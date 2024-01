Sac postal des Lakers : intérêt commercial pour Dejounte Murray, rumeurs de D’Angelo Russell, avenir de Darvin Ham

Avec une victoire de 141-132 sur les Chicago Bulls jeudi soir à la Crypto.com Arena, les Lakers de Los Angeles ont terminé leur séquence de janvier à domicile avec une fiche de 6-4 à domicile et de 6-6 au total.

Los Angeles a une fiche de 23-23 à moins de deux semaines de la date limite des échanges du 8 février et fait face à un redoutable voyage de six matchs induit par les Grammys. Vont-ils agir avant la date limite ? D’Angelo Russell est-il toujours sur la table après son récent jeu ? Et Austin Reaves ? Dans quelle mesure le travail de Darvin Ham est-il sécurisé ?

Cela fait une minute, alors je voulais faire une séance de questions-réponses pour répondre à beaucoup de questions que l’on me pose ces derniers temps. Voici la première partie de deux, dans laquelle je couvrirai l’intérêt des Lakers pour Dejounte Murray d’Atlanta, la valeur de Russell, l’avenir de Ham, pourquoi Reaves reste presque intouchable et plus encore. La partie 2 sortira la semaine prochaine.

Les Lakers échangent-ils vraiment DLo contre Murray ? — @ADHDGoat

Les Lakers ont déjà tenté d’échanger Russell contre Murray. Les deux parties étaient proches d’un accord potentiel il y a environ deux semaines, comme je l’ai signalé la semaine dernière. Les pourparlers sont au point mort, mais devraient reprendre avant la date limite. Murray reste la priorité absolue des Lakers sur le marché commercial, selon plusieurs sources de l’équipe et de la ligue non autorisées à s’exprimer publiquement.

Les Lakers pensent que Murray fournirait une production offensive similaire à celle de Russell, avec des dégradations évidentes du volume de tirs à 3 points et du jeu. Mais Murray est un défenseur, un athlète et un pénétrateur supérieur, autant de qualités dont les Lakers ont davantage besoin dans leur rotation. Comme Russell, Murray a fait un pas en avant ces dernières semaines, marquant deux buts vainqueurs et avec une moyenne de 24,5 points, 6,2 rebonds, 4,5 passes décisives et 0,8 interceptions lors de ses 13 derniers matchs. De plus, avec environ quatre ans et 114 millions de dollars restants pour sa prolongation, il est assuré pour plusieurs saisons à un coût raisonnable compte tenu de son pedigree et de sa production.

La seule façon réaliste pour les Lakers d’acquérir Murray impliquerait qu’ils envoient Russell (ou Reaves, techniquement, mais ils ne veulent pas l’échanger, comme je l’ai déjà signalé et je le répéterai ci-dessous). Cela n’aurait pas de sens d’échanger, disons, Rui Hachimura contre Murray, car cela créerait un trou trop grand dans la zone avant à moins que les Lakers n’exécutent un échange séparé pour un joueur de la zone avant.

Le dernier hold-up a été que les Hawks ont demandé Reaves au lieu de Russell, ce qui n’est pas un départ pour les Lakers, et ont ensuite voulu que Russell soit redirigé vers une troisième équipe s’il reste dans le commerce. Si les Lakers acquièrent Murray, Russell sera presque certainement inclus. C’est là où en sont les discussions à l’heure actuelle.

Le jeu récent de DLO a-t-il affecté sa valeur commerciale ? — @burner_literal

Oui, du moins en ce qui concerne les Lakers. Le jeu récent de Russell a certainement rendu leur décision plus difficile. Il mène l’équipe pour les points (27,4) et est deuxième pour les passes décisives (6,6) depuis sa réintégration dans la formation de départ le 13 janvier. Ce n’est pas seulement sa meilleure séquence de la saison, mais sans aucun doute la meilleure séquence de l’un ou l’autre de ses Lakers. mandats et l’un des meilleurs de sa carrière.

Cependant, cela n’a pas modifié les deux plus grands obstacles au maintien de Russell après la date limite. Premièrement, lui et Reaves ont un niveau de forces et de faiblesses qui se chevauchent, ce qui rend difficile leur maintien ensemble à long terme. Deuxièmement, le contrat actuel de Russell crée une proposition perdant-perdant pour les Lakers.

Si les Lakers doivent quitter l’un de leurs gardes principaux, Russell a plus de sens, même s’il surpasse Reaves pendant certaines parties de la saison (au début, puis plus récemment). Il y a une raison pour laquelle chaque équipe demande Reaves en premier : il a plus de valeur dans la ligue. Cette perception s’étend également aux Lakers, qui apprécient finalement Reaves plutôt que Russell. Le radiateur de Russell n’a pas changé cette réalité, selon des sources de l’équipe.

Le deuxième point nécessite un peu de déballage. Russell dispose d’une option de joueur de 18,7 millions de dollars pour la saison prochaine. C’est un chiffre raisonnable, mais cela crée également un dilemme. Si Russell régresse, il exercera probablement son option de joueur. S’il maintient ou même améliore ses performances, il se retirera probablement, obligeant les Lakers à lui payer plus d’argent ou à risquer de le perdre pour rien. Un scénario dans lequel il adhère et les deux côtés sont des projets heureux comme un vœu pieux.

Le contrat Russell a été essentiellement signé pour être échangé. C’est pourquoi il a renoncé à la clause de non-échange de facto habituellement accordée aux joueurs sous contrat d’un an. C’est aussi pourquoi il a obtenu une option de joueur lors de la deuxième saison. Les Lakers ne sont pas obligés de l’échanger, et ils ne le feront peut-être pas. Mais s’ils le font, c’est en grande partie parce que c’est ce qui est prévu depuis l’été dernier.

Il y a des chances que D’Angelo Russell soit un Laker le 9 février ? — @ECreates88

Je le dirais à environ 40 pour cent, ce qui est plus élevé que ce que j’aurais eu il y a à peine quelques semaines. Je pense qu’il est plus probable qu’improbable qu’il soit échangé avant la date limite, mais c’est devenu plutôt une proposition 50-50 étant donné le seuil croissant pour que les Lakers le déplacent.

Les Lakers considèrent les échanges dans lesquels ils déplacent Russell contre des joueurs comme Malcolm Brogdon de Portland, Tyus Jones de Washington ou Spencer Dinwiddie de Brooklyn comme des mouvements latéraux au mieux, et très probablement des déclassements, selon des sources de l’équipe. Murray est une exception, comme indiqué précédemment. Les Lakers pourraient également essayer de boucher quelques trous, en reprenant deux joueurs dans le cadre d’un accord (comme un meneur et un aile) dans lequel ils envoient Russell. Mais si les Lakers et les Hawks ne reprennent pas les négociations, ou si Murray est traité ailleurs, les chances que Russell reste un Laker se rapprochent de 50/50.

Les Lakers maintiennent-ils toujours Austin Reaves intouchable dans les négociations commerciales ?@mindsetofbron

Bref, oui. Mais la réponse plus longue est plus nuancée. Comme je l’ai souligné la semaine dernière, Reaves n’est pas entièrement intouchable. Il y a des joueurs que les Lakers l’incluraient dans des accords d’acquisition. S’ils pouvaient ajouter une véritable troisième étoile pour compléter James et Davis – Lauri Markannen, All-Star de l’Utah, par exemple – ou plusieurs partants de haut niveau dans un échange plus important, ils envisageraient de déplacer Reaves.

Murray, Zach LaVine, DeMar DeRozan et d’autres joueurs dans une gamme similaire ne correspondent pas aux critères. Ils sont bons, mais pas les facteurs qui changent la saison et dont les Lakers ont besoin pour abandonner Reaves.

Quelle que soit votre opinion sur Reaves, il dépasse son salaire de 12 millions de dollars cette saison, et les Lakers l’ont sous contrat pour au moins deux saisons supplémentaires pour un total de 27 millions de dollars. Il bénéficie de l’un des meilleurs contrats de jeu de rôle de la ligue. Les Lakers ne vont pas l’abandonner à moins d’améliorer considérablement leur effectif, tous les accords actuels étant insuffisants à cet égard.

Qui est le plus susceptible d’être échangé : Austin Reaves, D’Angelo Russell, Rui Hachimura, Taurean Prince ou Cam Reddish ? — @SSBKlutch

Dans l’ordre, je le classerais : Russell, Hachimura, Prince, Reddish et Reaves.

Russell est évident. Hachimura est un autre salaire de taille moyenne qui pourrait être modifié, bien qu’il reste un joueur polarisant à travers la ligue. Il y en a qui sont sceptiques sur son contrat — il gagne 15,7 millions de dollars et il lui reste 35,3 millions de dollars sur deux ans — et sa performance exceptionnelle en séries éliminatoires. La finale de la Conférence Ouest de la saison dernière a été la meilleure séquence de la carrière d’Hachimura. Il a montré quelques instants de ce joueur cette saison, mais en raison d’une combinaison de blessures et de fluctuations de rôle, il n’a pas toujours été le joueur qu’il était en avril et mai.

Prince (4,5 millions de dollars) et Reddish (2,2 millions de dollars) ne gagnent pas assez d’argent pour les pièces maîtresses d’un accord, mais il est possible que les Lakers les incluent dans un échange à des fins d’égalisation des salaires. Puisque Prince est le meilleur joueur, dont le contrat arrive à expiration et qui gagne légèrement plus d’argent que Reddish, il est le joueur le plus susceptible d’être valorisé par une autre équipe. Si les Lakers proposent un contrat minimum, Jaxson Hayes serait leur touche préférée.

Les Lakers envisagent-ils de faire débarquer Murray et (Bruce) Brown ? —@TÉMOINSKJ

Oui, mais cela va être difficile, voire impossible, compte tenu de leurs actifs commerciaux limités. Ils n’ont pas assez de capital de repêchage, en particulier, pour décrocher les deux, à moins qu’Atlanta ou Toronto ne soient particulièrement riches en Max Christie ou Jalen Hood-Schifino et considèrent l’un de ces joueurs comme similaire à l’acquisition d’un choix au repêchage.

Murray et Brown sont actuellement les deux principales cibles commerciales des Lakers, selon des sources de l’équipe et de la ligue. Je pense que ces mouvements, qui ajoutent un gardien de score plus athlétique et plus défensif et une autre aile qui constitue une amélioration par rapport au trio Prince/Hachimura/Vanderbilt, sont le type d’échanges qui élèvent véritablement le plafond des Lakers en séries éliminatoires et leur donnent un départ plus clair. et la programmation de clôture.

Certains au sein des Lakers pensent que l’équipe doit faire deux mouvements, pas un. Je penche également davantage dans ce sens. Murray et Brown se situent du côté ambitieux des résultats potentiels. Je pense que faire une boucle dans l’une des ailes de Brooklyn (Dorian Finney-Smith ou Royce O’Neale) est plus réaliste.

Pourquoi les Lakers donnent-ils la priorité aux cibles de garde alors que le jeu sur les ailes semble être la faiblesse la plus flagrante ? — @_otbj

C’est une excellente question, car je ne la comprends pas vraiment moi-même. Pour moi, un meilleur ailier 3-D qui peut remplacer Prince dans la formation de départ et fournir le bon mélange de tir, de défense et de rebond est la cible commerciale idéale. Ces joueurs sont difficiles à trouver et coûteux, mais il y en a certains – Brown, Finney-Smith et O’Neale, par exemple – qui sont réalisables et sur le point de cocher les trois cases.

En me mettant à la place des Lakers, un argument que vous pouvez faire valoir est s’ils échangent Russell — ce qu’ils seraient dans la plupart des transactions importantes — ils auraient besoin de remplacer son score et son jeu dans la zone arrière. Reaves n’a pas franchi le pas attendu en tant que meneur de jeu sur le ballon que l’équipe aurait pu espérer à ce stade de la saison, même s’il a été meilleur que certains ne le croient. Le « super pouvoir » de Reaves – un…