Plus il y aura de collaboration dans ces domaines, meilleurs seront les résultats pour tous ceux qui sont prêts à investir dans Kelowna et ses résidents .

B :

Il faut rendre des comptes. Réduire et éliminer les criminels qui ont été activés dans notre communauté est la première étape. Il y a actuellement une crise socio-économique qui contribue probablement largement à l’augmentation de la criminalité dans la ville. Le Conseil doit envisager de créer un groupe de travail qui comprendrait des personnes ayant une expertise dans le domaine de la criminologie, de l’intervention en cas de crise et des problèmes de santé mentale. La proactivité est cruciale pour que la communauté ne soit pas jetée dans un état de solutions réactives « de pansement » à des défis qui auraient facilement pu être évités en premier lieu.

C :

Le conseil a un DEVOIR envers les gens, y compris aider les personnes de statut socio-économique inférieur. S’il y a un besoin dans la communauté et qu’il y en a clairement beaucoup, le conseil a la responsabilité de créer des plans d’action durables pour faciliter la sécurité des résidents SANS discrimination concernant la situation financière. Le succès ou l’échec d’une communauté peut être mesuré simplement par la façon dont la communauté traite les personnes qui ont besoin d’aide.

RÉ:

Pour être honnête, je ne suis pas les « célébrités », qu’elles résident à Kelowna ou ailleurs. Je peux dire que j’apprécie les gens qui parlent et agissent avec intégrité. Ce sont les gens qui sont prêts à marcher jusqu’à la marche et pas seulement à parler. avoir le plus grand respect pour les personnes qui veulent travailler pour créer une communauté plus saine et qui seraient prêtes à faire ce qui est nécessaire (pas ce qui est facile), pour s’assurer que cela se produise.

Conseil municipalVille de KelownaÉlection 2022Élection municipale