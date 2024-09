Sacha Goldberger : Louis CXIV

Louis CXIV : Une fusion visionnaire entre histoire et science-fiction

Avec sa série « Louis CXIV », Sacha Goldberger nous invite à un fascinant voyage dans le temps, où l’élégance de la cour de Louis XIV rencontre une vision du futur. Ce projet, né d’une passion pour l’histoire et d’une conversation avec un membre de l’association du Château de Versailles, représente l’une des œuvres les plus ambitieuses et abouties de l’artiste. Pendant trois ans, Sacha et son équipe ont réinventé le futur du Roi Soleil et de sa cour, en s’inspirant des écrits et des savoirs de l’époque, tels que Cyrano de Bergerac, La Fontaine, et d’autres, tout en les transformant en personnages rétro-futuristes.

La rencontre de deux époques

Le titre « Louis CXIV » lui-même est un jeu de continuité entre passé et futur, symbolisant la fusion de deux mondes. Dans cette série, les personnages sont habillés de somptueux costumes inspirés du XVIIe siècle, repensés avec une vision futuriste, créant un contraste saisissant. On peut y voir une version futuriste Grand Siècle de R2-D2, Lully avec ses quatre bras et son double violon. Chaque photo est une œuvre complexe où le passé et la science-fiction se rencontrent, avec des références historiques réimaginées à travers un prisme futuriste.

Une réinvention de la cour de Louis XIV

Ce projet va bien au-delà de la simple photographie. Sacha Goldberger a créé un univers entier, imaginant avec une précision et un souci du détail remarquables le futur de la cour de Louis XIV. Aux côtés de personnages historiques comme Louis XIV, Monsieur, Madame de Maintenon, Molière ou Marie Mancini, on retrouve des personnages fictifs venus d’autres planètes, mettant en valeur l’audace et l’imagination sans limite de l’artiste et de son équipe. Parmi ces réinterprétations, on retrouve des célébrités comme Matthieu Chedid incarnant Lully, ou Pierre Richard jouant le rôle de Mazarin, donnant encore plus de vie à ces portraits.

Un projet artistique global et multimédia

Ce qui distingue véritablement « Louis CXIV » des autres projets photographiques, c’est son ampleur. Il ne s’agit pas d’une simple série de photographies, mais d’un projet artistique complet. En plus des tirages grand format, Goldberger et son équipe ont imaginé et réalisé une collection d’objets futuristes réalisés pour la série, de nombreux costumes et même un parfum, renforçant l’immersion du spectateur dans cet univers hybride. Le projet comprend également un film, des échanges épistolaires rédigés par des écrivains contemporains et un recueil de musiques de Lully réinterprétées par Matthieu Chedid, créant une expérience entièrement multisensorielle.

Un dialogue sur des thèmes universels

Au-delà de l’esthétique, « Louis CXIV » aborde des thèmes profondément contemporains tels que les jeux de l’amour et du pouvoir, ou encore la dualité entre tradition et vision rétro-futuriste. En reconstituant la cour de Louis XIV avec des personnalités de notre époque, Sacha questionne la persistance des dynamiques de pouvoir, de la mode et de la représentation du pouvoir à travers les siècles. La série soulève également des questions sur la fiction et la narration tout en rendant hommage à l’art du portrait tel qu’il était pratiqué au XVIIe siècle.

Une œuvre entre tradition et innovation

Cette série est sans doute l’un des projets les plus aboutis de Sacha Goldberger, reflétant son profond engagement à créer des œuvres qui non seulement captivent l’œil mais engagent également l’esprit. Ce projet, ancré dans un dialogue entre le passé et un futur imaginaire, invite à réfléchir à la manière dont les récits historiques peuvent être réinterprétés et dont l’art peut transcender les époques pour rester pertinent. Avec « Louis CXIV », Sacha Goldberger nous offre avec succès une vision où l’imagination s’entremêle à l’histoire.

En somme, « Louis CXIV » n’est pas seulement une série photographique ; c’est une déclaration artistique sur la continuité de l’histoire et l’importance de la créativité dans notre compréhension du passé et du présent. Cette série illustre parfaitement la capacité de Sacha Goldberger et de son équipe à transformer l’histoire en un terrain de jeu visuel où l’audace et l’imagination règnent en maîtres.

Carole Schmitz

Site web: sachagoldberger.com

Instagram: sachagoldberger