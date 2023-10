Sac postal des Ravens de Mike Preston : répondre aux questions sur Ronnie Stanley, Greg Roman, les blessures et plus encore

Le chroniqueur du Baltimore Sun, Mike Preston, répondra aux questions des fans tout au long de la saison des Ravens. Après la victoire 28-3 de Baltimore lors de la quatrième semaine contre les Browns de Cleveland, de nombreuses questions demeurent avant le match sur route de la semaine 5 contre les Steelers de Pittsburgh.

Voici le point de vue de Preston :

(Note de l’éditeur : les questions ont été modifiées pour des raisons de longueur et de clarté.)

Malheureusement, il semble que Ronnie Stanley ne soit plus le même depuis sa blessure à la cheville en 2020 après avoir signé son nouveau contrat. Ce qui est le plus préoccupant, c’est qu’il semble manquer de fiabilité, ce qui est crucial pour un poste clé comme celui de plaqueur gauche. Pensez-vous qu’il est temps pour les Ravens de faire un échange contre un autre LT cette saison et/ou de quitter Stanley après cette saison ?

– Paul

Un échange n’est pas nécessaire. Les Ravens ont deux remplaçants compétents, Patrick Mekari et Daniel Falalele, même si je ne suis pas sûr que l’un ou l’autre soit capable de jouer deux ou trois matchs de qualité d’affilée pour enfoncer les Ravens dans les séries éliminatoires.

Stanley est un joueur intelligent et je pense qu’il sait qu’il ne sera jamais aussi bon qu’avant la blessure et les opérations chirurgicales majeures qui ont suivi. Après cette saison, il reste à Stanley deux ans sur son contrat, donc je pense que les Ravens se tourneront vers le repêchage pour sélectionner un plaqueur gauche de qualité en avril.

Mike, en tant que personne qui a regardé tous les matchs des Ravens, l’offensive de Greg Roman a-t-elle empêché Lamar Jackson et compagnie d’atteindre leur plein potentiel, ou a-t-elle mis en valeur leurs véritables forces et caché leurs faiblesses ?

-Marty

L’objectif principal de tout coordonnateur offensif est de mettre en valeur les forces de ses joueurs, notamment du quarterback. Roman l’a fait, car ses attaques étaient basées sur les capacités de course de Jackson et un solide jeu de course. Tout le monde était d’accord avec la philosophie, du propriétaire Steve Bisciotti à l’entraîneur John Harbaugh.

Le problème était qu’il était désuet et que les Ravens ne pouvaient pas suivre les attaques de passes puissantes en séries éliminatoires d’équipes telles que les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City.

Les Ravens ont fait appel à Todd Monken pour remplacer Roman, égayer le jeu de passes et donner plus d’équilibre à l’offensive.

Roman a-t-il retenu Jackson et le reste de cette attaque ?

Non, il a su exploiter les atouts de Jackson, ainsi que le talent qu’on lui avait donné. Roman n’avait pas un jeu de passes sophistiqué, mais les Ravens ne pensaient pas en avoir besoin pendant ses années à Baltimore.

Que se passe-t-il avec John Harbaugh et les médias ? Comment s’en sort-il sans vraiment parler des blessures ? On ne peut jamais vraiment croire si un joueur a ou non « une blessure à long terme ».

-Marty

Bienvenue dans la NFL, Marty. Harbaugh n’est pas différent des autres entraîneurs de la NFL. Tout cela fait partie de la « stratégie du jeu ».

Revenons à la semaine dernière. Le quart-arrière des Browns, Deshaun Watson, ne devait pas jouer après avoir été limité à l’entraînement toute la semaine en raison d’une blessure à l’épaule droite. Dimanche matin, il a été annoncé qu’il allait jouer, mais il a été exclu 90 minutes avant le coup d’envoi.

C’est ainsi que se déroulent les blessures dans la NFL.

Je ne fais plus attention aux rapports de blessures. Si le joueur est en pleine tenue et sur le terrain 90 minutes avant le match, alors j’attends de lui qu’il joue. Sinon, il ne jouera pas.

Tout cela fait partie des jeux d’esprit auxquels jouent les entraîneurs de la NFL.

Qu’est-ce qui vous a surpris et déçu chez les Ravens alors que nous atteignons le premier quart de la saison ?

—Ed Helinski

Je suis surpris de voir à quel point les Ravens ont été dominants face à leurs adversaires de division. Je sais qu’ils n’ont pas encore joué contre un quart-arrière de qualité, en particulier avec la star des Bengals de Cincinnati, Joe Burrow, blessé au mollet, mais les Ravens ont été physiquement dominants des deux côtés du ballon. C’est bon signe.

Quant aux déceptions jusqu’à présent, je pensais que les Ravens tireraient le meilleur parti de leurs deux jeunes passeurs, Odafe Oweh et David Ojabo. Tous deux ont été blessés et ont très peu joué. Même pendant la pré-saison, je n’ai pas été impressionné par Ojabo. Il a le talent physique, mais il ne l’a tout simplement pas encore mis en place. Au moins à leur retour, tous deux auront des jambes fraîches.

Dans l’ensemble, la saison est encore jeune et il reste encore beaucoup de football.

Mes Ravens sont-ils des prétendants au Super Bowl, entraîneur ?

—André Grandinetti

Ils étaient prétendants aux séries éliminatoires avant le début de la saison et rien n’a changé. En ce qui concerne les prétendants au Super Bowl, je n’ai mis qu’une seule équipe dans ce classement, à savoir Kansas City avec le quart-arrière Patrick Mahomes.

Dans l’ensemble, il pourrait y avoir environ huit ou neuf équipes de qualité dans la NFL, et les Ravens en font partie.

Vous avez une question pour Mike Preston ? E-mail [email protected] avec « Ravens mailbag » dans la ligne d’objet et on pourrait y répondre dans The Baltimore Sun.

()