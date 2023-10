Cela fait trop longtemps que nous n’avons pas publié de courrier couvrant les questions des LA Clippers. Naturellement, j’ai plusieurs questions sur James Harden. Il semblerait que vous l’ayez fait aussi.

Il y avait certaines questions auxquelles je n’ai pas pu répondre dans ce sac postal : la sécurité de l’emploi au front office (il y a eu beaucoup de promotions là-bas cette intersaison, mais c’est une année décisive pour tout le monde sous la direction de Steve Ballmer), les plus grands rivaux des Clippers (si les rivalités se font en séries éliminatoires, ça s’annonce comme les Phoenix Suns), les mises à jour d’Intuit Dome (je peux confirmer que ça se rapproche), et ce que je ferais avec les maillots City Edition (en bref, je gelerais ça projet dans son ensemble, à moins qu’une équipe ne refasse réellement son identité).

La pré-saison étant terminée pour les Clippers, c’est le bon moment pour répondre aux questions qui semblent toutes revenir à un joueur à trois fuseaux horaires (ou deux, s’il se détend à Houston). Allons-y alors.

Note de l’éditeur : les questions ont été légèrement modifiées pour plus de clarté et de longueur.

Pourquoi les Clippers ne sont-ils pas plus soucieux d’acquérir une aile talentueuse au lieu de chasser James Harden ? Pourquoi (Kyle) Kuzma, (Jerami) Grant ou Tobias Harris ne sont-ils pas davantage impliqués dans les négociations commerciales ? (Je sais que les deux premiers ne peuvent pas être échangés avant décembre/janvier, mais il semble quand même que ce trou doit être comblé) — Nathan A.

La plus grande faiblesse des Clippers n’est-elle pas en fait leur manque de talent pour le championnat et d’athlétisme en zone avant ? Avec le package que nous utilisons pour essayer d’obtenir Harden, pourquoi l’équipe n’essaie-t-elle pas de s’agrandir (comme vous l’avez écrit – le manque de taille de l’équipe au PF) et plutôt d’échanger potentiellement ses grandes ailes pour obtenir une garde en déclin ? — Anonyme U.

À la fin de la saison dernière, j’ai fait référence à plusieurs reprises à la « taille athlétique » comme un des principaux domaines à améliorer, et il ne m’a pas fallu longtemps pour noter la place de l’attaquant de puissance comme un sujet de préoccupation. J’ai mentionné que le groupe composé de Marcus Morris Sr., Nicolas Batum et Robert Covington devait être abordé avant la date limite des échanges NBA 2023. Alors pourquoi Harden, qui n’est vraiment pas un attaquant puissant, est-il la cible principale ici ?

Cela dépend du talent et de la façon dont l’équipe perçoit les postes. Je savais que le genre de taille athlétique qui serait idéale pour combler le trou dans la liste des Clippers en entrée en agence libre n’allait pas être comblé. Désormais, ils ont ajouté encore plus d’options au puzzle. Ils ont repêché la taille, utilisant le dernier choix du premier tour pour ajouter Kobe Brown, mais il n’est pas le joueur le plus athlétique. Ils ont échangé contre un athlète plus en la personne de KJ Martin, mais il est sous-dimensionné pour le poste important. Les deux joueurs semblent être à la périphérie d’une rotation de saison régulière pour commencer la saison.

La première question faisait référence à Kyle Kuzma et Jerami Grant, dont aucun ne peut être échangé avant la fin du tournoi en saison puisqu’ils ont signé de nouveaux contrats cette intersaison. Franchement, les deux joueurs correspondent simplement à des positions adéquates et coûteraient encore plus cher à acquérir, sans parler du fait que Harden est meilleur qu’eux. Idem pour Tobias Harris, mis à part le fait que Harris peut être échangé maintenant. Karl-Anthony Towns et Myles Turner seraient tous deux des centres de cette équipe, et les Clippers sont satisfaits d’Ivica Zubac et Mason Plumlee. Et rien n’indique que l’un ou l’autre des joueurs susmentionnés des autres équipes a) souhaite être échangé, ou b) que leurs équipes souhaitent les échanger.

Je pense qu’il pourrait y avoir un plus grand tirage au sort pour un joueur comme Pascal Siakam, qui en est à la dernière année de son contrat avec les Raptors de Toronto et qui a en fait participé à un match des étoiles. Il a également été sélectionné All-NBA, contrairement à Harris, Kuzma, Turner ou Grant. Mais à quand remonte la dernière fois que Masai Ujiri a échangé un joueur précieux au cours de la saison ? Les Raptors semblent toujours garder les joueurs et voir ce qui se passe en agence libre.

Harden serait une cible des Clippers car ils pensent que Paul George et Kawhi Leonard pourraient devenir des attaquants dans cette configuration. Avoir Leonard comme attaquant de puissance nominale peut sembler loin d’être idéal compte tenu de la taille de quelques de ces joueurs. Mais Leonard est une présence physique à part entière et clairement bien meilleure que n’importe laquelle des véritables options d’attaquant de puissance dont nous parlons ici.

Je doute qu’une transaction Harden se produise au moment ou à la mode idéale, voire pas du tout. Mais le raisonnement derrière une telle décision tient certainement compte du niveau de talent de l’équipe et du blocage au poste d’attaquant puissant.

Salut, Law. Fan des Clippers blasés ici. Donnez-nous un véritable espoir sur la saison à venir… s’il y en a. Quel est le plafond pour cette équipe avec OR sans Harden ? Pouvons-nous honnêtement nous attendre à ce qu’ils prennent au sérieux la saison régulière ? -Jake S.

En parlant de Jaded, cette piste d’Aerosmith est sorti il ​​y a plus de 20 ans. Je vais quand même utiliser la référence obscure pour aider votre optimisme, et cela commence par l’album dont est issu Jaded : Appuyez simplement sur Play.

George et Leonard sont sur le point de débuter leur premier match d’ouverture à domicile ensemble depuis qu’ils ont rejoint les Clippers. Il leur a fallu cinq saisons pour que cela se produise, étant donné que George se remettait d’une opération à l’épaule en 2019-20, le visage de Leonard a été réorganisé par Serge Ibaka avant la débâcle d’ouverture de la saison 2020-21 contre les Dallas Mavericks, Leonard se remettait de un ACL déchiré en 2021-22 et Leonard est sorti du banc pour débuter la saison dernière contre les Phoenix Suns.

Il est raisonnable de s’attendre à ce que les Clippers approchent un pourcentage de victoires de 0,700 lorsque ces deux joueurs jouent dans le même match. Peuvent-ils accéder à 50 matchs ensemble? Cela vous place à environ 35 victoires, et vous avez juste besoin que les Clippers s’inquiètent des 32 matchs que l’un d’eux manquera. Divisez-les et 51 victoires suffisent pour éviter le tournoi Play-In.

J’ai l’impression que les Clippers doivent simplement faire mieux dans les matchs qui manquent à George et/ou Leonard. L’année dernière, les Clippers avaient une fiche de 20-24 lorsque George et/ou Leonard ont raté un match. Le casting de soutien n’était pas assez complet ni assez frais. Des joueurs comme Russell Westbrook et Mason Plumlee aident l’équipe globale. Mais si les Clippers parvenaient à obtenir Harden, cela rendrait leur équipe de saison régulière meilleure. Les problèmes de Harden surviennent en séries éliminatoires, mais la priorité des Clippers est de remettre George et Leonard en bonne santé et de s’en sortir à partir de là.

Cela dépend toujours des étoiles. Si Tyronn Lue a ces deux-là en bonne santé, alors ils peuvent défier n’importe quelle équipe de l’Ouest et voir si les choses se passent bien pour une fois.

Salut Law. Si les Clippers finissent par échanger contre Harden, il est assez certain que Norman Powell serait l’une des pièces déplacées dans l’autre sens. Qui voyez-vous jouer le rôle de sixième homme dans ce scénario – celui de TMann/RoCo ? Ou Westbrook passe-t-il sur le banc ? -Rohith D.

Powell est le seul Clipper actuellement avec de l’argent garanti sur son contrat au-delà de 2025, et comme beaucoup l’ont souligné, son contrat se combine parfaitement avec celui de Morris et de Brandon Boston Jr, blessé. pour correspondre à l’accord de Harden. Les Clippers n’auraient pas inclus Powell dans un accord pour Malcolm Brogdon en juin, comme ils l’ont fait avec Morris, Amir Coffey et le choix de repêchage qui est devenu Brown. Mais si un marchand de lancers francs plus dominant à Harden revient, Powell pourrait être plus remplaçable.

Si Powell devait être déplacé, les projecteurs se tourneraient vers Bones Hyland, qui a réalisé une solide pré-saison en tant que buteur intérieur, distributeur (16 passes décisives, sommet de l’équipe cette pré-saison) et perturbateur (cinq interceptions, égalisant Covington pour le sommet de l’équipe). Le bémol : Hyland a raté presque tous ses tirs hors de la peinture (1 sur 19) et il a subi une entorse à la cheville gauche qui le laisse dans le doute pour démarrer la saison à temps.

Nous avons vu de nombreuses images d’un camp d’entraînement animé des Clippers, avec beaucoup de rires au milieu de tous les travaux de course et d’exercices. Lue, Leonard et George, en particulier, semblent plus lâches et plus sociaux, tout en étant également conscients des enjeux élevés de cette saison. À quoi attribuez-vous la jovialité et la responsabilité ? -Frank S.

La saison dernière, c’était un rêve. Un rêve horrible, horrible.

