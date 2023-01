Sac postal pour les auditeurs de fin d’année : vos questions 2022, partie 2

Abonnez-vous à Popcast !

Chaque année, une foule de questions affluent des fidèles de Popcast, et chaque année, l’équipe de musique pop du New York Times les aborde avec brio.

Dans la première partie de notre courrier, nous avons répondu à des questions sur Taylor Swift et les aspirantes pop féminines. Sur ce Popcast, conversation animée sur les percées de la musique country non traditionnelle et l’inévitabilité du retour de Morgan Wallen, l’état de la vidéo musicale, une éventuelle connexion Ethel Cain-SZA et plus encore.

Invités:

Joe Coscarelli, reporter de musique pop du New York Times

Caryn Ganz, rédactrice en chef de la musique pop du New York Times

