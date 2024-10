Sacha Baron Cohen fait revivre Borat pour se moquer des crimes de Donald Trump

Sacha Baron Cohen a ressuscité ses célèbres personnages Borat et Ali G lors d’une visite à « The Tonight Show », au cours de laquelle il a imaginé ce qu’ils pourraient dire à Donald Trump et Kamala Harris au milieu de la course à la présidence. Ali G est, comme on pouvait s’y attendre, un grand admirateur de Trump, ce qui a permis au baron Cohen de dénoncer le pire comportement du candidat républicain.

« Yo, M. Trump. Vous êtes reconnu coupable de 32 crimes, vous avez volé des documents classifiés, vous avez désossé suffisamment de stars du porno et vous n’avez jamais payé d’impôts. Respect! Toi, mon héros », a déclaré le baron Cohen dans le rôle d’Ali G alors que le public du studio « The Tonight Show » riait.

Reviving Borat a également donné au baron Cohen l’occasion de se moquer de la tristement célèbre affirmation de Trump lors du débat présidentiel selon laquelle les immigrants haïtiens de l’Ohio mangent des chiens et d’autres animaux de compagnie.

« M. Atout. Vous dites dans l’Ohio que les gens ne mangent ni les chats ni les chiens. Dans quel restaurant les servent-ils ? Puis-je obtenir une réservation s’il vous plaît ? » dit Borat. « Dans mon pays, nous avons KFC : Kazakh Fried Cat. C’est bon de se lécher la chatte.

Le baron Cohan a fait rire le plus en pointant Borat vers Harris et en disant : « Vous êtes une femme, une personne de couleur et mariée à un juif. Je vous déconseille de venir au Kazakstan. Vous avez déjà rendu trois des quatre crimes passibles de mort. S’il vous plaît, dites-moi que vous avez passé du temps sexy avec un ours mineur.

« M. Trump, cela me rappelle votre visite il y a cinq ans au concours de l’ours », a ajouté Borat en clin d’œil à un autre scandale Trump. «Nous avons payé l’argent du silence pour récupérer le grizzly. Problème résolu. Merci pour vos secrets nucléaires en retour. Tu me grattes le dos, je gratte ta miette.

Le baron Cohen a longtemps trollé Trump en public. Les deux se sont engagés dans une guerre de mots lors de l’ouverture de « Borat 2 » en 2020, dans laquelle Trump a qualifié le baron Cohen de « fluage » et de « faux ».

Le baron Cohen a riposté à Trump à l’époque en écrivant sur les réseaux sociaux : « Donald — j’apprécie la publicité gratuite pour « Borat ! J’avoue, je ne te trouve pas drôle non plus. Et pourtant, le monde entier se moque de vous. Je suis toujours à la recherche de gens pour jouer les bouffons racistes.

Regardez la dernière apparition du baron Cohen dans « The Tonight Show » dans la vidéo ci-dessous.