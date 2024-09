Sacha Goldberger : Le rouquin badass

Bad Ass Ginger : Une épopée en quatre actes

Avec « Rousse badass », Sacha Goldbergerphotographe français réputé pour ses créations visuelles audacieuses, nous plonge dans un univers où l’art de la photographie rencontre la narration cinématographique.

Cette série photographique saisissante et unique explore le thème des personnalités doubles et des alter ego à travers une mise en scène sophistiquée qui allie esthétique rétro, modernité et une touche de surréalisme.

Le concept de « Bad Ass Ginger » est né de la volonté de raconter une histoire complexe, non pas par une simple juxtaposition d’images, mais par une série de scènes interconnectées, chacune représentant une perspective différente sur une même situation. S’inspirant des retables et du découpage cinématographique, Sacha Goldberger divise l’action en quatre tableaux distincts, offrant au spectateur une expérience complète d’un récit visuel riche et détaillé.

Le scénario de cette série rivalise avec les meilleurs films noirs : trois jeunes femmes aux cheveux roux, après un braquage qui a mal tourné, se retrouvent coincées dans un motel avec un policier kidnappé. Le quatrième personnage, leur proxénète, s’échappe avec l’argent volé, laissant les héroïnes face à un dilemme mortel. Chaque tableau capture un moment clé de cette histoire captivante, semblable à une scène cinématographique figée dans le temps.

Grâce à une approche narrative singulière, Sacha ne capture pas une scène sous un seul angle mais la déconstruit en plusieurs perspectives. Dans un tableau, un policier vise le motel où une jeune femme, armée d’un fusil de chasse, est prête à tout. Dans la voiture du policier, des détails enrichissent le récit : un Playboy oublié, des beignets éparpillés, une femme rousse qui tente de se libérer de ses menottes et un coffre débordant d’argent. En arrière-plan, le proxénète s’enfuit dans le désert, laissant derrière lui un chaos orchestré.

Cette approche permet au photographe d’explorer chaque détail de l’intrigue, chaque image étant soigneusement composée pour fonctionner à la fois comme une œuvre d’art autonome et comme une pièce d’un puzzle plus vaste. L’utilisation magistrale de la lumière, de la couleur et des costumes d’époque renforce l’immersion dans ce décor américain inspiré des années 1970, avec des clins d’œil au cinéma culte tel que Thelma et Louise et Jackie Brown.

« Bad Ass Ginger » n’est pas seulement une série de photographies, c’est une véritable expérience cinématographique en images fixes. S’appuyant sur des techniques cinématographiques, Sacha a réussi à créer un univers où chaque détail compte, où chaque personnage raconte une histoire et où le spectateur est invité à reconstituer le récit morceau par morceau. Cette série illustre parfaitement la capacité du photographe à transcender les frontières de la photographie traditionnelle pour créer une œuvre qui mêle art visuel et narration, tout en conservant une esthétique visuelle puissante et distinctive.

Avec « Bad Ass Ginger », Sacha Goldberger prouve une fois de plus que l’art de la photographie peut rivaliser avec le cinéma dans sa capacité à raconter des histoires complexes et captivantes, offrant une vision personnelle et inimitable du monde qui nous entoure.

Carole Schmitz

Site web: sachagoldberger.com

Instagram: sachagoldberger