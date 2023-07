Sac postal des cardinaux, partie 2 : Que devrait viser Saint-Louis à la date limite des échanges ?

Les Cardinals seront de vrais vendeurs à la date limite des échanges pour la première fois depuis des années. C’est une situation peu familière pour les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les fans et les médias. Saint-Louis – généralement un phare de stabilité et de stabilité – a basculé sur la tête et est plutôt la première organisation à déclarer publiquement ses intentions avant la date limite du 1er août.

Un territoire inexploré soulève de nombreuses questions. En fait, il y avait tellement de choses à répondre que nous avons dû diviser notre sac postal en deux parties. Notre première édition s’est concentrée sur la manière dont l’organisation respectera l’échéance : qui est bloqué ? Qui pourrait être un mouvement surprise? À qui l’équipe préférerait-elle s’accrocher ?

Cette édition développe un peu plus les types de talents que le président des opérations de baseball John Mozeliak et le reste du front office espèrent acquérir. Les Cardinals seraient-ils mieux servis en échangeant des prospects ou les talents des ligues majeures aideraient-ils à accélérer leur fenêtre de compétition? Nous savons que Saint-Louis a besoin d’être lancé, mais quel type de lanceur le front office devrait-il cibler ? Et pourquoi abandonner le talent de lanceur alors que c’est de toute façon votre plus grand besoin?

Vous connaissez le refrain. Nous partons.

Tout ce que j’entends parle de la possibilité d’échanger Jordan Montgomery, Jack Flaherty, Ryan Helsley et peut-être Giovanny Gallegos. D’une part, ce sont les gars qui pourraient peut-être ramener le plus de valeur parmi ceux qui ne sont pas considérés comme intouchables. D’un autre côté, à quel point est-il logique d’abandonner le tangage, alors que le tangage est exactement ce qui s’est avéré être notre plus grand besoin ? -Jeff R.

Avant de nous plonger pleinement dans cela, mettons à jour la situation de Montgomery. Nous avons discuté des stratégies potentielles pour échanger à la fois Montgomery et Flaherty dans la partie 1 du sac postal. Montgomery a apparemment évité une blessure grave après avoir subi une tension aux ischio-jambiers pour clôturer la première mi-temps. Il sera titulaire pour les Cardinals contre les Marlins mardi. Cela signifie que le concept d’échange pour lui avant la date limite est fermement de retour sur la table. La porte reste ouverte pour que Flaherty soit également déplacé. Avec la nouvelle de Shane Beiber de Cleveland – un bras convoité cette échéance – atterrissant sur la liste des blessés de 15 jours avec une inflammation du coude, la valeur de Montgomery et Flaherty devient encore plus élevée.

Flaherty après son départ sans but contre les Marlins : « C’était l’un de ceux sur lesquels j’ai pu beaucoup utiliser ma balle rapide. … C’est un peu sur quoi le jeu est construit, c’est avec la commande de balle rapide. Je viens de faire des lancers quand j’ai nécessaire. Les gars ont fait du bon travail en faisant des jeux. #STLCards pic.twitter.com/EFocQFTSJy – Bally Sports Midwest (@BallySportsMW) 7 juillet 2023

Je comprends pourquoi la notion d’échanger le lancer de départ et le lancer de soulagement efficace peut être déroutante, surtout lorsque ce sont les deux domaines où les Cardinals doivent s’améliorer considérablement. Mais la première mi-temps a démontré que les réponses aux problèmes de lanceur de St. Louis ne se trouvent probablement pas dans l’organisation. Les Cardinals ont beaucoup de lanceurs de départ de milieu de gamme (et de perspectives de lancer de départ), mais ils manquent de lancer de départ dominant avec un swing et un raté importants – et ils ne peuvent pas se permettre de compter sur le lanceur de ligue mineure actuellement dans le système. Le moyen le plus rapide de répondre aux problèmes de pitch est d’échanger contre des talents prêts à l’emploi.

Montgomery et Flaherty seront probablement disponibles car ils seront tous les deux agents libres à la fin de l’année. Si les Cardinals pensent qu’ils ne pourront pas signer à nouveau l’un ou l’autre des joueurs, ils pourraient tout aussi bien essayer de capitaliser sur un retour. Il y a un argument à faire valoir que Saint-Louis pourrait conserver Montgomery et lui offrir une offre de qualification pendant l’intersaison, et s’il décline cette offre et signe avec une autre équipe, l’organisation obtiendrait un choix de repêchage compétitif. Mais rappelez-vous, le but ici est de maximiser le rendement. Le marché des lanceurs de départ est très rare à cette date limite, ce qui signifie que les équipes en lice seront prêtes à payer trop cher si cela signifie décrocher un bras durable à rotation supérieure, c’est pourquoi Flaherty et Montgomery seront sur le bloc.

La même chose peut être dite pour quelques releveurs, mais je dirais que Jordan Hicks et Chris Stratton sont plus susceptibles d’être échangés que Helsley ou Gallegos (bien que les Cardinals écouteront toujours les offres à leur sujet également). Comme Montgomery et Flaherty, Hicks et Stratton seront agents libres à la fin de l’année. L’astuce pour échanger le pitch contre l’acquisition du pitch est de se séparer de lanceurs qui ne feront probablement pas partie du plan de l’équipe à l’avenir. Hicks et Stratton sont encore plus susceptibles d’être échangés compte tenu de leur position. Historiquement, les releveurs rapportent le rendement le plus élevé à la date limite, car les équipes en lice sont toujours à la recherche d’armes à fort effet de levier à déployer dans les dernières manches. Les releveurs sont aussi souvent les joueurs les plus faciles à reconstituer sur une liste pendant l’intersaison. Compte tenu de la vélocité de Hicks, de l’ensemble des choses et de la récente poussée alors que l’équipe se rapproche, il sera le releveur qui aura le plus à offrir. Mais n’excluez pas non plus que Stratton, Gallegos ou Génesis Cabrera suscitent l’intérêt des équipes en lice.

Jordan Hicks, ridicule 102 mph deux coutures… Avec 20 pouces de course. 🥴 pic.twitter.com/F03YRI3BZO – Rob Friedman (@PitchingNinja) 8 juillet 2023

A votre avis, vaut-il mieux échanger des prospects ou des talents plus proches des majors ? —Kurt R.

Si les Cardinals échangent certains joueurs de type location, pensez-vous qu’ils donneront la priorité à des retours plus prêts pour les ligues majeures ou à des packages plus basés sur les prospects? Voyez-vous l’équipe donner plus d’opportunités à des joueurs comme Iván Herrera, Masyn Winn et Gordon Graceffo et si oui, voyez-vous les Cardinals échanger un joueur qui pourrait les bloquer actuellement ? —Brennan R.

Je pense que les Cardinals viseront probablement des retours prêts pour les ligues majeures, car ils ont pleinement l’intention de lutter la saison prochaine. Une chose que Mozeliak a clairement indiquée en abordant la date limite des échanges fin juin était qu’il espérait éviter un processus de démontage complet. Les Cardinals n’ont jamais reconstruit à quelque titre que ce soit sous le mandat de 15 ans de Mozeliak, et malgré leur première mi-temps lamentable, la force de leur noyau global indique qu’une reconstruction totale n’est pas nécessaire.

Les Cardinals pourraient encore chercher des perspectives dans certaines situations. Nous avons discuté de l’importance de verrouiller les talents de lanceur contrôlables, et cibler des perspectives de lanceur de haut niveau correspond certainement à ce moule. Mais Saint-Louis a besoin d’être lancé dès que possible et ne peut pas se permettre d’échanger contre le meilleur espoir de lanceur d’une autre organisation si ledit espoir est à plusieurs années des grandes ligues.

L’un des domaines que Mozeliak aimerait aborder dans cette échéance commerciale est le blocage de la position interne dans le champ intermédiaire. Cela ouvrirait également la voie à Winn, qui devrait concourir pour une place sur la liste au printemps prochain. Un élément pour être des vendeurs est que souvent en septembre, les équipes envisagent parfois de promouvoir des prospects qui pourraient concourir pour une place dans la liste de la journée d’ouverture lors de la formation de printemps de l’année suivante. Graceffo correspondrait à ce moule, tout comme le choix de première ronde de 2021 Michael McGreevy. La situation de Herrera est un peu plus compliquée. La signature de Willson Contreras a essentiellement bloqué Herrera, et même avec quelques brefs passages dans les majors, les Cardinals n’ont pas été en mesure de donner à Herrera une véritable chance de montrer ses capacités. Cependant, avec Contreras et Andres Knizner inscrits, Herrera pourrait être un autre nom à surveiller dans les conversations commerciales à l’avenir.

Qu’entendez-vous des autres dans la ligue sur ce que les cardinaux doivent faire pour se rééquiper et lutter dès l’année prochaine? — Léo C.

Lancer, lancer et encore lancer. Le consensus général est que malgré leur sous-performance massive, le noyau de talents de St.Louis en position de jeu les laisse dans une position privilégiée pour affronter l’année prochaine (c’est-à-dire tant qu’ils conservent Paul Goldschmidt et Nolan Arenado, ce qu’ils feront sûrement) .

Mais les Cardinals ne visent pas seulement à lancer en général cette échéance. Il existe des types spécifiques qu’ils convoitent. Le trait le plus important : le contrôle d’équipe. Avec si peu de lancers verrouillés au-delà de la saison 2024, il est logique que les cuivres des Cardinals acquièrent de jeunes talents contrôlables pour les mettre en place pour les années à venir. La croyance répandue dans la ligue est que Saint-Louis manque de swing et de raté dans sa rotation. Ce n’est pas un nouveau concept. Au cours des saisons précédentes, les Cardinals ont déployé un personnel de terrain à contact et, en raison de leur positionnement sur le terrain et de leur défense stellaire, ils ont largement réussi. Mais la défense des Cardinals cette année n’est pas aussi parfaite que sa norme habituelle, et les nouvelles règles de restriction des quarts de travail de la MLB ont eu un impact sur la stratégie de positionnement de l’organisation. Leur stratégie consistant à induire un contact doux et à laisser la défense faire le travail n’est plus réalisable.

Pour cette raison, diverses voix autour du sport pensent que les Cardinals devraient viser le lancer avec une vitesse élevée et un taux d’odeur élevé. Saint-Louis a beaucoup d’armes qui vont au milieu des années 90 et beaucoup d’armes qui reposent sur un contact faible. Ils n’ont pas besoin de plus. Au lieu de cela, le consensus général semble être que Saint-Louis devrait miser sur son noyau offensif actuel et améliorer le personnel de lanceurs avec des armes qui induisent un swing-and-miss.

Pensez-vous que la « Voie Cardinale » est devenue complaisante ? Ils ont gagné, mais ils l’ont fait dans une division avec des équipes terribles et ont été éliminés tôt dans les séries éliminatoires. Cela fait presque une décennie qu’ils ont mis sur pied une équipe qui a une vraie chance de participer à une Série mondiale et avec un calendrier équilibré maintenant, ils ne pourront plus battre les mêmes équipes. —Drew L.

Pensez-vous que Bill DeWitt Jr. et John Mozeliak ont ​​une bonne compréhension de la réalité et la volonté de réparer l’équipe ? – Philippe D.

Les Cardinals ont été un modèle de constance pendant la plus grande partie des deux dernières décennies. Ils ont été loués – et parfois enviés – par les organisations adverses en raison de leur palmarès impressionnant, qui comprend leur séquence actuelle de 15 ans sans saison perdante. Cependant, l’histoire remarquable de l’organisation ne l’excuse pas de la critique.

Que les Cardinals soient devenus complaisants a été une théorie populaire parmi les fans au cours des dernières saisons. Peut-être y a-t-il du mérite à cela. Cela commence par l’objectif de base de l’organisation : gagner 90 matchs. Au cours des années précédentes, gagner 90 matchs suffirait presque toujours pour décrocher une place en séries éliminatoires. Souvent, cela suffirait à gagner la division. Les séries éliminatoires élargies et le changement d’horaire de la MLB mettent cette philosophie en péril. Maintenant, après une première mi-temps cauchemardesque, les dirigeants et les propriétaires des Cardinals doivent accepter que leur modèle est devenu obsolète. Il ne suffit plus d’espérer que l’élan d’un titre de division se poursuivra dans un championnat.

Les Cardinals n’ont certainement pas besoin d’exploser et de repartir à zéro. La majeure partie de leur modèle – promouvoir la longévité, rester compétitif et éviter les périodes de reconstruction drastiques – devrait être conservée. Mais il peut certainement y avoir des améliorations dans les dépenses organisationnelles et l’évaluation des talents internes. DeWitt Jr. est enregistré avec son soutien à Mozeliak, et il a promis que Mozeliak terminerait en effet son contrat, qui a été prolongé jusqu’en 2025 plus tôt au printemps. Mozeliak reconnaît également publiquement que des changements doivent être apportés. Si un point positif ressort de cette saison, idéalement, ce serait qu’elle a servi de signal d’alarme. Le baseball a radicalement changé ces dernières années. Les cardinaux doivent s’adapter. La date limite des échanges devrait fournir un aperçu solide de tout ce que les Cardinals ont appris après l’une des premières mi-temps les plus décevantes de l’histoire de la franchise.

