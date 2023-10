Sac postal des 49ers : à qui Brock Purdy vous rappelle-t-il ? Où se situe SF dans les pressions QB ?

Attendez une seconde : à quel point Brock Purdy est-il bon exactement?

Il semble y avoir une certaine hésitation parmi certains fans des 49ers à adopter pleinement le quart-arrière de l’équipe – il reste invaincu dans tous les matchs qu’il a commencé et terminé – parce que ses premiers succès semblent trop beaux pour être vrais. Est-ce que c’est réel? Ou peut-être qu’il y a un contingent qui n’est pas prêt à donner tout son cœur à quelqu’un qui n’a débuté que neuf matchs de saison régulière. (Ils ont déjà été brûlés, après tout).

Purdy est en tête du courrier de cette semaine, qui contient de nombreuses questions sur la ruée vers les passes de San Francisco, sur la situation du cornerback et sur le manque de touches de George Kittle.

Comme toujours, merci pour vos questions, dont certaines ont été légèrement modifiées pour plus de contenu et de clarté.

Pouvez-vous mettre en contexte comment les débuts de Purdy en tant que 49er (neuf départs en saison régulière) se comparent à d’autres grands débuts de carrière de QB ? Bénéficie-t-il d’une belle opportunité historique avec une belle équipe des 49ers ou assiste-t-on au début d’une carrière potentiellement particulière ? – Will L.

Je pense que neuf départs en saison régulière – plus deux matchs éliminatoires du début à la fin – suffisent pour déclarer que Purdy n’est pas un feu de paille. Il me rappelle Drew Brees – quelqu’un sans traits physiques époustouflants mais dont l’esprit semble travailler plus vite que tout le monde autour de lui. La vitesse de traitement semble être le super pouvoir de Purdy et c’est quelque chose dont j’ai parlé en détail en février.

Je ne pense pas que nous saurons si la comparaison avec Brees est bonne tant qu’il n’aura pas joué au moins une saison complète. Mais si c’est exact, alors les 49ers ont quelqu’un qui, lorsqu’il est associé à un joueur puissant, devrait être spécial.

Quant au contexte des 49ers QB, les meilleures comparaisons sont de bons quarterbacks qui ont repris des équipes vraiment talentueuses. Joe Montana, par exemple, a fait ses premiers départs alors que les 49ers sortaient tout juste d’un funk de la fin des années 1970 et figuraient parmi les pires équipes de la NFL. Son bilan sur ses neuf premières titularisations : 2-7. Meilleures comparaisons : Steve Young avait une fiche de 7-2 à ses neuf premiers départs en saison régulière ; Colin Kaepernick avait une fiche de 6-3 lors de ses neuf premiers. Purdy a 9-0.

Au quart de pôle, qui sont les meilleurs candidats All-Pro/Pro Bowl des 49ers ? – Marvin F.

Voici mon Top 5 :

Le porteur de ballon Christian McCaffrey. Euh. OT Trent Williams. Il n’a autorisé aucun sac et trois pressions et l’offensive a été très à gauche. QB Purdy. Il mène la NFL en termes de note de passeur (115,1) et la NFC en pourcentage d’achèvement (72,3 %). DT Javon Hargrave. Ses 17 pressions QB sont à égalité au troisième rang de la NFC parmi les joueurs de ligne intérieure. LB Fred Warner. Si j’avais le pouvoir de créer une armée de clones, j’utiliserais Warner comme archétype. Nous aurions une Étoile de la Mort pleinement opérationnelle d’ici la Fête des Mères.

Les fans des 49ers devraient-ils s’inquiéter du faible nombre de sacs ? Je comprends qu’ils font pression sur les QB à un rythme élevé, mais la NFL est une ligue de résultats et les sacs n’ont pas été là, après que l’objectif de l’intersaison était d’améliorer le nombre de sacs de l’année dernière. -Alex A.

Comptez-moi parmi les codeurs de la vieille école qui pensent que les sacs valent mieux que les pressions (vous savez, à cause de tous les mètres perdus, de la possibilité de fumbles forcés et de la tendance des QB à devenir nerveux lorsqu’ils ont été un peu renversés) .

Pourtant, les pressions sont la deuxième meilleure chose, elles sont des précurseurs des sacs et les 49ers les créent à un rythme plus élevé qu’ils ne l’étaient la saison dernière. Cela est principalement dû à leurs rushers intérieurs. L’équipe a ajouté Hargrave (17 pressions, 3 sacs) tandis qu’Arik Armstead (11 pressions) et Javon Kinlaw (12 pressions) sont bien en meilleure santé qu’ils ne l’étaient à la même époque l’an dernier. Cela fait 40 pressions et trois sacs au total.

L’année dernière, le trio intérieur composé d’Armstead, Kinlaw et Kevin Givens a subi 11 pressions au total et un sack (Givens) en quatre matchs.

Alors, quelle équipe mène la ligue sous la pression des quarts-arrières ? Et où se classent les Niners ? – Haider N.

Les Seahawks. Voici la liste 1-32, par PFF :

1. Seahawks 98

2. 49ers 97

3. Cowboys 95

T4. Lions 93

T4. Jets 93

T4. Corbeaux 93

7. Aigles 88

8. Emballeurs 87

T9. Patriotes 81

T9. Steelers 81

11. Commandants 77

12. Chefs 76

T13. Chargeurs 75

T13. Saints 75

T15. Factures 73

T15. Bengals 73

T15. Boucaniers 73

T18. Dauphins 72

T18. Texans 72

20. Bruns 71

21. Titans 69

22. Colts 68

23. Raiders 66

24. Béliers 65

25. Faucons 63

26. Géants 59

T27. Ours 57

T27. Vikings 57

29. Jaguar 55

30. Cardinaux 51

T31. Broncos 49

T31. Panthères 49

Compte tenu de l’utilisation intensive (touches), Kyle Shanahan est-il préoccupé par la durabilité de Christian McCaffrey et par sa force en fin de saison ? –Keith N.

J’ai récemment fait remarquer à McCaffrey que ses chiffres d’utilisation – courses, clichés – étaient en hausse autour de ses niveaux 2018-19 en Caroline. Sa réponse : « Ce furent de bonnes années. »

En effet. Il a terminé avec 1 098 verges au sol en 2018 et 1 387 verges (plus 1 005 supplémentaires dans les airs) un an plus tard. C’est-à-dire qu’il est habitué à cette charge. A noter également : ses 47 clichés de dimanche étaient son plus petit nombre de la saison et sont en baisse depuis son record de 58 clichés lors de la semaine 1.

Quels secrets de famille Trey Lance peut-il confier à Dallas, et sera-t-il libéré lundi ? – Jeff D.

Je pense que Jeff D. pourrait faire allusion au fait que les Cardinals ont libéré le joueur de ligne offensive des 49ers hors saison Ilm Manning le lendemain de leur défaite contre les 49ers. Je ne pense pas que Lance sera traité aussi « bêtement » que Manning.

Il y a de belles informations que Lance pourrait partager si on le lui demandait. Il connaît non seulement l’offensive des 49ers ainsi que tous les non-49ers (sauf peut-être le n°10 à Las Vegas) et il est très proche de Purdy. Il aurait beaucoup de détails sur les forces et les faiblesses de Purdy, les jeux qu’il aime et ceux qu’il préfère éviter.



Trey Lance pourrait-il aider les Cowboys à comprendre certaines des tendances offensives des 49ers ? (Mitchell Leff/Getty Images)

Cela dit, les Cowboys ont affronté les 49ers à trois reprises au cours des trois dernières saisons et connaissent bien leur fonctionnement. Ils peuvent également découvrir les forces et les faiblesses de Purdy en regardant ses matchs.

Pendant ce temps, le manuel de stratégie de Kyle Shanahan est vaste. Les Cowboys ont peut-être une bonne idée de la façon dont Shanahan et Purdy vont les attaquer, mais le diable est dans les détails.

Les 49ers recherchent ce talentueux ailier rapproché n°2 depuis trois ans maintenant. L’ont-ils trouvé ? Des réflexions au sein de l’organisation ? -Annabelle P.

L’ailier rapproché n°2 de l’équipe au cours de quatre matchs a été Charlie Woerner. Il a été un puissant bloqueur et est l’un des piliers des équipes spéciales. Mais il n’a pas capté de passe depuis le 28 novembre 2021.

L’équipe a évidemment de grands espoirs pour le choix de troisième ronde Cameron Latu, mais étant donné qu’il est dans la réserve des blessés pour la saison, nous ne le reverrons pas en action avant 2024.

Il faut se demander ce que les 49ers auraient fait de tous les choix au repêchage qu’ils ont envoyés à Miami en 2021 afin de pouvoir échanger contre Lance. Leurs premiers tours de 2022 et 2023 seraient arrivés à la fin du premier tour, un bon endroit pour s’emparer d’un ailier rapproché. Quelle serait la qualité de cette attaque avec Sam LaPorta et George Kittle ?

Kittle est-il d’accord pour toucher moins le ballon ? –Jonathan K.

Est-ce qu’il est d’accord avec ça ? Oui. Préférerait-il de loin avoir 10 cibles par match ? Oui. Tout joueur offensif compétitif voudra autant que possible avoir le ballon entre ses mains. (J’ai essayé de répondre exactement comme Kittle le ferait).

Son manque de touches au début est un peu surprenant compte tenu de la façon dont il a été utilisé une fois que Purdy est devenu titulaire la saison dernière. Kittle a marqué cinq buts ou plus lors de chacun de ces cinq départs en saison régulière et il a marqué sept touchés au cours de cette période. Son seul objectif dimanche était le nombre le plus bas qu’il ait jamais atteint lors d’un match de saison régulière. Il avait une cible – une réception de 19 verges – lors de la victoire du championnat NFC 2019 contre les Packers, un match que les 49ers ont si bien dominé sur le terrain qu’ils n’ont tenté que huit passes.

Compte tenu du battage médiatique autour de lui pendant l’intersaison, voyez-vous un rôle pour Darrell Luter Jr. ou le temps manqué le ramènera-t-il au statut de chemise rouge ? – Mike M.

Luter, le demi de coin de cinquième ronde de l’équipe, est éligible pour sortir de la liste PUP cette semaine, bien que rien n’indique que cela va se produire pour l’instant. Les 49ers commenceront probablement le processus en ouvrant une fenêtre d’entraînement de trois semaines à un moment donné.

Il est difficile de voir Luter voir beaucoup d’action au poste de cornerback étant donné qu’il a raté le camp d’entraînement et la pré-saison en raison d’une blessure au genou. Mais il est utile de lui permettre de se mouiller les pieds afin de prendre un bon départ en 2024. Peut-être qu’il deviendra éventuellement l’un des artilleurs des équipes spéciales de l’équipe, un rôle que l’équipe d’entraînement Kendall Sheffield a joué dimanche. Sheffield a joué 11 snaps de fin de match en défense.

Des prédictions pour l’alignement des cornerbacks de fin de saison ? Je me demande si Samuel Womack ou Luter pourraient pousser Ambry Thomas vers le bas de la carte de profondeur. Isaiah Oliver va mieux ces derniers temps, mais ses capacités de couverture dans le slot m’inquiètent toujours. J’aimerais voir Womack avoir une chance quelque part. -Joe B.

Pour une raison quelconque, l’expérience Womack-at-nickel a pris fin l’été dernier. Il ne s’est pas du tout aligné là-bas pendant l’intersaison malgré tous les bricolages apportés au poste.

Le plan du cornerback extérieur semble impliquer le vétéran Anthony Brown, 29 ans. Il était inactif dimanche alors que les 49ers lui donnent le temps de A.) apprendre la défense B.) Continuer à se remettre de sa déchirure d’Achille de décembre.

Si tout se passe bien, les 49ers pensent qu’ils auront un cornerback expérimenté en réserve pour la seconde moitié de la saison. S’ils continuent d’expérimenter avec Deommodore Lenoir au poste de cornerback nickel, c’est peut-être Brown, et non Thomas, qui entre dans le jeu à l’extérieur à partir de la mi-novembre.

Si tel s’avère être le cas, leur timing aura été impeccable. Les Cowboys (l’ancienne équipe de Brown) et les Bills ont subi des blessures graves au cornerback après que les 49ers ont initialement acquis Brown.

Jake Moody a maintenant eu deux coups d’envoi hors des limites. Est-ce qu’il essaie de faire quelque chose qui ne fonctionne pas ou juste un peu de malchance ? – Simon A.

Eh bien, il a glissé sur le gazon du SoFi Stadium alors qu’il tentait un coup d’envoi lors de la semaine 2. Il n’a pas semblé glisser lors de l’erreur de dimanche. Mais il a essayé de donner un coup de pied directionnel – vers le coin le plus proche de la zone des buts – ce qui crée une opportunité de plaquer le retourneur à l’intérieur de la ligne des 25 verges. Évidemment, c’est plus facile à dire qu’à faire.

C’est un sujet intéressant compte tenu de l’adversaire de dimanche. Les équipes spéciales ont été un gros problème contre Dallas lors des deux derniers matchs éliminatoires. Il y a deux saisons, les 49ers ont écopé d’une pénalité coûteuse sur un botté de dégagement des Cowboys au plus profond du territoire de Dallas et ils ont également été victimes d’un faux botté de dégagement.

Lors des séries éliminatoires de l’année dernière, Ray-Ray McCloud a raté un retour de coup de pied, ce qui a conduit à un panier des Cowboys. Plus tard, les 49ers ont abandonné un retour de coup d’envoi de 44 verges, ce qui a bien permis aux Cowboys de bien se lancer dans un autre entraînement qui s’est terminé par un panier. Supprimez ces erreurs et les écarts – six points en 2021 et sept la saison dernière – n’auraient pas été aussi serrés.

San Francisco a perdu dimanche la bataille du temps de possession. Craignez-vous que TOP puisse jouer un rôle plus important cette semaine ? – Guy T.

Non, ce n’est généralement pas quelque chose qui m’inquiète. De plus, les 49ers ont remporté la bataille du temps de possession lors de leurs deux dernières rencontres avec les Cowboys.

2021 : Les 49ers ont réalisé plus de premiers essais, 21-20, et ont gardé le ballon pendant 33 :59

2022 : Les 49ers ont réalisé plus de premiers essais, 21-15, et ont gardé le ballon pendant 32 :53

Je suis curieux de savoir pourquoi l’équipe, qui a été notoirement discrète à l’époque de Shanahan, divulgue souvent les statuts des blessures d’avant-match avant qu’ils ne soient annoncés (par exemple, Adam Schefter a rapporté que Brandon Aiyuk ne jouerait pas sur TNF bien avant le match. ) – Steve H.

Parfois, les informations proviennent de l’agent du joueur et non de l’équipe. Et certains journalistes nationaux sont représentés par les mêmes agences qui représentent le joueur. (Ça s’appelle : une main lavant l’autre). Vous ne l’avez pas demandé, mais je suis représenté par la Dimstar Talent Agency de Sally Weaver, qui opère à Clearwater, en Floride. Je ne fais plus de croisières.

(Photo du haut de Brock Purdy : Michael Owens / Getty Images)