Sac postal WNBA : Que se passe-t-il avec les plans d’expansion ? Quelqu’un peut-il lutter contre les As?

La seconde moitié de la saison WNBA est arrivée. Les As de Las Vegas ont cimenté leur place au sommet de la ligue, mais sous eux se cachent beaucoup d’intrigues.

Nous avons ouvert le sac postal pour vos questions, et avec les As comme grands favoris en 2023, de nombreux sujets avaient un œil au-delà de cette année. Plongeons-nous dans nos réflexions sur l’avenir immédiat de la ligue, en commençant par le sujet préféré de tous : l’expansion.

Y a-t-il des rumeurs sur une éventuelle expansion? Il semble y avoir un surplus de talents, d’autant plus que la plupart des joueurs sélectionnés au premier tour du repêchage de 2021 ne figurent pas actuellement sur les listes de la WNBA. — Alex GN

Avec tous les jeunes joueurs à venir dans les futurs repêchages, quel est le vrai retard dans l’ajout d’équipes ? Trop de joueurs de qualité ne sont pas dans la ligue maintenant. -Annie A.

Lors du match des étoiles de l’année dernière, la commissaire Cathy Engelbert a déclaré qu’elle espérait que la WNBA ajouterait deux équipes supplémentaires d’ici 2025 au plus tard, et elle a déclaré L’athlétisme que la ligue espérait identifier une ou deux villes pour l’expansion d’ici la fin de 2022, ce qui ne s’est pas produit. En décembre 2022, Engelbert avait déclaré qu’elle avait réduit une liste de groupes de propriété potentiels de 20 à 10, mais ensuite dit Sports Business Journal en mai qu’elle envisageait encore 20 villes.

Lors de sa conférence de presse avant le match des étoiles de la semaine dernière, Engelbert a donné un coup de pied plus loin sur la route lorsqu’elle a déclaré: « Nos conversations avec des groupes de propriétaires potentiels vont dans la bonne direction et nous aurons d’autres nouvelles à annoncer (expansion) à une date ultérieure cette saison. » Elle a déclaré que la WNBA avait plutôt donné la priorité au prochain accord sur les droits des médias, à la rémunération des joueurs et à l’ajout de partenaires commerciaux.

Autant dire qu’il ne semble pas y avoir d’urgence énorme sur le front de la ligue pour accomplir l’expansion, malgré le nombre d’équipes restant constant à 12 depuis 2008.

Comme le nombre d’équipes est resté le même, le nombre de places sur la liste n’a pas non plus augmenté au cours des 15 dernières années, même si le nombre de talents dans le basket-ball universitaire a explosé. Cela signifie que les joueurs reconnaissables de la NCAA, y compris les All-Americans, ne peuvent pas trouver de places dans la ligue. Cependant, Engelbert a déclaré que la taille de la liste n’est pas un problème et ne sera pas traitée avant (ou potentiellement même après) l’expansion.

À l’approche des Jeux olympiques de Paris l’année prochaine, j’ai lu que la saison WNBA 2024 commencera plus tôt que d’habitude. Il y a déjà si peu de temps entre le dernier match de la NCAA et le début de la saison de la WNBA. Prévoyez-vous que cette date de début antérieure aura un impact sur le fait que les meilleurs prospects décident ou non d’entrer dans le repêchage WNBA 2024 ou de rester à l’université (et d’utiliser leur année d’éligibilité COVID supplémentaire)? -Robin W.

Le délai entre la fin de la saison universitaire et le début de la saison WNBA est toujours d’un peu plus d’un mois – encore moins si l’on tient compte du début du camp d’entraînement – ​​donc je ne m’attendrais pas à ce qu’une semaine ou deux aient un impact sur le processus de prise de décision pour les recrues potentielles. C’est une transition difficile malgré tout, et ce ne sera pas beaucoup plus facile en 2025.

Ce qui pourrait être un facteur plus important pour les meilleurs joueurs universitaires, c’est qu’il s’agit de la dernière classe qui aura la possibilité d’utiliser l’année d’éligibilité COVID-19. Le repêchage WNBA 2025 pourrait être absolument chargé si les meilleurs seniors choisissent de rester à l’université une année supplémentaire; certains joueurs pourraient vouloir devancer ce super repêchage et se donner une meilleure chance de rester dans la WNBA en déclarant en 2024.



Les Mystics pourraient-ils renverser les As ? (Kenny Giarla / NBAE via Getty Images)

Combien d’équipes peuvent légitimement prétendre à un titre cette année ? Est-ce juste les As et la Liberté, ou voyez-vous un scénario où le Soleil ou les Mystiques (ou une autre équipe comme les Ailes) ont une chance de créer la surprise ? —Kenyon W.

Quelle équipe, le cas échéant, est une menace légitime pour les As cette année ? Est-ce qu’une équipe s’accorde suffisamment bien pour leur causer des problèmes en séries éliminatoires? —Ray G.

Je crois que les As sont le seul prétendant légitime au titre de cette année. L’écart entre Las Vegas et le reste de la ligue aux deux extrémités du terrain est important, et les As ne montrent aucun signe de relâchement, même sans Riquna Williams pour la première moitié de la saison. Peut-être que dans le bon match, un adversaire peut remporter un match dans une série de Las Vegas, mais les champions en titre sont dans un niveau distinct de toutes les autres équipes de la WNBA.

Les Liberty, du point de vue du talent pur, ont les meilleures chances de perturber la candidature répétée des As, mais leurs luttes défensives et leur incapacité à clôturer les matchs présentent de réelles préoccupations. Le Connecticut n’a pas assez de profondeur en zone avant, surtout contre une équipe aussi grande que Las Vegas, sans Brionna Jones. Les Mystics sont un cas test intéressant compte tenu de la qualité de leur défense, et ils ont marqué beaucoup plus efficacement au cours des 10 derniers matchs. Les problèmes de santé menacent toujours Washington, mais j’attends avec impatience leur premier match contre les As.

Comme pour tous les jokers, Indiana semble jouer à Las Vegas plus près que n’importe quelle équipe de la ligue, mais la Fever est loin de se qualifier pour les séries éliminatoires. Les Wings posent des problèmes aux As avec leur taille, surtout lorsque Satou Sabally est en bonne santé.

Mais il n’en reste pas moins qu’aucune de ces équipes n’a joué à un niveau proche de Las Vegas de manière constante, tandis que les Aces détruisent leurs adversaires chaque nuit. Ils sont dans une classe à part jusqu’à nouvel ordre.

Le nouveau propriétaire de Mercury, Mat Ishbia, a beaucoup secoué la liste des (Phoenix) Suns cette saison morte. Avec le Mercury coincé en bas du classement, quelles sont les chances qu’Ishbia fasse de même avec son alignement une fois la saison terminée ? Et s’il le fait, comment le fait de passer de Taurasi fonctionne-t-il? -Chris M

Les Mercury ont cinq joueuses sous contrat garanti pour la saison prochaine : Diana Taurasi, Sophie Cunningham, Brianna Turner, Moriah Jefferson et Michaela Onyenwere. Ajoutez un nouveau contrat pour Brittney Griner, qui a pratiquement confirmé son retour à Phoenix en discutant de son enthousiasme pour le All-Star Game à venir au Footprint Center en 2024, et les deux tiers de la salle des casquettes du Mercury sont déjà réservés.

La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, a annoncé que le Phoenix Mercury accueillera le week-end des étoiles 2024. Le propriétaire de Mercury, Mat Ishbia, est à Las Vegas pour les festivités ce week-end, et il prend des notes. ✍️ @benpickmanhttps://t.co/JTIOgggTJT pic.twitter.com/cSwh1g9DOR – L’athlétisme (@TheAthletic) 15 juillet 2023

Ishbia ne semble pas être le genre de personne qui veut faire un pas en arrière pour ensuite faire deux pas en avant – il cherche toujours à s’améliorer maintenant. Avec Taurasi entrant potentiellement dans sa dernière saison (et soyons clairs, elle prendra sa retraite à Phoenix quoi qu’il arrive), il est plus logique que le Mercury se mette à niveau autour des marges pour construire un autre concurrent autour de Griner et Taurasi en 2024, puis potentiellement réinitialisé après cela. Et si la victoire surprenante de Phoenix sur le Connecticut pour ouvrir la seconde moitié de la saison est une indication, il peut encore y avoir de l’espoir pour cette itération particulière du Mercury.

À quoi ressemble l’avenir des Sparks ? —Jen A.

Les Sparks ont besoin d’une menace de pointage de périmètre légitime pour s’associer à Nneka Ogwumike pour leur donner une chance de se battre contre les meilleurs de la ligue. Il est peu probable que le joueur devienne disponible lors du repêchage de la WNBA 2024, étant donné que Caitlin Clark et Paige Bueckers, entre autres, peuvent utiliser leur année bonus COVID-19 pour retourner à l’université pour une saison de plus.

En conséquence, cela n’a pas beaucoup de sens de tanker cette saison pour obtenir un meilleur choix de repêchage, en particulier avec Ogwumike jouant certains des meilleurs basket-ball de sa carrière, y compris sa saison MVP 2016; et l’embauche de Curt Miller suggère que les Sparks n’étaient de toute façon pas intéressés par une reconstruction à long terme. Heureusement, plusieurs stars du périmètre seront des agents libres lors de la prochaine intersaison, notamment Kahleah Copper, Jewell Loyd et Skylar Diggins-Smith. Les Sparks ont l’espace de plafond pour amener deux de ces joueurs à Los Angeles en 2024 et se remettre en lice.

Comment les Wings roulent-ils un peu dans Arike ? Quand elle y est, c’est un spectacle à voir, mais quand ce n’est pas le cas, elle tire l’équipe tout de suite hors des jeux, et ils peuvent rivaliser avec n’importe qui. -Carl A.

Arike Ogunbowale peut être une joueuse polarisante compte tenu du volume de son utilisation et de son inefficacité sur le terrain. Je pense aussi qu’il est juste de dire qu’Ogunbowale n’est plus le meilleur joueur de Dallas avec la façon dont Satou Sabally a joué cette année.

Cependant, les Wings n’ont pas de sources cohérentes de création de tirs de périmètre au-delà d’Ogunbowale. Elle peut jouer à côté de Crystal Dangerfield, et Dallas fait sortir les meneurs Odyssey Sims et Veronica Burton du banc, mais Ogunbowale est la seule garde qui peut marquer et créer de manière fiable pour les autres, et elle joue une tonne de minutes. Son entrée passe aux grands, et les commandes qui aspirent la défense afin qu’elle puisse envoyer le ballon à Teaira McCowan ou Natasha Howard, sont essentielles pour l’attaque au quatrième rang des Wings.

C’est un lourd fardeau, et combiné à la mentalité de score d’Ogunbowale, cela l’amène à prendre des coups mal avisés. Mais elle a freiné ses pires tendances, en particulier en défense, où elle a eu un impact légitime avec ses plats à emporter. En conséquence, Dallas est meilleur de 22,8 points pour 100 possessions avec Ogunbowale au sol cette saison, la meilleure note de l’équipe. Les Wings ne peuvent pas vraiment marquer sans elle, qu’elle réussisse ou non des lancers.

Fever fera-t-il les séries éliminatoires? Christie Sides conservera-t-elle son emploi ? -Morgan B.

Il incombe probablement à la Fever de rater les séries éliminatoires une saison de plus pour obtenir un choix de loterie lors du repêchage de la WNBA 2024 et ajouter une autre star à son jeune noyau. Pouvez-vous imaginer Cameron Brink jouer aux côtés d’Aliyah Boston dans l’Indiana ? Comment quelqu’un marquerait-il sur cette zone avant? Étant donné que la WNBA utilise des records totaux sur deux ans pour les cotes de loterie, la Fever a une énorme avance sur toute autre équipe après avoir terminé 5-31 l’année dernière; manquer les séries éliminatoires leur laisserait presque certainement les meilleures chances du choix n ° 1.

Terminer en dehors des séries éliminatoires serait encore une fois difficile pour Indiana – la franchise n’a pas joué en séries éliminatoires depuis 2016 – mais la GM Lin Dunn a déclaré qu’elle avait un plan de trois ans lorsqu’elle a repris les opérations de basket-ball la saison dernière. Elle comprend que la fièvre est en pleine reconstruction et n’a pas besoin de donner la priorité aux résultats immédiats, ce qui devrait assurer la sécurité du travail de Christie Sides quoi qu’il arrive.

À part Seattle, toutes les équipes de la WNBA tenteront de se qualifier pour les séries éliminatoires au cours de la seconde moitié de la saison. La bonne nouvelle pour l’Indiana est que l’équipe a un calendrier chargé à domicile pour l’avenir; la mauvaise nouvelle est que les Fever ne sont que 1-7 dans leur propre bâtiment cette saison.

Le joueur le plus sous le radar qui fera son nom en séries éliminatoires pour n’importe quelle équipe? —JD V.

Je pense que Li Meng aura un impact significatif pour les Mystics en séries éliminatoires. Une recrue non annoncée parce qu’elle n’a pas été repêchée et a passé du temps avec l’équipe pour la Coupe d’Asie, Meng fournit néanmoins une compétence significative pour Washington – elle peut vraiment tirer. Les Mystics tirent collectivement 32,5% à partir de 3 points cette saison, mais Meng a réalisé 39% de ses 3. Il viendra un moment pendant les séries éliminatoires où Washington sera coincé dans la boue et devra espacer le sol, et Meng devrait pouvoir les renflouer avec sa gamme.

(Photo de Cathy Engelbert : Kenny Giarla / NBAE via Getty Images)