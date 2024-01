Sac postal Big Blue View : le divorce Daboll-Martindale, ligne offensive, coordinateur défensif, plus

Bob Donnelly demande : La porte tournante des autocars de la ligne O continue.

Bobby Johnson – deux ans

Rob Sale – un an

Marc Colombo – un an

Hal Hunter – deux ans

Mike Solari – deux ans

Cela fait cinq entraîneurs sur huit ans.

Carmen Bricillo est la suivante au défilé.

Pourquoi devrions-nous avoir confiance qu’il sera enfin celui qui changera la situation ?

Ed dit : Bob, laisse-moi être honnête. Je ne savais pas qui était Carmen Bricillo jusqu’à ce qu’il passe un entretien pour le poste de ligne offensive et soit embauché par les Giants.







Il n’y a évidemment aucune garantie que Bricillo aura le remède magique pour la ligne. Je suis cependant intrigué pour plusieurs raisons. Premièrement, Bricillo a eu une certaine exposition auprès du Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Dante Scarnecchia, l’entraîneur de la ligne offensive des grands Patriots, aujourd’hui à la retraite. Deuxièmement, parce qu’un non-descriptif Raiders de Las Vegas La ligne offensive a surpassé les attentes au cours de chacune des deux dernières saisons, Bricillo entraînant ce groupe.

La ligne offensive des Raiders a été classée n°10 par Pro Football Focus au cours de chacune des deux dernières saisons. Le plaqueur gauche Kolton Miller était un choix de première ronde en 2018 (15e au total). Il est le seul véritable choix précoce.

Le garde Dylan Parham est un choix de troisième ronde, le centre Andre James et le garde Alex Bars sont d’anciens UDFA, le plaqueur droit Jermain Eluemenor est un choix de cinquième ronde, Greg Van Roten est un compagnon de 33 ans et le plaqueur Thayer Munford. est un choix de septième ronde. Avec Miller, ce sont les joueurs qui ont joué la plupart des snaps au cours des deux dernières saisons.

Sur le papier, ce n’est pas un groupe impressionnant. Pourtant, selon les mots de PFF, le groupe « a joué bien au-dessus des attentes », même lorsque Miller a été blessé.

C’est pourquoi je suis optimiste quant à l’embauche de Bricillo.

Scott Merrick demande : Je n’ai jamais été un grand fan de Daniel Jones, mais je pense que son séjour à New York est presque terminé. De toute évidence, il n’ira nulle part après cette année en raison de son plafond atteint en 2024, mais je me demande s’il existe une opportunité d’imiter ce que Green Bay a pu faire avec leurs QB. Je ne crois pas qu’ils seront en mesure d’obtenir un top 3 QB au premier tour avec la sixième sélection, mais je pense qu’ils devraient sérieusement envisager de saisir un QB avec un choix du jour 2, sachant qu’il peut siéger pendant au moins un an. apprendre et se développer derrière Jones. Avec le succès de Jordan Love et le fait que la NFL soit une ligue de type copieur, voyez-vous de plus en plus d’équipes revenir lentement au développement des QB au lieu de les forcer à jouer un rôle de départ tout de suite ? Pensées?

Ed dit : Scott, je n’aurais aucun problème à ce que les Giants recrutent un quart-arrière tôt, laissant Jones commencer pendant tout ou partie de 2024, puis passer à autre chose après la saison. C’est ce que Chefs de Kansas City fait avec Patrick Mahomes et Alex Smith. Bien sûr, les Chiefs avaient le luxe de savoir qu’ils étaient déjà une équipe en séries éliminatoires – un luxe que les Giants n’ont pas. Pourtant, ça me conviendrait. Pour ce que ça vaut, le Repêchage simulé de la NFL La base de données compte actuellement les quarts Michael Penix Jr. et JJ McCarthy respectivement 43e et 44e. Les Giants choisissent la 39e place. Maintenant, je ne m’attends pas à ce qu’aucun de ces quarts-arrière dure aussi longtemps, mais c’est la projection actuelle.

Quant aux quarts-arrières qui se développent lentement, non, je ne vois pas la ligue revenir dans cette direction. Il y a trop d’argent en jeu. Trop d’impatience de la part des propriétaires et des fans. Trop d’envie de mettre le nouveau jouet rutilant sur le terrain, surtout si vous le repêchez dans le top 10. De plus, la réalité est que les entraîneurs de la ligue savent que pour la grande majorité d’entre eux, la laisse est courte. Ils doivent gagner des matchs pour conserver leur emploi, et le développement peut passer et passe effectivement au second plan.

Le divorce Daboll-Martindale

Il y avait tellement de questions déposées dans le sac postal de Big Blue View cette semaine que je n’ai pas pu les aborder toutes. Beaucoup d’entre eux traitaient du divorce Brian Daboll-Wink Martindale. J’ai répondu à ces questions du mieux que j’ai pu sur le podcast « Valentine’s Views » de vendredi. La version YouTube de celui-ci est ci-dessous.

Brian Sheitman : J’ai écouté la conférence de presse de fin d’année de Schoen et j’ai été surpris par son soutien à l’avenir de Darren Waller avec les Giants. C’est la troisième année consécutive qu’il manque beaucoup de temps en raison d’une blessure. Il a plus de 30 ans, donc aucune raison de penser que cela s’améliorera, et sa performance en saison régulière me rappelle plus celle d’un grand et mince receveur de machine à sous. une star serrée. Pour 2024, son plafond est de 14 millions de dollars, avec un salaire plus 11 millions de bonus. Cela semble beaucoup pour ses compétences. Je pense que Barkley ou McKinney seraient une bien meilleure valeur. J’ai vu qu’il y avait environ plus de 7 millions d’espace mort en 2024 pour Waller. Que pensez-vous de Waller et pensez-vous que l’espace mort est lié au fait que Schoen veut que Waller revienne ?

Ed dit : Brian et Joe Schoen n’ont pas dit avec certitude que Waller serait de retour avec les Giants la saison prochaine. Il a défendu la décision d’échanger pour lui.

Voici ce que Schoen a dit lorsqu’on l’a interrogé sur le commerce de Waller :

“Je le ferais à nouveau. Je le referais avec Waller. Je veux dire, vous l’avez vu ce printemps, vous l’avez vu cet été. Malheureusement, il s’est blessé avant le match de Dallas. Encore une fois, il était toujours une partie productive de notre attaque lorsqu’il était disponible. Je referais ça tous les jours de la semaine.

Schoen a dit que son « attente » est que Waller soit de retour. Il a cependant ajouté que les conversations sur Waller et les autres joueurs auraient lieu en interne.

Waller porte un plafond de 14,458 millions de dollars la saison prochaine. En guise de réduction après le 1er juin, Waller permettrait d’économiser 12 millions de dollars sur le plafond, avec un plafond atteint de 2,458 millions de dollars.

Waller, qui aura 32 ans la saison prochaine, est toujours un joueur productif lorsqu’il est en bonne santé. Il a capté 52 passes (4,3 par match) pour 552 verges et un touché en 2023.

Il y a une chance que les Giants passent à autre chose, mais je pense qu’ils voudraient d’abord remplacer Waller.

Richard Repasky demande : Vous avez mentionné que Joe Schoen était allé à un certain nombre de matchs universitaires pour repérer des joueurs. Y a-t-il une limite au nombre de matchs que les dépisteurs et la direction de la NFL peuvent assister afin de repérer les joueurs ? Si oui, le chronomètre se réinitialise-t-il une fois la saison régulière terminée et les séries éliminatoires commencées ?

Ed dit : Richard, il n’y a pas de limite au nombre de matchs qui peuvent être repérés. C’est simplement une question de nombre de jeux auxquels vous pouvez accéder. C’est pourquoi les équipes disposent de services de dépistage.

Henry Mildener demande : Pensez-vous qu’il est probable que les Gmen embaucheront un DC qui emploie une défense similaire à Wink, une haute pression, plutôt qu’un gars qui lit et réagit comme Patrick Graham ? C’était certainement amusant de voir nos gars faire pression sur les QB adverses.

Ed dit : Henry, vous avez peut-être été amusé, mais les Giants étaient 29e de la ligue pour les sacs en 2023 et 18e pour le pourcentage de pression malgré un blitz 45,4 % du temps, le deuxième plus grand nombre de la ligue. Pour moi, cela témoigne davantage d’un manque de personnel que du projet de Wink Martindale. Pourtant, ce n’est pas comme si la défense des Giants terrorisait constamment les quarts-arrières.

Ce que je pense, c’est que les Giants préféreraient rester avec une défense de base 3-4 ou « multiple » parce que cela convient aux sept joueurs de front dont ils disposent. Pour le reste – un plan de blitz intense contre une approche plus passive – je pense qu’il s’agit davantage de trouver la bonne personne. Trouver une personne qui peut enseigner, qui peut motiver, qui peut diriger, qui peut planifier pour désavantager les infractions est plus important, à mon avis, que de se concentrer exactement sur le style de défense qu’il dirigera.

WesinSC demande : La propriété des Giants est responsable de la chute de l’équipe de pilier de la NFL à également couru. MM. Mara et Tisch pourraient montrer qu’ils sont responsables envers les fans des Giants en améliorant la gestion et l’infrastructure. Certaines idées incluent : (1) l’embauche d’un président et chef de la direction ayant un pedigree éprouvé et disposant d’un contrôle total sur les opérations de football tout en se nommant co-présidents « non exécutifs » du conseil d’administration ; (2) améliorer le terrain, les vestiaires et les installations d’entraînement des Giants pour les rendre meilleurs de leur catégorie afin de faire de l’organisation une destination plus prisée pour les entraîneurs et les joueurs ; et (3) réinventer le stade Meadowlands et les activités des jours de match pour en faire un « terrain d’accueil » dynamique et plus énergique plutôt qu’un lieu de jeu « générique » (les Jets pourraient rendre la pareille). Tes pensées?”

Ed dit : Wes, ma première pensée est que les fans se plaignent de la propriété des Giants depuis des décennies maintenant. Cela ne changera jamais.

Point 1 — L’organisation a simplement fait cela en sortant enfin de sa bulle et en embauchant Joe Schoen. Peut-être qu’il n’est pas celui que vous avez en tête. Quant au titre fantaisiste « non exécutif », allez. C’est l’entreprise familiale Mara. Les propriétaires auront toujours leur mot à dire dans les décisions importantes. Pour le meilleur ou pour le pire, les propriétaires ont toujours leur mot à dire. C’est leur argent.

Point 2 — Les installations d’entraînement sont vraiment bonnes. Le vestiaire n’est pas l’endroit le plus chic, mais c’est un endroit fonctionnel où les gars se douchent et jettent des vêtements en sueur par terre. Peut-être qu’il pourrait être plus grand, mais c’est un vestiaire. Le bâtiment a un extérieur en brique terne, mais je ne vois pas en quoi cela compte. Tout ce dont les joueurs ont besoin est là. Les joueurs ont donné à l’établissement un B+ l’année dernière Bulletins de notes de l’équipe des joueurs de la NFLPA. Dans l’ensemble, l’organisation s’est classée huitième sur les 32 franchises de la NFL. C’est plutôt bien.

Point 3 — Je ne suis pas sûr de ce que vous voudriez qu’ils fassent. Le stade est générique car il est partagé avec les Jets. C’est malheureux, mais cela ne peut pas être changé pour le moment. Une meilleure équipe créerait un champ domestique à énergie plus élevée. Le reste n’est qu’une façade qui, pour moi, ne fait aucune différence. Buffalo possède probablement le pire stade de la NFL, mais c’est un endroit bruyant et fou. Surtout parce que…