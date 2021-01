Sacha Baron Cohen a célébré l’interdiction de Twitter de Donald Trump.

Le compte du président américain a été définitivement suspendu par les patrons des médias sociaux à la suite de la tentative d’insurrection qui a fait cinq morts.

Le géant des médias sociaux s’est dit préoccupé par le risque de nouvelles violences à la suite des scènes « horribles » dans le Capitole américain cette semaine, alors que les partisans pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment dans le but d’annuler le résultat des élections qui a vu Joe Biden nommé le prochain. Le président des Etats-Unis.

Twitter a déclaré que deux des tweets de Trump publiés vendredi avaient violé sa politique de glorification de la violence.

La star de Borat, Sacha, a salué l’interdiction, écrivant sur Twitter: « C’est le moment le plus important de l’histoire des médias sociaux.







(Image: WireImage)



«Les plus grandes plates-formes du monde ont interdit le plus grand fournisseur mondial de mensonges, de complots et de haine.

« À chaque employé, utilisateur et défenseur de Facebook et Twitter qui se sont battus pour cela – le monde entier vous remercie! »

Facebook a interdit les comptes de Trump au moins jusqu’à la fin de sa présidence, mais son compte Twitter personnel @realDonaldTrump a été définitivement supprimé.

Sacha, qui vit à Los Angeles avec sa femme Isla Fisher et leurs enfants, avait appelé sur Twitter à interdire Trump avant qu’ils ne le fassent.

Il a déclaré dans une déclaration passionnée: « 5 personnes sont mortes à cause des mensonges électoraux de Trump – des mensonges que vous avez contribué à répandre! Combien d’autres doivent mourir avant d’interdire Trump de Twitter?! Aujourd’hui, des groupes de défense des droits civiques vous demandent de faire le bonne chose! »







(Image: MICHAEL REYNOLDS / EPA-EFE / REX / Shutterstock)



Deux heures après l’interdiction de son compte personnel, Trump a semblé tweeter à partir du compte officiel du POTUS (président des États-Unis).

Un message disait: « Nous ne serons pas SILENCIEUX! »

« Twitter n’est pas une question de DISCOURS GRATUIT », a lu un autre tweet maintenant supprimé.

Le milliardaire Trump a poursuivi en suggérant qu’il envisageait de créer sa propre plate-forme de médias sociaux à l’avenir.

Twitter a déclaré dans un communiqué: « Après un examen attentif des tweets récents du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure – en particulier la manière dont ils sont reçus et interprétés sur et hors Twitter – nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque d’incitation supplémentaire de violence.







(Image: JIM LO SCALZO / EPA-EFE / REX / Shutterstock)



«Dans le contexte des événements horribles de cette semaine, nous avons clairement indiqué mercredi que des violations supplémentaires des règles de Twitter entraîneraient potentiellement cette ligne de conduite.

«Notre cadre d’intérêt public existe pour permettre au public d’entendre directement les représentants élus et les dirigeants mondiaux. Il repose sur le principe que le peuple a le droit de demander des comptes au public.

«Cependant, nous avons clairement indiqué il y a des années que ces comptes ne sont pas entièrement au-dessus de nos règles et ne peuvent pas utiliser Twitter pour inciter à la violence, entre autres.

« Nous continuerons d’être transparents sur nos politiques et leur application. »