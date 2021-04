Le luxe a toujours défini la collection Louis Vuitton et il en va de même pour sa dernière ligne de sacs à main. Fait intéressant, la nouvelle collection est le sujet de conversation de la ville pour sa forme originale et son prix exorbitant. À des kilomètres des sacs à main classiques aux formes géométriques, la marque de créateurs haut de gamme a présenté sa fidèle clientèle avec un sac en forme d’avion. Oui, vous l’avez bien lu!

De couleur marron, le sac à main de voyage est calqué sur la conception et la structure exactes de l’avion réel. Fabriqué à partir de cuir, le sac à main présente des ailes des deux côtés et un moteur à réaction en relief avec le logo monogramme signature de Louis Vuitton sur tout le corps. On peut se faire tromper par sa forme, mais il offre des poignées et une élingue pour en faire une véritable déclaration de voyage.

Selon Dlmag.com, il a été présenté lors de la collection Automne-Hiver 2021 du designer américain Virgil Abloh au début de cette année. Le sac à main se démarque de la collection masculine radicale qui a été lancée. Présentant la gamme de vêtements blanc cassé, la collection symbolisait les archétypes masculins. Il comportait également des sacs de transport transcendant les limites de la mode typique.

Mais ce qui a attiré l’attention, c’est le sac d’avion original non seulement pour sa conception radicale, mais aussi pour son prix énorme allant de 39 000 $ qui se transforme en Rs 28,61 235.

Selon un rapport dans Entreprise Fox, le sac était l’un des nombreux produits récemment sortis qui, selon lui, étaient inspirés par des archétypes «touristiques contre puristes».

Le sac haut de gamme a fait le buzz sur les réseaux sociaux et suscité des réactions mitigées. Si certains sont amusés par son design intéressant, d’autres sont déçus par son prix exorbitant. Certains internautes ont même déclaré qu’ils pourraient acheter un avion d’époque à un prix bien moindre. Une personne a plaisanté qu’elle «se sentirait comme un mannequin» portant le sac, tandis qu’une autre a dit qu’elle était heureuse que «ridicule» ne tue pas.

