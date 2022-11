Sacha Jenkins parle du “Black & Blues de Louis Armstrong”

Si vous n’avez pas regardé Le noir et le blues de Louis Armstrong pourtant, qu’attendez-vous?!

Nas raconte le documentaire d’Apple Originals “Louis Armstrong’s Black & Blues”

Nous aimons un bon documentaire musical! Nous sommes ravis de recommander Black & Blues de Louis Armstrong. Le film est actuellement diffusé sur AppleTV+.

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, s’est récemment entretenue avec le réalisateur Sacha Jenkins à propos du film, qui offre un regard sans précédent sur la vie et la carrière d’Armstrong. Le noir et le blues de Louis Armstrongcomprend une narration de Nas et une musique de Terence Blanchard. Jenkins a parlé de son parcours du journalisme au documentarisme, de la connexion d’Armstrong avec Queens et de l’importance de la contribution de Blanchard au film.

Interrogé sur son parcours du journalisme musical à la réalisation de films documentaires, Jenkins nous a dit: “C’est juste du journalisme avec des caméras.”

Il a ajouté que tant que vous continuez à suivre les règles du journalisme, le changement de support est assez simple.

Nous avons découvert au cours de l’interview que Jenkins était attiré par Armstrong parce qu’ils avaient tous les deux un lien avec le Queens, NY.

“Il vivait dans le Queens comme moi, c’était quelque chose qui le liait également à Nas”, a déclaré Jenkins à BOSSIP.

Le réalisateur a ajouté que l’intégration de Nas dans le cadre du projet était quelque chose qui s’est produit de manière assez organique.

“Quand je lui ai dit que je faisais ce film, il m’a dit : ‘Saviez-vous que “Wonderful World” est ma chanson préférée ?’ rappelle Jenkins.

Jenkins a finalement enrôlé Nas pour lire les lettres qu’Armstrong a écrites de son vivant pour le film.

Consultez l’interview complète ci-dessous:

Le noir et le blues de Louis Armstrong est actuellement diffusé sur Apple TV+